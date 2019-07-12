Фан: ветеринар создал больному коту персонажа по D&D

Очаровательной личной историей поделилась американка Саманта Хэнкс у себя в фейсбуке. Она столкнулась с поклонников D&D там, где сама не ожидала — в ветеринарной клинике!

Саманта рассказала, что обнаружила у своего кота по кличке Скотти разорванный нарыв на подбородке (хозяйка отмечает, что Скотти или расцарапал прыщ, или подрался с другом котом). Девушка решила отнести кота в клинику. На первой попавшейся бумажке она описала произошедшее с котом и сдала бланк вместе с Скотти в клинику.

Через несколько часов Саманта вернулась за котом и удивилась, что вместе с ним ей вручили… заполненный бланк по Dungeons & Dragons! Оказалось, девушка не заметила, что для записи она взяла пустой бланк персонажа. Неизвестный ветеринар заполнил его для Скотти — правда, пока что кот играть не сможет, потому что это только второй лист, а нужен ещё хотя бы первый.

Автор указал кличку кота («Скотти Благородный»), возраст (8 лет), цвет глаз (жёлтые), цвет кожи (персиковая), цвет шёрстки (черная и серая), союзников (доктора Кэтрин, младший брат-котёнок), сокровища (его семья, золотые коготки с бонусом +25 к AC и игрушка с кошачьей мятой на +5 к телосложению) и другие пункты. По почерку, правда, не всё можно разобрать верно.

Саманта сама любит Dungeons & Dragons и опубликовала фотографии с книгами правил, котом и бланком персонажа. Она отметила, что через две недели коту снова надо показаться на приём, и тогда она узнает, кто из ветеринаров тоже увлекается D&D.

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