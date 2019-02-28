Сегодня мы заглянули в тот самый Интернет, который сломал Ральф — в нашей рубрике «Косплей» Ванилопа и принцессы Disney устроили пижамную вечеринку.
Ральф и Ванилопа, отправившись в интернет за сломанным рулём, слишком поздно узнают, что за него нужно платить настоящие деньги… Но в интернете есть масса возможностей заработать. Например, в онлайновых играх или на вирусных видео.
Косплееры: Angstion, Paul_grusha, Reicha, Ame, Carmin panda, milkyreyna, Ada, Apllyker, Amar, Miyo, Xi, Yuna, Fondegil, Rokshata, bowietiee
Фотографии, ретушь: Torati
Ассистент: Alina Becker
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