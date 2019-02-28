Сегодня мы заглянули в тот самый Интернет, который сломал Ральф — в нашей рубрике «Косплей» Ванилопа и принцессы Disney устроили пижамную вечеринку.

«Ральф против интернета»

Ральф и Ванилопа, отправившись в интернет за сломанным рулём, слишком поздно узнают, что за него нужно платить настоящие деньги… Но в интернете есть масса возможностей заработать. Например, в онлайновых играх или на вирусных видео.

Косплееры: Angstion, Paul_grusha, Reicha, Ame, Carmin panda, milkyreyna, Ada, Apllyker, Amar, Miyo, Xi, Yuna, Fondegil, Rokshata, bowietiee

Фотографии, ретушь: Torati

Ассистент: Alina Becker

Читайте также

«Ральф против интернета» ломает каноны Disney 4

«Ральф против интернета» ломает каноны Disney

 20.11.2018

Мультфильм оказался не очень удачным сиквелом, но шикарным постироничным высказыванием об интернете.

«Мы боялись, что «Ральф» устареет за пару лет» — продюсер Кларк Спенсер

«Мы боялись, что «Ральф» устареет за пару лет» — продюсер Кларк Спенсер

 03.12.2018

Один из создателей «Ральфа против интернета» рассказал нам, как создавался мир сети и как удалось собрать вместе всех диснеевских принцесс.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики