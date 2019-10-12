Субъективные впечатления от ИгроМира и Comic Con Russia 2019

В прошлый раз я была на ИгроМире и московском Comic Con в 2015 году. И там было мучительно скучно. Едва ли не половину территории занимали стенды с техникой, которую проще рассмотреть в магазине, а не в толчее и под оглушающую музыку. Остальное место делили экраны с трейлерами, которые уже с месяц можно было спокойно посмотреть на YouTube, и демо-версии игр, по большей части уже вышедших. Изредка выпадала возможность опробовать и настоящую новинку, но ради этого приходилось отстоять километровую очередь. Comic Con Russia так и вовсе по большей части напоминал филиал не то AliExpress, не то соседнего подвала, где клепают самопальные значки, кружки и прочую атрибутику. Типовая застройка в фирменных цветах, логотипы игр и принты на стендах тоже не поражали воображение — фотографировать хотелось разве что косплееров.

Желание посещать выставку отпало надолго. Полчаса игры в пару-тройку интересных будущих релизов не оправдывали многочасовой изматывающей толкотни, а остальное можно было спокойно посмотреть или дома, или в магазине, или на косплей-фестивале, где помимо костюмов ещё и сценки с танцами показывают. Друзья постоянно агитировали сходить вместе с ними, говорили, что стало лучше и веселее, но верилось с трудом. Однако в этом году программа ИгроМира/Comic Con Russia меня заинтриговала. Захотелось увидеть презентацию Хидэо Кодзимы, посмотреть свежий фильм Синкая, пощупать новых «Покемонов» на Nintendo Switch. К тому же за прошедшие четыре года я успела побыть и участником, и одним из организаторов фестивалей, посетить конвенты в Германии и Японии, и, зная внутреннюю кухню и имея примеры для сравнения, захотела взглянуть на выставку другими глазами. И она смогла приятно удивить!

Первое, что порадовало, — оригинальное оформление площадок. Так, «Бука» превратила зону Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 в кинотеатр с баром и тату-мастерской, Blizzard поставила громадную модель мехи D.Va, а Nintendo помимо своих классических красных стендов оборудовала целые комнаты, где игроки могли протестировать Nintendo Switch и её Lite-версию, валяясь на диване. Были и ростовые фигуры по аниме Dr Stone, и шикарные статуи героев Marvel, и джунгли из «Джуманджи», и куча мест для фото — настоящее раздолье для любителей делать селфи. Снимайся хоть с Джоном Уиком на троне из оружия, хоть со Скорпионом из Mortal Kombat на фоне ковра. Да-да, паре стендов хватило иронии, чтобы обустроить настоящие уголки юного геймера из девяностых, с ЭЛТ-телевизором, кактусом у монитора и постерами, пришпиленными к ковру. Бродя по лабиринту выставки, я постоянно натыкалась на что-то крутое, красивое или забавное.

Правда, времени на осмотр окрестностей внезапно оказалось не так уж и много. На двух сценах и в кинозале постоянно шли показы (в том числе и предпремьерные), интервью и презентации, а на стендах проходили автограф-сессии, конкурсы косплея, турниры и прочий интерактив. Перечислять их не стану: программы и карты есть на сайтах ИгроМира и Comic Con Russia, и каждый может сам оценить, насколько плотными и разнообразными они вышли. Важно, что действительно нашлось на что посмотреть и кого послушать, и это были не только гений Кодзима и его друг Мадс Миккельсен, хотя они, несомненно, стали главными звёздами выставки. И, даже если ты не успел занять место у сцены, посмотреть интервью можно было в трансляции на большом экране.

В плане игр выставка тоже порадовала. В самые громкие проекты вроде Death Stranding, Cyberpunk 2077, Watch Dogs: Legion и Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, к сожалению, нельзя было сыграть, зато можно было посмотреть эксклюзивное видео, что тоже недурно. А вот новый крутой DOOM Eternal позволили пощупать, как и амбициозную Biomutant и ламповую Darksiders: Genesis от THQ Nordic. Ну и конечно, было полно уже вышедших игр, от эпичной Gears 5 до инди-подборки от Daedalic. Зачем толкаться в очереди, чтобы сыграть в то, что можно спокойно купить, мне до сих пор непонятно, но желающих этим заняться хватало.

Ну и какой же конвент без сувениров? Магазинов, от крупных издательств до скромных лавочек с крафтом, было полно. Хотя эксклюзивов оказалось маловато. Кроме вещиц от Kojima Productions, на которые был невиданный спрос, значков и комиксов с лимитированными обложками от Bubble да сувениров с символикой выставки, разгуляться было негде. Неудивительно, конечно: коллекционирование у нас не развито, а раз нет рынка, то не будет ни демонстрации будущих релизов, ни эксклюзивных фигурок. Но всё равно обидно смотреть, как на фестивалях в США, Японии и Китае показывают новеньких супергероев от Hot Toys или нендороидов по Death Stranding, и понимать, что у нас такого, скорее всего, никогда не будет.

Удручает и неимоверное количество контрафакта в магазинах на выставке. Справедливости ради, такое встречается и в Европе, и в США: мало кто из организаторов разбирается, какие фигурки лицензионные, а какие пиратские. Но у нас его количество просто зашкаливает. Смотрится это убого и, что самое печальное, отталкивает потенциальных участников выставки, особенно щепетильных в вопросах авторского права японцев. Ведь зачем вкладываться в бизнес в стране, где твой фильм или игру скачают с торрентов, а сувениры по мотивам закажут на китайской барахолке? Понятно, что магазины-участники пополняют бюджет выставки, но неужели самое большое гик-мероприятие в стране, билеты на которое расходятся как горячие пирожки, не может без этого обойтись? Лучше бы сделали аллею авторов побольше: работы талантливых художников, да ещё и по любимым произведениям, всегда радуют глаз и просятся в коллекцию.

К слову, о пирожках. ИгроМир всегда ругают за большие очереди на вход, а в этом году они стали попросту гигантскими. Но с этим ничего не поделать. Так происходит всегда и везде, где есть ажиотаж. В той же Японии подождать пару часов, чтобы зайти на уже стартовавший фестиваль, — обыденное явление. А уж чтобы купить лимитированную фигурку, лучше прийти часа этак за четыре до начала.

Однако нам есть чему поучиться у соотечественников Кодзимы. Потому что очереди у них организованные, а в особенно загруженных местах даже электронные. Возможность зарегистрироваться онлайн или подойти, получить талончик на определённое время и пойти спокойно развлекаться, а не толкаться у стенда, — это просто мечта. Но даже обычные оградительные ленты и сотрудники, следящие за порядком, уже здорово бы улучшили ситуацию. Потому что перед кинозалом, например, была не очередь даже, а толпа, в которую беспорядочно вливались и сквозь которую протискивались люди. Неужели так сложно и дорого выделить человека, ряд столбиков и ленту, чтобы он выстроил посетителей в линию, которая бы никому не мешала и куда нельзя было бы вклиниться?

Проблему с продажей билетов на популярные шоу японцы тоже решают изящно: их разыгрывают в лотерее. Регистрация с паспортными и платёжными данными, рандомайзер — и счастливчики найдены. И никак драк в очередях, упавших от перегрузки сайтов и скандалов о том, что участники, косплееры, блогеры и прочие VIP-персоны заранее растащили всё интересное, не оставив шанса обычным посетителям. В общем, вариантов, как улучшить ситуацию, масса, и хочется надеяться, что однажды организаторы выставки к ним таки прибегнут.

Ну а пока идти на ИгроМир с Comic Con Russia нужно, запасаясь терпением и курткой потеплее. Но выставка того стоит. По крайней мере, в этом году она определённо удалась. От былой скуки не осталось и следа: здесь теперь достаточно эксклюзивов, с которыми интересно ознакомиться, звёздных гостей, интервью с которыми стоит увидеть, и классных стендов, которые запоминаются надолго. Осталось поработать над организацией да избавиться от засилья китайского ширпотреба — и все будет на мировом уровне.