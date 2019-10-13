Авторы отечественной ролевой игры «Новая Эра» — о вдохновении, разработке и степени готовности

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы разработчики настольной ролевой игры «Новая Эра», над которой трудимся последние три года. Когда-то мы поставили себе цель создать отечественную игру, которая достойна стоять в одном ряду с такими известными проектами как Dungeons & Dragons, Pathfinder, Savage Worlds, GURPS и воплощала бы наши новые идеи и мысли.

Прежде всего упомянем игру, ставшей для нас отправной точкой — «Эру водолея», одну из самых первых и популярных отечественных НРИ. Она запомнилась и полюбилась многим игрокам, и «Новая эра» выстроена именно на её фундаменте. Сохранив все её достоинства, мы исправили всевозможные недостатки, заполнили пробелы, сбалансировали правила, убрали лишнее, добавили нехватающее и подробно описали новый фентезийный мир, приправленный щепоткой славянской стилистики.

За время разработки мы тестировали её в разных городах — особенно нам помогли ребята из екатеринбургского клуба настольных игр «QB», которые больше полугода проводили регулярные игры по «Новой эре». Выявляя очередную проблему, мы подолгу обсуждали её с ведущими, подыскивая наиболее изящное решение, после чего редактировали, редактировали и снова редактировали. Чтобы иметь возможность без ограничений тестировать игру в своём собственном городе — Твери, — мы даже открыли здесь полноценный клуб настольных игр!

На каком-то этапе, когда большая часть работ над книгой была завершена и оставалось лишь иллюстрировать её, мы начали работать с сообществом. Мы поставили задачу привлечь внимание к игре, ведь какой бы хорошей она ни получилась, игра мертва, если в неё никто не играет. Привлекать внимание мы решили, используя всё то же, что помогает нам в работе — творческий порыв. Мы стали выпускать маленькие зарисовки комиксов под названием «Азбука ролевика», которые одновременно привлекали к нам внимание, и позволяли поделиться множеством весёлых ситуаций, происходивших в играх. Постепенно сама «Азбука» превратилась в маленький, но зато полностью реализованный проект и теперь ждёт публикации.

Какой бы хорошей ни получилась игра, она мертва, если в неё никто не играет.

В ожидании оформления основной книги правил и по просьбам сообщества, мы сделали небольшую книгу базовых правил, из которой убрали всё, кроме описания основных игровых механик. Получилась довольно компактная книга, которую мы вскоре издали маленьким тиражом. Это стало ещё одним маленьким шажком к нашей главной цели — выпуску основного трехсотстраничного руководства.

При этом мы ни на миг не забывали о том, о чём говорили ещё с самого начала разработки — электронная версия игры была и остаётся доступной для скачивания совершенно бесплатно. Мы выкладываем все PDF-материалы в нашей группе в свободный доступ. Надеемся, что это хотя бы в малой степени поспособствует развитию игр данного жанра в нашей стране.

Основная книга готова на 98%. Нам осталось дорисовать несколько иллюстраций, после чего руководство будет почти завершено. Пока художники трудятся, мы работает над расширением для основной игры, которое позволит перенести действие из древнего фентезийного мира в мир нашего времени. С выпуском этого расширения, мы в каком-то смысле завершим реинкарнацию «Эры водолея», ведь с ним игра больше не будет ограничена описанием мечей, луков и стальных доспехов. Игроки и мастера смогут использовать «Новую эру», чтобы проводить игры по любым сеттингам.

Но и фентезийный мир забрасывать мы не собираемся — для него готовим несколько дополнений. Это и книги с игровыми сценариями, и небольшие путеводители, посвящённые тем государствам мира Мортум, которые мы обошли вниманием в основной книге.

Немного о планах. Прежде всего, мы едем на «Игрокон 2019», где покажем «Новую эру» всем заинтересованным. А ещё мы собираемся лично познакомиться с людьми, наблюдающими за развитием проекта. Мы искренне надеемся, что общение с сообществом поможет нам учесть пожелания игроков и сделать «Новую эру» ещё лучше.

Кроме того, мы разрабатываем ещё одну настольную игру по тому же миру Мортум, но в ином жанре. Это детектив, для которого не нужен ведущий — но вы всё равно сможете погрузиться с головой в хитросплетения сюжета и расследование таинственных событий. Уже готовы два из пяти сценариев, и один из них мы также привезём на «Игрокон».

Если вам интересно узнать об игре подробнее, если вы хотите в неё сыграть или провести приключение, если у вас есть вопросы к авторам или если вы просто хотите посмотреть комиксы «Азбука ролевика», то добро пожаловать в наше сообщество «ВКонтакте».