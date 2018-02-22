Когда-то ведьмы, повелевающие тёмными силами, и связанные с силами света волшебники поддерживали баланс в мире, но оба магических клана исчезли без следа. Современная ведьма Байонетта пытается разобраться в произошедшем и заодно вернуть себе потерянные воспоминания. Ну и попутно, конечно, встречает необычных друзей и истребляет бесчисленное множество колоритных врагов.

Платформа: Nintendo Switch

Жанр: экшен с видом от третьего лица, слэшер

Разработчик: PlatinumGames

Издатель: Nintendo

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: нет

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Пока третья часть Bayonetta находится в разработке, PlatinumGames и Nintendo решили не терять времени даром и перенесли первые две на свежую гибридную консоль. Версии игр для Nintendo Switch — порты, так что существенных изменений ни в геймплее, ни в графике игр ожидать не стоит. Но порты отлично освежают память, а тем, кто в своё время пропустил игры, дают возможность познакомиться с классикой. Тем более что на гибридной консоли можно играть не только дома на большом экране, но и в дороге. И для последнего игры неплохо приспособлены. В «карманном» режиме Bayonetta задействует не только контроллеры, но и сенсорный экран, что позволяет выбирать и комбинировать управление по своему вкусу. Вот только сохранить прогресс она позволяет только в определённые моменты, что не очень удобно для портативной консоли.

В подробном представлении Bayonetta вряд ли нуждается: серии уже без малого десять лет, и её первая часть выходила на всех консолях прошлого поколения и на РС. Именно она прославила PlatinumGames как мастеров зрелищного и увлекательного экшена, благодаря чему им доверили разработку Nier: Automata.

Сегодня игровой процесс Bayonetta выглядит несколько старомодным, особенно вкупе с архаичным интерфейсом и меню первой части. Но всё равно он затягивает с первых секунд и ни не отпускает. Основы здесь просты до неприличия: Байонетта может стрелять во врагов на расстоянии или отвешивать им тумаков, подойдя поближе, и эти две базовые атаки складываются в различные комбо. Можно приобретать новые виды атак и комбинировать их как душе угодно. Также героиня способна ненадолго замедлять время, если удастся вовремя уклониться от чужой атаки, и пользоваться оружием поверженных врагов. Ну и конечно, поднакопив магических сил, Байонетта может обрушить на противника мощный удар.

Однако бежать сломя голову, нажимая одну кнопку, игра не позволяет. Несмотря на простоту в управлении, она требует быстрой реакции и оптимального выбора целей и приёмов. Как многие японские игры, Bayonetta в конце каждой главы даёт игроку оценку с учётом потраченного времени, полученного урона и прочих факторов. От этого зависят награды — как полезные игровые предметы типа лечебных леденцов, так и всякие забавные вещи вроде памятных статуй-трофеев. Впрочем, те, кто не жаждет рекордов, могут выбрать низкий уровень сложности и играть в своё удовольствие.

Хотя графику не дорабатывали, обе части Bayonetta по-прежнему выглядят круто. Возраст первой, к сожалению, заметен: качество текстур оставляет желать лучшего. Вторая глаз не режет, но всё же видно, что современным играм несколько уступает. Зато у версии для Nintendo Switch нет никаких проблем с частотой кадров. Игры старательно оптимизированы для работы на новой консоли, и никакие спецэффекты не заставляют их тормозить. А посмотреть тут есть на что. Что бои, что ролики поставлены с поистине голливудским размахом. Байонетта уничтожает орды врагов, сражается с гигантскими чудовищами, которые буквально рушат землю под её ногами, заставляя ведьму или отбиваться на бегу, или выписывать немыслимые кульбиты в воздухе. Причём ролики и игровой процесс так удачно чередуются, что составляют единое целое и не дают расслабиться и отвлечься от игры. Да, нынче подобные интерактивные блокбастеры не в новинку, но их выбор не так уж широк. К тому же Bayonetta выделяется на фоне конкурентов задорным чёрным юмором, пикантными нарядами и эротичными ракурсами.

Итог: отличные порты двух стильных слэшеров от классиков жанра. Нововведений здесь нет, зато есть возможность на ходу поиграть в полноценные недетские игры. Впрочем, вне зависимости от места игры, познакомиться с серией Bayonetta определённо стоит: такие смелые, красивые и динамичные экшены встречаются нечасто. И к выходу третьей части надо быть готовыми.

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