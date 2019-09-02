Grimm Forest Тип игры: экономическая стратегия

Автор: Тим Айснер

Художник: Мистер Каддингтон

Издатель в России: Hobby World, 2019

Количество игроков: 2–4 (оптимальное: 4)

Возраст игроков: от 10 лет

Длительность партии: 40–60 минут

Похоже на:

«Домик»

«Эверделл»

Тейлкиллерство — очень популярный в XXI веке жанр. Дети, выросшие на сказках братьев Гримм, Ганса Христиана Андерсена и Шарля Перро, вырастают и начинают видеть мир по-взрослому. Кто-то при этом совсем перестаёт верить в «долго и счастливо», а кто-то продолжает искать Прекрасных Принцев и Добрых Фей. Но и в тех, и в других остаётся внутренний ребёнок, который время от времени хочет возвращаться к любимым историям, пусть и с новым видением. В результате у нас появляются романы Сапковского и Геймана, фильмы и сериалы вроде «Зачарованной» и «Однажды в сказке», такие комиксы, как «Сказки» Билла Уиллингема, и такие настольные игры, как эта. В оригинале «Лес сказок» называется Grimm Forest — но среди персонажей, чьи портреты вы увидите на картах, будут и Золушка, и Русалочка, и Аладдин, и множество других очень знакомых лиц.

Или незнакомых? Кампания на «Кикстартере» запомнились бурными дебатами вокруг иллюстраций — нет, они великолепны, вот только сделаны на волне современных тенденций. Многие оказались не готовы к Белоснежке-азиатке и темнокожей Красной Шапочке. Однако европейские сказки уже давно стали мировым достоянием, поэтому создатели оставили всё как есть. Вообще, все компоненты игры сделаны с большой любовью. Иллюстрации на картах и планшетах яркие, а миниатюры — крупные и детальные.

Правила объясняются буквально за пять минут. Мы играем за поросят, родственников тех самых Ниф-Нифа, Наф-Нафа и Нуф-Нуфа, и тоже строим домики. Кстати, домики по-настоящему возводятся из трёх секций и великолепно смотрятся на вашей личной полянке. Как и в оригинальной истории, они могут быть из разных материалов: соломы, брёвен или кирпича. Для строительства у вас должны быть нужные ресурсы — за ними в первой фазе каждого раунда поросята могут отправиться в поле, лес, карьер или на рынок. Здесь начинается самое интересное: локации для посещения выбираются взакрытую, и, если ваш хряк оказался там единственным на этом ходу, он берёт себе все, а вот если там есть другие поросята — придётся с ними делиться по-братски, то есть поровну. Тут появляется большой простор для блефа, подозрений, попыток просчитать действия конкурентов.

После фазы сбора начинается вторая фаза — строительства, в которой каждому игроку доступны два действия на выбор: построить часть домика, взять один из ресурсов, выполнить особое уникальное действие, которое даёт карта друга (её можно взять в момент, когда ваши домики обретают стены) или взять карту сказки. В последующие фазы сбора она позволит вам сделать что-нибудь неожиданное: переместить вас или конкурента уже после того, как все открыли карты локаций, украсть ресурсы у других игроков или позвать сказочных монстров вроде дракона, тролля и Страшного Серого Волка. В игре нет никаких победных очков — она закончится тогда, когда кто-то поставит крышу на третий домик, а если это сделают одновременно несколько игроков, то победит владелец дома с самыми крепкими стенами.

Несмотря на то что правила просты и незамысловаты, в игре есть над чем подумать. Карты сказок, сыгранные в подходящий момент, позволяют молниеносно изменить ситуацию. Всем лучше держаться подальше от Великана, а вот Страшный Серый Волк не страшен тем, чьи домики сделаны из камня, — их он сдуть не может, поэтому иногда его выгодно привести даже в собственную локацию. Вытянутые карты сказочных друзей можно не только брать себе, но и подкидывать другим игрокам, и тогда они обязаны заменить новым другом старого. А кто полезнее, Кот в сапогах или Румпельштильцхен, — решать вам. Благодаря двум колодам карт партии не похожи одна на другую, и в игре нет проблемы убегающего вперёд лидера. Вовремя сыгранный дракон или тролль под мостом не позволят ему оторваться!

Партии в «Лес сказок» не занимают много времени, за что многие называют его филлером с излишне роскошными компонентами: игра на двоих может уложиться в 20 минут, и даже максимальным составом (вчетвером) вы не засидитесь за одной партией дольше часа. «Лес сказок» прекрасно подойдёт для семьи с детьми или для новичков.

Отличительные черты «Леса» кому-то могут показаться достоинствами, а кому-то — недостатками. Так, красивые крупные фигурки монстров в игре используются очень мало: только чтобы буквально на пару минут обозначить локацию, в которую приходит монстр. Это можно было бы сделать простым выкладыванием туда карты или жетона — не так эффектно, зато цена игры сразу снизилась бы (хотя лично моё мнение: миньками игру не испортишь, а раскрашивать таких крупных сказочных существ — отдельное удовольствие). Между игроками очень много взаимодействия, это не тот случай, когда каждый молча ковыряется в своём планшете, — но при этом игра не подходит тем, кто всерьёз обижается, когда у них воруют ресурсы (к слову о семьях с детьми!). Помните: несмотря на мирную тематику, игра довольно конфликтна и противопоказана тем, кто предпочитает играть только в кооперативы.

Но даже им стоит попробовать «Лес сказок» хотя бы раз — чтобы вернуться в детство. Эта игра не позиционирует себя как серьёзную стратегию, зато постоянно вызывает чувство умиления и эстетического восторга — начиная с момента, когда вы поднимаете крышку и видите потрясающий органайзер в виде домиков, и далее в течение всей партии: милые иллюстрации на картах и планшетах, забавные подписи под персонажами, установка крыши вашего первого домика… Создатели стараются поддерживать атмосферу волшебства во всём (обязательно загляните под дно органайзера!). Ваш внутренний ребёнок наверняка будет просить хоть иногда доставать эту коробку с полки!

Итог: Несложная игра с быстрыми партиями и великолепным оформлением, которая может разочаровать, если вы ждёте глубокой стратегии, или очаровать, если вы любите старые добрые сказки и умеете не обижаться на соседа, сдувающего ваш домик.