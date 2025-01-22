Лучшие настольные игры 2024 года в России. Выбор экспертов

Чтобы определиться с лучшими настольными играми года, мы провели опрос среди блогеров, авторов и разработчиков настольных игр. Результат ШОКИРО… простите, не тот сайт.

В голосование мы брали только игры, которые доступны большинству читателей — вышедшие в России в 2024 году (или в самом-самом конце 2023-го). Во-первых, игр на русском сейчас выпускают столько, и зачастую так быстро, что на отставание от мировой индустрии жаловаться не приходится. Так, «Гармония», ставшая одним из главных хитов, вышла у нас одновременно со всем миром.

А во-вторых, нельзя отрицать влияние статей на покупателей. Прочитав об интересной игре, хочется её купить или сыграть в неё. Ан нет, извини, игра вышла только в Японии тиражом в тысячу экземпляров, и сейчас её даже на барахолках по десятикратной цене не отыскать (это не шутка: например, игра Nokosu Dice из колоды карт и обычных кубиков продаётся с рук за 70 – 100 долларов). Обидно!

Endeavor: Deep Sea фото: dailyworkerplacement

Поэтому расскажем о том, что доступно, оставив зарубежные игры любимым блогерам. Тем более что в 2024 году в настолках за рубежом не случилось прорыва. Были интересные англоязычные релизы вроде Arcs или Endeavor: Deep Sea, но и их мы наверняка скоро увидим на русском — локализацию Endeavor уже анонсировали на 2025 год.

Мы разделили игры на четыре группы по уровню требовательности к игроку. Разумеется, на глазок, так что вы можете не соглашаться и спорить: мол, да у меня бабушка в этого вашего Ласерду начала играть сразу после лото и пасьянсов. Будем только рады обратной связи, а вскоре вы сможете публично высказать и своё, правильное мнение, когда мы запустим голосование на выбор читателей. А пока — выбор экспертов «Мира фантастики».

Хардкор года

Игры, требующие недельной подготовки к первой партии и серьёзных инвестиций в коробку. Только настоящие настолки для лучших настольщиков. На игротеках и в антикафе вы можете безошибочно определить столы с хардкором по презрительным взглядам игроков на окружающих.

🥉 Доминирующие виды: Мировой океан

🥉 Борьба империй

На третьем месте у нас сразу две игры. «Доминирующие виды: Мировой океан» воссоздаёт на столе эпическую историю эволюции и выживания доисторических существ. А в «Борьбе империй» игроки участвуют в схватке между Англией и Францией за колонии в XVIII веке. Настоящий хардкор.

Обе игры изначально выпускало варгеймерское издательство GMT Games, обе — современное переосмысление классики (соответственно, игр Dominant Species и «Сумеречная борьба») с партиями от двух часов. И обе чрезвычайно любимы игроками.

🥈 Дюна: Война за Арракис

Авторы великой «Войны кольца» уже в третий раз пересмотрели свою систему и адаптировали её для вселенной «Дюны». И можно говорить смело, что у них всё получилось. Настольщики в восторге от «Войны за Арракис», издатели клепают к ней дополнения, а на форумах разгораются споры о стратегиях игры за ту или иную сторону. Новая современная классика и одна из лучших игр по любимой «Дюне».

🥇 Дюна. Империя. Восстание

«Дюна. Империя» чрезвычайно любима в настольном мире. Достаточно зайти в чат любого настольного клуба, чтобы увидеть, сколько людей регулярно рубятся в неё. Авторы получили рекордную обратную связь, проанализировали её — и приняли странное решение выпустить новую версию игры. Не дополнение, а новую «базу» под названием «Восстание». И у них получилось.

«Восстание» это ваша любимая «Дюна», но пропатченная и доработанная сразу из коробки. Карты стали комплекснее, но интереснее. Изменился баланс — споры о червях ведутся в каждом настольном чате и на каждом форуме. Поле стало продуманнее. Появился новый, монструозный — с четырёхчасовыми партиями — режим игры «три на три». Хардкор года по выбору знатоков.

Мидкор года

Игры, не требующие отказа от личной жизни. В них вы сядете играть с однокурсниками или проверенными коллегами, отличающими Толкина от Перумова, но едва ли предложите их бабушке или ребятам, угорающим по «Свинтусу» и «Мемам».

🥉 Госу X

Злая и умная карточная дуэль. В прошлом году она впервые вышла на русском и несколько затерялась среди горячих новинок. Но это никак не преуменьшает её качества. Крутая и глубокая игра, рассчитанная на много-много партий и дарящая игрокам взамен уникальный опыт.

🥈 Смешанный лес

🥈 Герои

Снова голоса разделились поровну. С одной стороны — «Смешанный лес», игра про зверюшек и деревья, ухитрившаяся выделиться в бурном потоке игр про зверюшек и деревья и попасть в сердечко аудитории. С другой — «Герои», неуловимо напоминающие какую-то видеоигру (вроде там было что-то про героев, мечи и магию) и доказавшие, что игры с рисованием на листочках могут быть интерактивными и тематичными. Заслуженный успех в обоих случаях.

🥇 Долина вечности

А «Мидкором года» становится «Долина вечности». Прекрасная карточная игра, своей элегантностью вызывающая реакцию: «А что, так можно было?». Просто выбираем карты и играем их? И это работает? В неё запойно рубятся онлайн и на кэмпах, и каждая партия открывает что-то новое, какую-то неочевидную комбинацию. Разыграть сразу всю руку и закончить игру? Набрать сорок очков за раунд? Легко: раскладывай снова, сейчас покажу.

Семейная игра года

Семейная не потому, что на душеспасительные темы, нет. Просто правила настолько лаконичны и логичны, что их можно рассказать даже своему коту, и он поймёт. А глубина и интересность измеряются отнюдь не толщиной книги правил. Нормальные игры для нормальных людей.

🥉 Дальние дали

Казалось бы, ещё одна игра про то, как собрать из случайного набора карт комбинацию, которая принесёт больше всего очков. Как тут выделиться? Всё просто. Сперва придумываем оригинальную фишку для игры — чтобы карты выкладывались цепочкой, но при подсчёте очков цепочка раскручивалась с хвоста. А потом полируем это броским, цепляющим оформлением. Вуаля! Один из хитов этого года, попавший в топы как российских, так и зарубежных блогеров.

🥈 Крутое пике

«Крутое пике» оказалось одной из самых тематичных игр года. Бросаем кубики и выставляем на поле так, чтобы они сочетались, — что тут необычного? Но если представить всё в виде управления самолётом, идущим на посадку, внезапно всё меняется. Просыпается азарт, за столом звучат шутки про «неунывающего и мужественного командора» и «изобретательного и находчивого второго пилота». В интернете уже появляются видео, как фанаты игры украшают её, делая настоящие переключающиеся тумблеры с загорающимися лампочками. Стопроцентный хит.

🥇 Гармония

фото: Crowd Games

Настоящий «нежданчик года»: первая игра начинающего автора, на успех которой, кажется, не рассчитывало даже издательство. А успех был о-го-го. Первый тираж смели с полок едва ли не в первые месяцы. Продавалась «Гармония» не столько из-за рекламы, сколько благодаря сарафанному радио. Кто-то принёс её на игротеку или на кэмп — и вот уже все режутся в неё и ищут, где заказать себе коробку.

Красочно оформленная игра на выставление фишек на поле — близкий родственник культового «Азула». Только здесь добавляется третье измерение к комбинациям на поле, так как некоторые фишки надо ставить на другие. Заслуженная «Семейная игра года».

Патигейм года

Мы вынесли «вечериночные игры» в отдельную категорию, так как это не совсем «семейки», хотя требования к объёму правил у них похожи. Это скорее целенаправленное безумие, пьяный кураж, который загнали в некие рамки, и тебя несёт как по трубе в аквапарке — уиии!

🥉 Отвечает Александр Гусь

🥉 Монстр-АРТ

В этой категории голоса разделились настолько, что на каждом месте оказалось по нескольку игр. Почётное третье место разделили «Отвечает Александр Гусь» и «Монстр-АРТ».

Что помешало им оказаться выше? В «Монстр-АРТ» надо хоть чуть-чуть уметь рисовать. Это крайне увлекательная игра, где ведущий описывает по памяти увиденное на карточке странное чудовище, а остальные пытаются изобразить его на основе словесного портрета. Если вы рисовали чертей на последних страничках тетради в школе — бинго, вы уже можете играть в неё и получать удовольствие.

А если нет? Если у вас не было детства? Вам подойдёт «Александр Гусь» — сочетание викторины и, внезапно, «Перудо» (она же «Блеф», она же «Пиратские кости», она же та самая игра из «Пиратов Карибского моря»). Игрокам задают вопрос, ответом на который служит какое-то странное число («количество волосков на хвосте у мейн-куна»). В свой ход надо либо предложить большее число, чем озвучил предыдущий игрок, либо проверить его, если вы считаете, что уже перебор. Оказаться выше «Александру Гусю» не удалось отчасти из-за того, что вышла игра уже под конец года.

🥈 Поэзия неандертальцев

🥈 На старт, внимание, вскачь!

В «Поэзии неандертальцев» надо либо объяснять понятия односложными словами («Круг! Сыр! Рим! Ням!»), либо бить соседа надувной дубинкой, что даже лучше, чем объяснять слова. Игры с объяснением мы любим. Бить людей — тоже.

А «На старт, внимание, вскачь!» выглядит как совершеннейший тотализатор, где все орут и делают ставки на лошадей. Одна компания знакомых чуть в полицию не залетела после такой партии — с трудом объяснили, что это не подпольные ставки на спорт, а серьёзная настольно-печатная игра для солидных господ.

🥇 Призрачные чернила

🥇 В общих чертах

А по «Патигеймам года» сразу становится видно, кто голосовал. Первое место поделили две самые вдумчивые игры для вечеринок.

В «Призрачных чернилах» мы учимся понимать друг дружку с первой же буквы. К какому жанру кино относится загаданное слово? «П» — всё, стоп! («пеплум», конечно, а не то, о чём вы подумали) Игра про телепатию, эрудицию и горячие разборки после партии о том, кто же был главным ослом и всё запорол.

фото: Gaga Games

А раскладывая «В общих чертах», нужно не только рисовать, но и одновременно поймать волну с командой, и при этом на глазок, чуть не до миллиметра, попадать в чужой рисунок. На прозрачной карточке вы можете нарисовать либо пару прямых линий, либо одну кривую — а потом накладываете получившееся художество на карточку предыдущего игрока, и всё вместе должно сложиться в подсказку для ведущего, какое же слово загадано. Нарисуйте так «счастье». Сколько ходов вам потребуется? Сразу хочется попробовать? То-то же. Прекрасные, увлекательные игры.

🏆 Настольная игра года: «Гармония»

И в заключение немного статистики. Если отвлечься от категорий и считать только отданные голоса, то у нас получается такой пьедестал:

🥉 Дюна. Империя. Восстание



🥈 Долина вечности



🥈 Крутое пике



🥇 А больше всего голосов было отдано за «Гармонию» — она и становится настольной игрой года.



фото: Crowd Games

Кто участвовал в опросе? Юрий Ямщиков — автор 40+ изданных настолок, председатель Гильдии разработчиков настольных игр. Michael — основатель одной из крупнейших групп о настольных играх во «ВКонтакте» и автор настольной игры «Тортуга 2199». Иван Лашин — автор настольных игр «Смартфон», «Чёрная книга» и многих других. Семён Пыхтеев — руководитель спецпроектов Hobby World. Владимир BoardgamesLV — автор одного из старейших блогов «Настольные игры в Латвии». Юрий Тапилин — основатель и автор старейшего настольного блога в Рунете, сайта BoardGamer.ru, ведущий подкаста «Давай ходи!». Олег Мелешин — разработчик настольных игр («Фототур», Cryptic Nature), автор блога «Марафон настолок». Игорь Склюев — автор настольных игр Master of Orion, «Клумба», «Неон». Валерий Кружалов — принимал участие в разработке ряда настольных игр, автор канала «Игры Валеры: От И до Ы» (бывший «Ядрён картон»). Юрий Варпов — ведущий канала Geek Media. Андрей Аганов - автор «Мира Фантастики», соавтор телеграм-каналов “Новости настольных игр» и «Настольные ультракрепидарии»

Большое спасибо всем, кто принял участие. А впереди ещё самое интересное и объективное голосование — ваше, уважаемые читатели. Скоро мы устроим голосование, чтобы определить лучшие игры 2024 года по вашему мнению.

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