Новые игры: во что поиграть в декабре 2024-го?

Декабрь проклят для игровой индустрии. Есть куча историй про то, как из-за стремления издателя выпустить игру к рождественским праздникам всё шло наперекосяк. К тому же по недоброй традиции игры, вышедшие в декабре, обычно игнорируют жюри игровых премий в следующем году. Видимо, поэтому в последние годы этот месяц небогат на релизы. Впрочем, нас всё равно ждёт небольшая подборка новых интересных проектов.

Antonblast

Когда и где: 3 декабря на PC, Switch

Что: платформер в духе Wario Land 4 и Pizza Tower

Перевод: нет

О чём: сатана отправляет армию кротов украсть коллекцию духов Динамита Антона, профессионально занимающегося сносом зданий, из-за того, что у того кожа более красная. Антон со своей помощницей Энни собираются вернуть пропажу. В поисках паре помогает владелец казино, который снял с Антона пожизненный запрет посещать его заведение, только чтобы он избавил всех от сатаны.

Почему ждали: Antonblast выглядит адски стильно, как отмороженный мультсериал 1990-х, который превратили в игру для GBA, убрав у консоли всякие лимиты. Да и в целом игра походит на достойного конкурента Pizza Tower в этом очень узком жанре.

Чего опасаемся: что разработчики делали больше ставку на симпатичную графику, а геймплей будет ощущаться не таким впечатляющим на фоне того, что был в Pizza Tower.

Indiana Jones and the Great Circle

Когда и где: 6 декабря на PC, XSXS, PS5

Что: шутер-битемап от первого лица про археолога-авантюриста

Перевод: текст

О чём: действие разворачивается в 1937 году, между событиями фильмов «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход». Из колледжа Маршалла украли ценный артефакт, связанный с таинственным кругом сооружений, которые построили на одной линии вокруг всей планеты. Индиана Джонс посетит Ватикан, пирамиды в Гизе, Гималаи и прочие места, где ему придётся драться с нацистами, фашистами и японцами-империалистами.

Почему ждали: это первая крупная видеоигра про Индиану Джонса за долгие годы. Разработкой занималась MachineGames, известная по последнему перезапуску Wolfenstein. Студия пошла против всех возможных трендов и сделала проект от первого лица; он выглядит очень интересно и непривычно на фоне Uncharted и Tomb Raider.

Чего опасаемся: что это будет ощущаться как скучный рескин Wolfenstein. А из-за сюжета вновь захочется вспоминать скетч из «Южного парка» про Индиану Джонса и Лукаса со Спилбергом.

Path of Exile 2

Когда и где: ранний доступ 6 декабря на PC, XSXS, PS5

Что: Diablo-заменитель

Перевод: текст

О чём: с событий первой части прошло двадцать лет. И хотя тогда герои покончили со злом, на континенте Рэкласт снова завелись монстры. Придётся разбираться с этой неприятностью.

Почему ждали: это главный конкурент Diablo 4, где графика не хуже, есть уклон в сторону соулслайков в сражениях, а контент подают огромными порциями. При этом разработчики обещают, что вторая игра станет дружелюбной к новичкам.

Чего опасаемся: что упрощения отпугнут фанатов первой части. Что всех снова будут кошмарить скриншоты невменяемо большого древа навыков. Что релиз вновь перенесут — или, что ещё хуже, игра останется в состоянии вечной беты.

Marvel Rivals

Когда и где: 6 декабря на PC, XSXS, PS5

Что: «убийца Overwatch» — теперь с супергероями Marvel

Перевод: текст

О чём: доктор Дум схлестнулся со своей героической версией из 2099 года, из-за чего слились воедино несколько параллельных миров. Герои и злодеи из них решили добить Думов, чтобы привести мультивселенную в норму.

Почему ждали: возможно, нас ждёт первый за долгие годы прямой конкурент Overwatch, у которого всё получится. На стороне новичка — F2P-монетизация и толпа узнаваемых персонажей, за которых можно сыграть.

Чего опасаемся: что Marvel Rivals быстро загнётся, но будет не так смешно, как в случае с Concord.

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind

Когда и где: 10 декабря на PC, XSXS, PS4, PS5, Switch

Что: ретро-битемап

Перевод: нет

О чём: Робо-Рита прилетела из будущего, чтобы вместе со своей молодой версией, Ритой Репульсой, наконец-то победить Могучих Рейнджеров, пока те ещё только делают первые героические шаги. Континуум сворачивается в калач, и за юными героями охотится целая армия злодеев из всех эпох.

Почему ждали: хорошие ретро-битемапы с яркой пиксельной картинкой, неплохим кооперативом и весёлыми драками выходят не так уж часто. Вполне вероятно, нас ждёт что-то вроде недавней TMNT: Shredder’s Revenge, которая часто просачивалась даже в списки лучших игр 2022 года.

Чего опасаемся: короткой кампании и недостатка челленджа. И что те, кто хочет пройти битемап в кооперативе за одним диваном, как в старые добрые времена, так и не найдут себе товарища для игры.

The Spirit of the Samurai

Когда и где: 12 декабря на PC

Что: метроидвания в антураже японской мифологии

Перевод: текст

О чём: самураю Такеши нужно защитить деревню от армии мертвецов, во главе которой демон-о́ни. Ему в этой непростой миссии помогут кот Тисай и добрый дух кодама (мелкий и белый, такого вы могли видеть, например, в «Принцессе мононоке»).

Почему ждали: разработчики стилизовали игру под покадровую кукольную анимацию из старых мультфильмов. Такая дёрганая анимация превосходно подходит хоррору про злых духов. К тому же обещают, что геймплей за трёх героев будет сильно отличаться.

Чего опасаемся: что единственными фишками The Spirit of the Samurai будут графика и анимации. Мы и так уже роемся в проходных метроидваниях, как в грязи, — и очередную подобную игру моментально забудем.

Alien: Rogue Incursion

Когда и где: 19 декабря на PC VR, PS5VR, Quest 3

Что: хоррор-боевик во вселенной «Чужих»

Перевод: текст

О чём: экс-морпех Зула Хендрикс стремится разоблачить бесчеловечные эксперименты корпорации Weyland-Yutani. Однажды она получает сигнал бедствия от бывшего сослуживца, который находится в исследовательском комплексе корпорации на планете Пурдан. Как вы уже догадались, она встретит там ксеноморфов.

Почему ждали: судя по всему, нас ждёт нечто среднее между Alien: Isolation и Aliens: Colonial Marines. То есть боевик, где можно много стрелять в пришельцев, но с уклоном в хоррор, отчего лучше шуметь пореже, а встреча уже с тремя ксеноморфами — почти гарантированная смерть. К тому же интересно, как будет выглядеть атака лицехвата в VR-очках.

Чего опасаемся: малой продолжительности, примитивного геймплея, надоедливых скримеров и натуральной тошноты от укачивания. И что из-за неудачи этой игры зачем-то отменят сиквел Alien: Isolation.

Во что ещё поиграть:

Fantasian: Neo Dimension (5 декабря на PC, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Switch): ролевая игра с оригинальной диорамной графикой от создателя серии Final Fantasy Хиронобу Сакагути с саундтреком от великого Нобуо Уэмацу. Впервые она вышла ещё в 2021 году на iOS. Переиздание на консолях, помимо улучшенной графики, может похвастаться исправленным балансом и полноценной озвучкой диалогов.

Symphonia (5 декабря на PC, XSXS, PS4, PS5, Switch): симпатичный платформер, который выглядит как 2D-мультфильм про мир музыкальных инструментов.

Infinity Nikki (5 декабря на PC, PS5, Android, iOS): RPG в открытом мире про героиню, которая путешествует по фэнтезийному королевству и переодевается в разные волшебные платья, меняющие её способности. Визуально походит на более анимешную версию Breath of the Wild, но в превью игру называют «убийцей Genshin Impact».

The Thing: Remastered (если верить сливам, 5 декабря на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): переиздание экшен-хоррора 2002 года по мотивам «Нечто». В нём сильно подтянули графику и наконец-то починили некоторые механики, из-за чего компаньоны перестали заражаться, не контактируя с монстрами.

Uncle Chop's Rocket Shop (5 декабря на PC, XSXS, PS5, Switch): забавный рогалик-симулятор механика, ремонтирующего звездолёты на астероиде вдали от главных маршрутов в мастерской своего дядюшки Чопа. Процедурно сгенерированы сами корабли и проблемы, которые с ними стряслись, а за просроченную арендную плату придётся умирать.

Caves of Qud (выход из раннего доступа 5 декабря на PC): легендарная пошаговая RPG-рогалик про постапокалиптический мир научного фэнтези, где все животные и деревья стали разумными, герой-мутант отращивает себе новые конечности с каждым уровнем, а вы можете клонировать себя и затем наесться собой.

Skydance's Behemoth (5 декабря на PC VR, PS5VR, Quest 3): фэнтезийный экшен, где нужно истреблять толпы врагов в лучших традициях Dark Messiah of Might & Magic, разгадывать головоломки, а также сражаться с гигантскими тварями.

Tower of Mask (7 декабря на PC): олдскульный данжен-кроулер от первого лица, вдохновлённый ролевыми играми 1980-х. Визуально выглядит как смесь Baroque и King's Field — эдакое тёмное фэнтези с долей японского безумия.

Industrial Annihilation (ранний доступ 10 декабря на PC): RTS от авторов Planetary Annihilation; здесь нужно налаживать цепочки производства и строить конвейерные ленты, почти как в Factorio, чтобы собирать боевых роботов эффективнее, чем враги.

Voin (ранний доступ 10 декабря на PC): кровавый фэнтезийный слэшер от первого лица про рубку огромных толп врагов. Проще всего описать игру как Painkiller, которую захотели посвятить размахиванию мечами.

Monument Valley 3 (10 декабря на Android, iOS): продолжение известной серии красочных и немногословных мобильных пространственных головоломок, которые по степени мозголомства напоминают рисунки Эшера. В этот раз главной героине придётся восстановить разрушенную деревню.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered (10 декабря на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): переиздание культовой дилогии экшен-адвенчур про вампира, которого возродили в виде пожирателя душ. Управление сделали более современным, графику улучшили — но оставили и возможность переключиться на оригинальную картинку.

«Бессмертный. Сказки Старой Руси» (выход из раннего доступа 12 декабря на PC): колодостроительный рогалик в стиле Slay the Spire в мире русских народных сказок. Графика в стиле работ Романа Папсуева, соединяющая картины Билибина и Warhammer Fantasy.

«Клеть» (12 декабря на PC): кооперативный хоррор, рассчитанный на команду до шести человек, от авторов «Кужлевки». Проект сделан по мотивам вселенной «Самосбор». Игроки должны поддерживать лифт в рабочем состоянии, чтобы сбежать из мрачной гигахрущёвки, которая постоянно перестраивается и таит в себе странные опасности.

Swordhaven: Iron Conspiracy (ранний доступ 12 декабря на PC): партийная ролевая игра в стиле первых частей Baldur’s Gate от разработчиков ATOM RPG. Место действия — фэнтезийные земли Нова Драконии.

Flint: Treasure of Oblivion (17 декабря на PC, XSXS, PS5): RPG с пошаговыми сражениями про приключения пирата Флинта, ищущего легендарный клад на берегу Карибского моря. Разработчики обещают достоверно воссоздать эпоху, но также привнести в неё некоторую долю реально действующей магии.

The Midnight Crimes (20 декабря на PC): адвенчура про спивающегося частного детектива, который расследует дело об исчезновении ребёнка в угрюмом стимпанковском городе. В игре постоянно тикает таймер, можно не успевать к важным событиям. Репутация персонажа меняется на разных улицах, а из-за регулярных развилок сюжет сворачивает в неожиданные стороны.

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