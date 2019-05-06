Vader Immortal: A Star Wars VR Series. Впечатляющий VR про Дарта Вейдера

Дарт Вейдер и впрямь бессмертен. Почти сорок лет назад он пожертвовал собой в «Возвращении джедая» — но с тех пор успел стать главным героем Эпизодов I-III, вдохновил злодеев из трилогии сиквелов, появился в бесчисленных видеоиграх, книгах, комиксах и мультсериалах. Один из самых узнаваемых кинозлодеев в истории, настоящая икона трагического зла. И когда компания ILMxLAB, экспериментальное подразделение легендарной студии спецэффектов Industrial Light & Magic, взялась за полноценную приключенческую историю в виртуальной реальности, их выбор был предрешён. Разумеется, сюжет будет посвящен Дарту Вейдеру! После трех лет разработки Vader Immortal: A Star Wars VR Series наконец вплотную подошла к релизу — первый эпизод поступит в продажу уже 21 мая. Наш корреспондент разузнал первые подробности о грядущем амбициозном проекте и лично опробовал свежую демо-версию на Star Wars Celebration Chicago.

Близкие контакты

Тьма. И узкая полоска света внизу экрана — шлем виртуальной реальности недостаточно плотно прилегает к очкам. Пару секунд возишься с громоздким девайсом на голове, но в итоге находишь нужное положение, и глаза выхватывают из мрака знакомые очертания имперской тюремной камеры. В комплекте — пыточный стол и сферический дроид с жутковатым шприцем наперевес. Из тени неторопливо выходит офицер с кибернетической рукой и, угрожающе шипя, начинает что-то объяснять.

Ты в шутку машешь ему рукой, попутно отмечая неплохую детализацию модели перчатки. Пытаешься обойти персонажа кругом, но уже скоро вылетаешь за границу активной зоны — как это обычно бывает в VR-проектах, все взаимодействие с виртуальным миром ограничено невидимой сферой полтора-два метра в диаметре, чтобы игрок в реальности ненароком не впечатался в диван или телевизор.

Что ж, возвращаешься в камеру, и как раз вовремя: офицер сообщает, что сюда вот-вот прибудет лорд Вейдер. Пугать вздумал? Нам не впервой! Двери у дальней стены с шипением раскрываются, и под знакомую тему Имперского марша появляется безошибочно узнаваемая фигура в чёрной броне. Она идёт к тебе. Все ближе и ближе. Глубокое механическое дыхание уже грохочет у тебя в ушах. Железная маска, перекрывая свет тюремной лампы, нависает прямо над тобой. С нервным смешком ты инстинктивно вжимаешь голову в плечи и делаешь шаг назад. Господи, какой же он огромный!..

Первый экзамен Vader Immortal выдерживает на отлично: еще ни в одном ЗВ-проекте тёмный лорд не выглядел настолько устрашающе. Само его появление, это уверенное и неумолимое вторжение в личное пространство игрока, мгновенно включает эффект присутствия. Ты уже не у себя в гостиной и даже не в демо-комнате после двухчасовой очереди — ты на Мустафаре лицом к лицу с Дартом Вейдером. И твоя жизнь в его руках.

Что скрывается под маской

Что же понадобилось от тебя зловещему тёмному повелителю? По словам ведущего сценариста и продюсера Vader Immortal Дэвида С. Гойера (соавтора трилогии «Тёмный рыцарь» и серии Call of Duty: Black Ops), именно этот вопрос лежит в основе сюжета. Согласно завязке, игрок принимает на себя роль контрабандиста-неудачника, который незадолго до событий «Новой надежды» оказался в системе Мустафар и попал в плен к Империи. В демо-версии Вейдер требует от узника открыть таинственный кубический объект — голокрон? — и тем самым узнаёт о наличии у него/неё способностей к Силе. Грозный ситх доволен: он наконец-то нашёл того, кто проведёт его к «Яркой звезде» (Brightstar). Что это? Какое-то место? Древний артефакт?

Гойер загадочно улыбается и отвечает намёками. Мол, Vader Immortal расскажет о том, чем ученик Императора занимается «дома», вдали от военных забот Империи и бдительного ока наставника. И хотя мы наблюдаем за злодеем со стороны, сюжет полностью посвящён ему, его личности и секретам. У Вейдера свои представления о мощи Силы, свои планы (необязательно совпадающие с интересами учителя), свои причины возвести крепость именно на Мустафаре и своя затаённая печаль — да, сценарий затронет самые личные, уязвимые струнки души павшего джедая.

Разработчики подчёркивают, что сюжет полностью каноничен и создан в тесном сотрудничестве с сюжетной группой Lucasfilm, а над художественной частью работают ветераны «Звёздных войн». Режиссёр проекта Бен Сноу ранее был супервайзером эффектов «Атаки клонов», нарративный дизайнер Моэн Лео работал над «Изгоем-один», а иллюстратор Аарон Макбрайд, подготовивший концепты Эпизодов II-III и «Хана Соло», придумал для Vader Immortal новых оригинальных персонажей.

В их числе — уже упомянутый офицер-киборг, беспощадный и фанатично преданный Вейдеру адмирал Кариус в исполнении Стива Блама (Зеб в «Повстанцах»). А за юмор в сюжете отвечает робо-напарница ZOE3, которую озвучила Майя Рудольф — одна из самых популярных комедийных актрис Америки, звезда шоу Saturday Night Live и мастер импровизации. Если верить Дэвиду Гойеру, при записи реплик авторы часто предлагали Рудольф придумать свои варианты для шуток и саркастичных комментариев и в особо удачных случаях даже корректировали под неё развитие сцены.

Также игроку предстоит встретиться с жителями Мустафара, у которых к Вейдеру есть свои счеты. По словам члена сюжетной группы Мэтта Мартина, Vader Immortal впервые настолько подробно показывает культуру и мифологию мустафарцев, а их верховная жрица играет важную роль в истории. И неизвестно, кем аборигены окажутся для игрока: союзниками или врагами.

Оружие джедаев

Рассказать крепкую, кинематографичную, интерактивную историю в виртуальной реальности — задача не из лёгких, и Дэвид Гойер признаёт, что в ранних прототипах игрок был просто наблюдателем, эдакой «мухой на стене». Но в итоге авторам удалось перестроить сценарий и сделать протагониста по-настоящему активным, развивающимся персонажем, от чьих действий буквально зависит судьба всей Галактики.

Vader Immortal постоянно бросает игроку вызов и ставит новые задачи. Так, сперва Вейдер обучает избранного им контрабандиста владеть световым мечом — эта сцена также представлена в демо-версии. И если поначалу требуется просто отражать выстрелы парящих в воздухе тренировочных ботов (да, прямо как в Эпизоде IV!), то затем они атакуют группой, а в финале к ним присоединяются боевые дроиды, вооружённые собственными мечами.

Управление в Vader Immortal реализовано при помощи двух небольших контроллеров: их можно поставить один над другим, чтобы «положить» на рукоять вторую ладонь. Простые движения воспроизводятся довольно интуитивно, а вот для дуэлей уже требуется опыт. К счастью, практиковаться с мечом можно сколько угодно, ведь параллельно с сюжетной кампанией доступен отдельный тренировочный режим.

И это только начало. Овладев мечом в первой серии, в дальнейшем игроки начнут постигать навыки Силы! Всего анонсировано три эпизода, каждый продолжительностью около 45–60 минут. А то и больше — зависит от желания пользователей исследовать виртуальный мир. Судя по проработанности локаций в демо-версии (к примеру, тренировочный зал украшают любопытные барельефы с изображением исторических битв) и фанатской радости, с которой создатели Vader Immortal говорят о месте своего проекта в общем каноне «Звёздных войн», пасхалок и отсылок они запрятали действительно немало.

Как уже упоминалось, первый эпизод поступит в продажу 21 мая 2019 года и будет доступен на VR-шлеме Oculus Rift S и его более продвинутой, беспроводной версии Oculus Quest. Стоит ли ради новинки разоряться на шлем ценой 25–30 тысяч рублей? Пока сказать сложно, но команда ILMxLAB определенно настроена амбициозно, да и на отсутствие таланта не жалуется.

А сам Vader Immortal уже выглядит чем-то большим, нежели поводом денёк-другой помахать виртуальным мечом в красивых декорациях: это полноценная часть истории «Звёздных войн» — кинематографичная, зрелищная и с новых сторон раскрывающая Дарта Вейдера. Такого устрашающего и воистину бессмертного!