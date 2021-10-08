Impostor Factory: крошечная рецензия на крошечную игру

Куинси приезжает в подозрительный старый особняк по приглашению его владельцев. Естественно, стоит всем гостям собраться, как происходит убийство. Но на этом странности только начинаются… Лучше загляните в Steam и прочитайте описание игры от автора — оно презабавное: даже системные требования заставляют усмехнуться.

Жанр: визуальная новелла, интерактивное кино

Разработчик: Freebird Games

Издатель: Freebird Games

Возрастной рейтинг: 12+ (наверное)

Перевод: текст, полный

Платформа: РС

Похоже на: фильм «13-й этаж» • работы М. Найта Шьямалана • любая неоконченная манга

Действие Impostor Factory разворачивается в той же вселенной, что и To the Moon и Finding Paradise, вот только большую часть прохождения вы будете ломать голову, как же именно новинка Freebird Games сюжетно связана с прошлыми играми. Ответ таков: перед нами арка, главная цель которой — удивить игрока «вот-это-поворотом» в конце. Да, Impostor Factory в итоге раскрывает кусочек главной тайны доктора Уоттса, но пока скорее вывешивает ружьё, а стрелять из него будут только в следующей игре. Или после следующей — тут уж как повезёт.

Да и сам финальный твист Impostor Factory не сказать чтобы хорошо работал. В To the Moon в процессе прохождения устанавливалась мощнейшая эмоциональная связь с героями, и оттого травмы из их прошлого ранили игроков в самое сердце. Здесь эта связь толком не успевает образоваться, а финальный твист её не укрепляет, а, наоборот, обесценивает. Да, диалоги всё такие же: как метко описал автор, они «ужасно написаны, но от них приятно на душе», — погружение в историю получается достаточно глубоким, но катарсиса в конце не наступает. Даже музыка, по-прежнему очень милая, не особенно запоминается — разве что аккуратное обыгрывание в нужный момент музыкальной темы бондианы вызывает улыбку.

Пожалуй, главная проблема, как всегда, в ожиданиях. В третьей части хочешь увидеть нечто значительное, для чего сиквел To the Moon лишь подготавливал почву. А у нас филлерная арка, в которой контента, касающегося общей истории Розалин и Уоттса, — от силы минут на 10. Так почему бы не начать с этих 10 минут полноценный триквел? Сложно сказать. Возможно, Кан Гао хотел подробно поразмышлять о природе человеческой личности и о том, что такое реальность на самом деле. Или обмануть игроков — подвести их к определённым выводам, чтобы потом опровергнуть в следующем проекте серии. В любом случае до выхода четвертой части рассуждать об этом бессмысленно — слишком уж значительного куска головоломки недостаёт, слишком масштабную картину создаёт Кан Гао.

Геймплейно Impostor Factory тоже ощущается как филлер — из игры начисто исчезли все собственно геймплейные элементы, остались только ходьба да клики. Никаких больше гонок по коридорам, скачек на лошадях и прочих развлечений — только повествование, только хардкор! Не сказать, что это минус — тот же эпизод со скачками больше раздражал, чем шёл сюжету на пользу, — но игрового процесса осталось так мало, что впору говорить даже не о визуальной новелле (там всё-таки частенько дают делать выбор), а об интерактивном кино. Довольно интересном, но линейном, где управление персонажем нужно исключительно для дополнительного погружения в историю.

Хуже всего, что продолжения придётся ждать ещё года четыре — а ведь заканчивается Impostor Factory весьма интересным клиффхэнгером! Но с текущими темпами работы Кан Гао будет рассказывать свою историю про корпорацию «Зигмунд» ещё лет 20 — его творчество можно сравнить с добротной интерактивной мангой, которая выходит в своём темпе, без оглядки на изнывающих от нетерпения фанатов. Есть шанс, что после выхода аниме To the Moon работа пойдёт быстрее, но надежды на это мало — Кан Гао не особо вовлечён в процесс экранизации своего opus magnum. Придётся подождать.