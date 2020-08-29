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    #аркада #ностальгия #обзор игры

    Обзор Battletoads (2020). Почти отличное возвращение

    29 августа 2020
    Данил Ряснянский
    29.08.2020
    5493
    3 минуты на чтение
    #аркада #ностальгия #обзор игры
    Обзор Battletoads (2020). Почти отличное возвращение 5

    Оригинальная Battletoads, дебютировавшая в 1991 году на NES, запомнилась всем не только своей издевательской даже по меркам тех лет сложностью, но и креативным сочетанием разных жанров и решений, которые по максимуму использовали технические возможности 8-битной приставки. После нескольких портов на другие платформы и занятного кроссовера с Double Dragon будущее серии казалось безоблачным, но после неудавшегося релиза на аркадных автоматах в 1994 году боевые жабы ушли на покой, изредка появляясь лишь в качестве приглашённых гостей. И вот спустя многие годы студия Dlala при поддержке Rare мягким перезапуском возвращает Battletoads из затянувшегося небытия.

    Жабы душат

    Battletoads

    Жанр: аркада
    Разработчик: Dlala Studios
    Издатель: Microsoft
    Возрастной рейтинг: 12+
    Перевод: субтитры
    Платформы: PC, X1
    Играли на: PC
    Похоже на:
    Battletoads & Double Dragon
    Streets of Rage 4

    Согласно сюжету игры, боевое братство жаб, как и сама серия, двадцать шесть лет провело в бункере, где счастливо существовало в виртуальной симуляции прежних героических подвигов. Выйдя на белый свет, Зитц, Пимпл и Раш, к огромному своему разочарованию, обнаруживают, что они больше никому не нужны и почти не известны. В попытке вернуть прежнюю славу они решают отыскать свою главную противницу — Тёмную Королеву. Встреча с ней и дальнейшие приключения — предмет одного большого и неожиданно приятного спойлера.

    Несмотря на брюзжание фанатов, изругавших новую Battletoads ещё на стадии первых показов, именно история и стилистика относятся к её несомненным достоинствам. Преисполненный самоиронии и постмодерна сценарий, подаваемый через диалоги и прекрасно нарисованные анимационные ролики в духе «Рика и Морти», можно критиковать исключительно с позиций вкусовщины. Новый тон, красочный и мультяшный, хоть и идёт вразрез с более мрачной и лаконичной стилистикой оригинала, но зато идеально подходит современному переосмыслению, которое будет понятно и прежним поклонникам боевых жаб, и новым игрокам.

    Обзор Battletoads (2020). Почти отличное возвращение 3

    Как и прежняя Battletoads, игра 2020 года пытается уместить в себя максимум механик и жанров. Примерно треть эпизодов она прикидывается старорежимным beat’em up, и, надо сказать, выходит это у неё очень хорошо. Все три жабы умеют подбрасывать врагов в воздух, бить их здоровенными кулачищами и заряжать удары, комично трансформируясь кто в акулу, кто в саркофаг с мумией, а кто в поезд. Пригождается в бою и длинный язык — с его помощью можно притягивать к себе маленьких врагов, перемещаться по уровню и плеваться обездвиживающей слизью. В одиночном режиме разрешается (и даже поощряется) переключение между героями, что увеличивает показатель комбо и финальный рейтинг очков.

    Обзор Battletoads (2020). Почти отличное возвращение 4

    Для наших жаб эти синие парни всего лишь мальчики для битья

    Видов врагов сравнительно немного, но к каждому надо искать свой подход: некоторые противники открываются для удара на короткий промежуток времени, другие атакуют на дистанции, а третьим сначала необходимо пробить блок. Когда на арену выпускают сразу несколько групп разномастных недругов, приходится действовать быстро и решительно, активно пользуясь связками ударов и рывком. Драться здесь по-настоящему приятно благодаря плавным анимациям, красочным аренам и бодрой динамике. Не настолько бодрой, как в недавней Streets of Rage 4, но тоже весьма и весьма недурной.

    Какая жаБость

    К сожалению, остальное удалось не так хорошо. Двухмерные уровни с платформингом получились попросту скучными — в них нет ни оригинальных пазлов, ни интересных механик, ни какого-либо вызова. Мало приятного и в эпизодах на космическом корабле, когда Battletoads превращается в заурядный, но довольно сложный shoot’em up. По-настоящему задорными вышли разве что ностальгические поездки на турбо-байках и погони в духе последних частей Rayman, но их отсыпали преступно мало.

    Обзор Battletoads (2020). Почти отличное возвращение 2

    Аркада в духе Galaga образца 1981 года порадует разве что ретроградов

    Смешанные ощущения оставляют и многочисленные мини-игры. Некоторые из них, например починка систем нашего звездолёта или жабий аналог игры «камень-ножницы-бумага», получились и смешными, и увлекательными, но большинство просто заполняют игровое время, да ещё и регулярно повторяются. При сравнительно небольшой продолжительности — четыре-пять часов — ближе к финалу Battletoads однозначно приедается, и желания перепройти её почти не возникает. 

    Обзор Battletoads (2020). Почти отличное возвращение

    Эту мини-игру можно было бы назвать лучшей, если бы её не нужно было пройти четырежды кряду

    Правда, делать это особо и незачем: не считая сбора спрятанных коллекционных предметов и улучшения собственных результатов, при повторном прохождении заняться тут нечем. Ни дополнительных персонажей, ни спрятанных миссий, ни завалящего музея музыки или артов, к сожалению, не завезли. Нет и онлайн-кооператива — проходить игру с друзьями можно только локально, что в 2020 году кажется немного диким.

    Итог: по совокупности ощущений новая Battletoads определённо удалась, и возвращение любимых героев прошло успешно. Но авторам не хватило чувства меры, таланта и, возможно, бюджета, чтобы вышел стопроцентный хит, который можно было бы поставить вровень с легендарной предшественницей и рекомендовать всем и каждому. Так что покупайте, только если жаба не душит.

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    Данил Ряснянский

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