«Добыча»: правильный Хищник против настоящих индейцев

Север Великих равнин, 1719 год. Девушка Нару из племени команчей больше всего на свете хочет стать охотницей, но другие индейцы относятся к этому скептически. Однажды Нару замечает в лесу странные следы и решает во что бы то ни стало найти того, кто их оставил. Вскоре девушка понимает, что наткнулась на крайне хитрого, умного и способного хищника, и если она не проявит смекалку и осторожность, то сама окажется добычей.

Prey Жанр: фантастический боевик, ужасы

Режиссёр: Дэн Трахтенберг

В ролях: Эмбер Мидфандер, Дакота Биверс, Дэйн Дильегро

Премьерный показ: 5 августа 2022 года

Продолжительность: 100 минут

Похоже на: «Хищник» (1987), «Следопыт» (2006)

«Хищник» 1987 года с Арнольдом Шварценеггером — один из классических боевиков 1980-х, любимый поклонниками по сей день. Но все попытки продолжить или перезапустить франшизу фанаты оригинала вспоминают с той или иной долей ужаса. Чего только ни придумывали умельцы из Голливуда: и переносили место действия из тропических джунглей в каменные, и забрасывали толпу земных наёмников в инопланетные джунгли, и сшибали Хищников лбами с Чужими… Но всему этому не хватало брутального очарования первоисточника.

Только постановщику бодрого триллера «Кловерфилд, 10» Дэну Трахтенбергу пришла в голову мысль: а что, если перенести действие в прошлое? Современные вояки, вооружённые пушками, базуками и пулемётами, вполне могут отстрелить яутжа его жвалы. А какие шансы против могучего инопланетного охотника у, скажем, индейцев, вооружённых луком, стрелами и томагавками? Чтобы совсем уменьшить шансы землян на победу, Трахтенберг сделал главной героиней девушку — юную индианку Нару.

Нару в исполнении Эмбер Мидфандер — одно из главных достоинств фильма, а заодно наглядный пример, как правильно показывать сильных женщин. Да, Нару стремится заниматься мужской работой в патриархальном обществе и регулярно получает от этого общества на орехи. Но сюжет не пытается показать её самой сильной, способной и выносливой. Напротив, Нару не чужды страх и сомнения, а в лобовой схватке она вчистую уступает более крепким противникам. Но свой проигрыш в грубой силе девушка компенсирует умом, хитростью и изворотливостью — важными для охотника качествами. Это отлично показано в сцене охоты на пуму: пока брат Нару рыщет по лесу в поисках большой кошки, Нару разбрасывает под деревом приманку и прячется в засаде.

По мере развития сюжета Нару впечатляет всё больше: она быстро учится, адаптируется к меняющимся обстоятельствам и первая понимает, что объявившийся на их земле чужак — не лев, не медведь и даже не бледнолицый. Правда, и она тоже ошибается: именно Нару привлекла внимание Хищника к племени, а первые индейцы, наткнувшиеся на пришельца, как раз искали сбежавшую девушку.

Впечатление производит и брат Нару — Таабе. Он как раз классический индеец из старых вестернов — умный, сильный и мужественный. Таабе хватает благородства признать, что Нару превосходит его в хитрости и умении выслеживать добычу по следам. Он заботится о сестре, прислушивается к её мнению и способен признавать собственные ошибки.

А третьим главным героем фильма становится… сам Хищник. Если предыдущие фильмы франшизы в основном показывали происходящее глазами людей, то в «Добыче» создатели постарались уделить внимание и инопланетному охотнику. Мы видим, как яутжа лечится, изучает охотничьи угодья, переходит от одного противника к другому, более мощному и опасному, полирует трофеи — черепа поверженных врагов. Заодно Трахтенберг показывает, что в Америке XVIII века гость с далёких звёзд — ещё не самое жестокое и аморальное существо. В этом с ним вполне может потягаться банда французских трапперов.

«Добыча» — фильм бодрый, зрелищный и динамичный. Начинается картина неспешно, зрителя постепенно погружают в атмосферу индейского быта начала XVIII века, но напряжение нагнетается уже с самых первых кадров, а вторая половина и вовсе выглядит как череда лихо сменяющих друг друга экшен-сцен. Бои поставлены изобретательно, жёстко и брутально, да и в целом в картине хватает оригинальных находок — например, пара сцен с пищевой цепочкой, когда на каждого хищника находится ещё один, более смертоносный и опасный. Впечатление несколько портит финальная битва — она получилась короткой и скомканной, к тому же в ней почему-то забывают о ранее заявленных по сюжету ограничениях.

Трахтенберг находит время и на то, чтобы познакомить зрителей с культурой команчей, и на то, чтобы насладиться потрясающими видами природы («Добыча» целиком снята на натуре), при этом укладываясь в полтора часа. Действие сопровождается бодрой, динамичной и грандиозной, словно Великие равнины, музыкой Сары Шахнер, напомнившей мне шедевральный саундтрек Тревора Джонса к «Последнему из могикан».

Нельзя сказать, что «Добыча» идеальна. Помимо скомканной финальной битвы, к картине есть и другие претензии. Странно, что Хищник, предпочитающий жаркий и влажный климат, выбрал осень в Северной Америке, а не южноафриканские джунгли — в конце концов, плакат «Остерегайтесь Губернатора» появится в школе юных охотников только 300 лет спустя.

Мне резали слух регулярные переключения героев-индейцев с языка команчей на английский. Дакота Биверс в интервью Variety рассказал, что на первоначальных этапах подготовки звучали предложения снять весь фильм на языке команчей, но затем от этой мысли отказались, чтобы не распугать массового зрителя. Но для тех, кто стремится к аутентичности, на Hulu есть полный дубляж «Добычи» на языке команчей.

Трахтенберг говорил, что старался рассказать одиночную законченную историю, но держал в голове возможность продолжения. И теперь, вполне вероятно, эта возможность появится — «Добыча» стала самым популярным релизом в истории Hulu. А с такими рейтингами и сравнительно небольшим бюджетом отказываться от сиквела не будет даже Дэвид Заслав.