Какие фильмы смотреть? Октябрь 2018

Октябрь — месяц перед Хэллоуином, в этом месяце всегда выходит много ужасов. Перечислять их все мы не будем — всё равно большинство проходные — но расскажем о самых интересных. И даже обязательная супергеройская премьера в этот раз с оттенком чёрного юмора. А разбавят эту мрачность весёлое душевное аниме, биографическое кино про астронавтов и неожиданная работа Союзмультфильма.

Веном

Когда? 4 октября

Что? Супергеройский фильм по комиксам Marvel, спин-офф фильмов про Человека-паука. В киновселенную Marvel не входит.

О чём? О репортёре Эдди Броке и о Веноме — инопланетном организме-симбиоте, который к нему присосался. Веном даёт Броку суперсилы, но при этом сводит его с ума, пытаясь превратить в жестокого маньяка. Обычно в комиксах Веном был злодеем, но тут он главный положительный герой.

Чего ждём? Идея «суперзлодейского» фильма о неоднозначном персонаже, да ещё с Томом Харди в главной роли, интригует. Но трейлер сулит нам скорее кино про супергероя, которого от других отличает только пугающая внешность и диалоги со своим вторым «я». Подано это не так уж мрачно и жестоко — рейтинг у «Венома» всего-навсего 16+. Зато в фильме явно много чёрного юмора, и это его может вытянуть.

Ученик чудовища

Когда? 18 октября

Что? Фэнтезийное аниме.

О чём? О юном попаданце в параллельный мир. Сирота Рен попал в секретную часть Токио, где живут монстры — вернее, зверолюди, которых на Западе назвали бы «фурри». Тут за воспитание и боевую подготовку мальчика берётся Куматэцу (Медвежут) — самурай-разгильдяй с головой медведя.

Чего ждём? Премьера очень запоздавшая — этому аниме уже три года, и все, кто следит за работами Мамору Хосоды, его посмотрели. Но если вы его ещё не видели — советуем. Хосода — один из лучших японских аниматоров последнего десятилетия, достойный наследник Миядзаки и серьёзный конкурент Синкая. Причём, в отличие от Синкая, он делает истории не только трогательные и красиво нарисованные, но ещё и юморные и полные экшена. В «Ученике чудовища» это особенно заметно.

Человек на Луне

Когда? 11 октября

Что? Исторический фильм про космонавтику.

О чём? О первом человеке, ступившем на Луну, — Ниле Армстронге, которого играет Райан Гослинг. Фильм рассказывает о подготовке полёта и воспроизводит его на экране. Вставьте сюда шутку про то, что на сей раз всё точно сняли в студии.

Чего ждём? Кажется, Дэмьена Шазелла («Ла-Ла Ленд») покусали российские режиссёры. Трейлер «Человека на Луне» очень напоминает прошлогодние «Время первых» и «Салют-7». Тут и вставки из счастливой семейной жизни героя, и главный конструктор, говорящий громкими фразами, и постоянное нагнетание чувства опасности (хотя мы прекрасно знаем, чем дело кончится)… У американцев это выглядит зрелищнее и чуть сдержаннее, но источник подражания всё тот же — «Аполлон-13». Ждём добротный фильм-памятник, который отхватит пару номинаций на «Оскар».

Хэллоуин

Когда? 18 октября

Что? Ужасы, продолжение классического фильма «Хэллоуин»

О чём? О маньяке Майке Майерсе, который любит три вещи: ножи, маски капитана Кирка и внезапно убивать людей. Новый фильм игнорирует все прочие продолжения, в которых неубиваемый Майк погибал и воскресал. По новой версии, он провёл сорок лет в тюрьме строгого режима. Разумеется, он сбежит, но на сей раз его будут ждать: недобитая им женщина Лори Строуд готовится (и даже надеется) встретить дорогого гостя и отплатить ему за всё. Судя по трейлеру, она, возможно, даже сама подстроила побег.

Чего ждём? Фильм-оммаж, который пытается выдержать стиль оригинала от Джона Карпентера, не копируя его буквально. На главные роли даже позвали актёров из оригинала. Правда, пожилой Ник Касл, по сути, сыграл Майерса только в той сцене, где он без маски. А вот 60-летняя Джейми Ли Кёртис примерила образ крутой бабули и вовсю палит по маньяку из всех стволов. Так что, в отличие от оригинала, ещё неизвестно, кто будет охотником, а кто жертвой.

Репродукция

Когда? 25 октября

Что? Фантастическая драма

О чём? О клонировании. Главный герой — учёный, который потерял семью в катастрофе и хочет её воскресить при помощи науки. Судя по трейлеру, в ход пойдёт и генетика, и основа в виде андроида.

Чего ждём? На первый взгляд — стандартный набор для фильма на тему «нельзя играть в Бога, понятненько?», где всё обернётся очередной вариацией на тему «Франкенштейна». Но трейлер и описание фильма дают шансы на более оригинальный исход. Дело в том, что учёный живёт в антиутопическом обществе и сопротивляется его гнёту — ну, не будут же сценаристы подыгрывать тоталитарным злодеям, верно? К тому же играет учёного Киану Ривз, а для него эта история уж очень похожа на его реальное прошлое — он тоже потерял невесту в автокатастрофе.

Мэнди

Что? Ужасы

О чём? О культистах. Жил себе в лесу дровосек с женой Мэнди, никого не трогал. Откуда ни возьмись, появилась банда сектантов-байкеров и похитила женщину для жертвоприношения. Тут-то дровосеку и пришлось хорошенько наточить свой топор.

Чего ждём? Лучший фильм Николаса Кейджа за десятилетие. Этот когда-то популярнейший актёр потерял хватку и в последние годы скатился до съёмок в малобюджетном трэше. Но «Мэнди» критики в один голос хвалят, и больше всего именно за игру Кейджа.

Гофманиада

Когда? 11 октября

Что? Сказка, кукольный мультфильм.

О чём? Вольная экранизация сказок Гофмана «Крошка Цахес», «Золотой горшок» и «Песочный человек», переплетённая с его реальной биографией. Простой чиновник-писатель становится героем собственных произведений.

Чего ждём? Об этом мультфильме мы писали ещё после его фестивальной премьеры. Это удивительный проект, который делали целых 17 лет. А выглядит он так, будто его сняли ещё раньше, в годы расцвета советской анимации. «Союзмультфильм», оказывается, ещё способен удивить и выдать серьёзную сатирическую сказку «не для всех».

Ещё в этом месяце На границе миров — скандинавский фестивальный магический реализм про диких лесных неандертальцев в современном мире. СуперБобровы. Народные мстители — продолжение суперзлодейской комедии Дмитрия Дьяченко. Семейка Бобровых наконец станет супергероями. Богемская рапсодия — биографический фильм о Фредди Меркьюри, лидере группы Queen. Школа, Хэллфест,Ведьмы, Он там — ужасы Пришельцы в доме, Лягушонок Риббит, Тайна магазина игрушек, Смолфут — детские мультфильмы