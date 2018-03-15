«Гофманиада»: «Союзмультфильм» сделал нечто удивительное

В этом году на «Берлинале» показали немало достойных картин, от утопического «Острова собак» Уэса Андерсона до триллера «Не в себе» Спилберга. А отечественный «Союзмультфильм» представил берлинской публике «Гофманиаду», самый громкий кукольный долгострой последних лет. Рассказываем, удалось ли команде Станислава Соколова понять гения немецкого романтизма.

Жанр: фантасмагорическая сказка

Режиссёр: Станислав Соколов

В ролях: Владимир Кошевой, Анна Артамонова, Алексей Петренко, Вячеслав Полунин

Премьера в России: осень 2018

Возрастной рейтинг: 6+

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Для больших…

Для зрителя, не знакомого с творчеством Эрнста Теодора Амадея Гофмана, картина покажется калейдоскопом почти бессвязных событий, невнятным гротеском в симпатичной обёртке. Взяв за основу биографию самого писателя, авторы вплели в неё несколько известных сказок. Персонажи то и дело меняются местами, а истории перекликаются между собой, рождая новый мир, полный чудес.

Герой Гофмана живёт двойной жизнью: он то трудится в канцелярии, то даёт музыкальные уроки, втайне представляя себя героем своих волшебных фантазий. Это было знакомо и самому писателю: днём он сидел за юридическими бумагами, а ночью сочинял музыку и писал картины. Мотив зеркальности реального мира и мира фантастического, их неизбежного взаимопроникновения пронизывает всё творчество Гофмана. Именно поэтому его сказки так сложно экранизировать. Станиславу Соколову это удалось: подобрав правильный визуальный стиль, он смог точно ухватить главную идею новелл Гофмана и донести её до зрителя.

Фантазия здесь куда привлекательнее безобразной действительности. Духовная нищета канцелярских крыс (они тут и в самом деле с усами и хвостами!), не замечающих нравственного и физического уродства Циннобера, коварство и алчность Песочного человека, желчь и злоба простой торговки яблоками — всё это поглотило улицы Дрездена и Бамберга.

Основные любовные линии тоже выкрашены в тёмные тона. Например, очарованность Гофмана его ученицей-пустышкой — это неприкрытая отсылка к страстной безответной влюблённости автора в Юлию Марк, чья помолвка чуть не довела его до самоубийства. Персонаж «Песочного человека», мечтательный студент Натаниэль, одержим Олимпией, бездушной машиной из часовых механизмов. Только таинственная девушка-змейка, возлюбленная автора, обладает по-настоящему чистым сердцем, которое, однако, ещё нужно разглядеть за золотой чешуёй.

Герои здесь, как и полагается в романтизме, одухотворённые и таинственные, но не шаблонные: за их развитием наблюдать очень интересно. А если отбросить фантастические элементы, за сюжетом легко разглядеть и злободневность. Тут и привычная коррупция, и отсылки к другим современным проблемам — чего стоит нашествие мавров, марширующих по брусчатке безмятежного Бамберга рядом с перламутровыми единорогами!

Мультфильм немного затянут: 72 минуты чистого безумия, перенасыщенного метафорами и аллюзиями, — это многовато. Зато и смотрится он как полноценный, а главное, завершённый фильм. Можно поспорить, что «Гофманиада» запросто обойдёт мейнстримные американские мультфильмы, многие из которых в последнее время словно сошли с конвейера.

…и маленьких

Детям сказка может показаться сложной, но равнодушными они уж точно не останутся. А всё благодаря мастерству Михаила Шемякина, отечественного художника, скульптора и декоратора, с детства очарованного гофмановскими мечтами. Каждая кукла — а их тут более сотни — сделана вручную и двигается благодаря суставам-шарнирам.

Внешне они напоминают фигурки из «Трупа невесты» Тима Бёртона: детальные и до безобразия карикатурные образы, которые, однако, почти лишены компьютерной обработки, а оттого и неестественной мультяшности. Они будто превращаются в настоящих живых актёров. Взять хотя бы Щелкунчика: уродливая деревянная кукла, мелькнувшая в паре кадров, мигом пробуждает детские страхи перед армией Мышиного короля и любопытство перед неизведанным. Прекрасная озвучка Владимира Кошевого, Алексея Петренко и Вячеслава Полунина завершает образы, и картина звучит по-советски сочно.

На улицах волшебного города раздаются музыкальные темы Шандора Каллоша и фрагменты из оперы самого Гофмана «Ундина». Декорации, которые можно было рассмотреть на выставке в «Российском доме науки и культуры» в Берлине, удались на славу и в точности повторяют изгибы реальных переулков. Небольшие шероховатости картинки всё же сгладили компьютерной обработкой — это совсем простенькие, но необходимые метаморфозы.

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Удивительно, как «Союзмультфильм», взяв за основу мрачные рассказы Гофмана, смог создать такую светлую картину. Мультфильм смотреть совсем не страшно, а после просмотра надолго остаётся хорошее настроение.

«Союзмультфильм» ещё не потерял хватки: у авторов вышел замечательный кукольный мультфильм, настоящий памятник творчеству Гофмана. Обратите на него внимание, если вам нравятся старые сказки.