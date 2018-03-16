«Стальной алхимик» от Netflix: как не надо экранизировать мангу

Братья Эдвард и Альфонс Элрики при помощи алхимии пытались воскресить свою мать, но поплатились за это. Старший лишился руки и ноги, младший — всего тела, хотя Эдвард сумел привязать душу Ала к стальным рыцарским доспехам. Повзрослев, братья отправляются в странствия, чтобы добыть философский камень, который поможет Альфонсу вновь стать человеком.

FullMetal Alchemist (Hagane no Renkin Jutsushi) Жанр: фэнтези

Режиссёр: Фумихико Сори

В ролях: Рёске Ямада, Цубаса Хонда, Дин Фудзиока, Рюта Сато, Атом Мидзуиси

Премьерный показ: 25 октября 2017

Первоисточник: манга Хиромы Аракавы

Похоже на: кинодилогия «Вторжение гигантов» (2015), фильм «Терраформеры» (2016)

В последние годы японцы регулярно экранизируют популярную мангу в виде полнометражных фильмов с живыми актёрами. И если удачные экранизации манги реалистической, комедийной или детективной случаются постоянно, о фантастике такого не скажешь. «Атака титанов», «Космический крейсер «Ямато», «Паразит», «Токийский гуль», «Гинтама», «Клинок Бессмертного», «Терраформеры» — сплошные неудачи (исключения вроде «Бродяги Кенсина» крайне редки).

Не избежал подобной участи и «Стальной алхимик» по знаменитой манге Хиромы Аракавы, более известной на Западе по аниме. Деньги на съёмки выделил Netflix, потому картина вышла под его логотипом, хотя снимали её японцы.

Главная проблема игрового «Стального алхимика» типична почти для всех «живых» экранизаций фантастической манги. Это просто фансервис, нацеленный на рьяных фанатов первоисточника, тех, кто скупает плакаты, фигурки, сувениры с изображениями персонажей и локаций любимого оригинала. «Ах, какой милашка Эдвард! Ах, какой душка Мустанг! Ах, доспехи Ала точь-в-точь как в манге! Ах, пейзажи будто из аниме!» — и всё в таком же духе. Увлекательный и вменяемый сюжет? Качественно проработанный мир? Адекватные и яркие герои? Нет, не слышали — да и зачем? И так сойдёт! Посмотрели, поохали и поставили красочный футляр с диском на полочку рядом с фигурками братьев Элриков из ограниченной серии.

А вот ничего не знающего об оригинале зрителя и даже того, кто знаком с мангой или аниме, но не фанатеет от них, а просто хочет посмотреть интересный фильм, работа Фумихико Сори разочарует. Осмысленной сюжетной линии хватает максимум на треть картины, где показаны попытки братьев Элриков вернуть из небытия умершую мамочку и начало их странствий. Далее идёт нарезка из отдельных фрагментов оригинала — словно растянутый на час трейлер так и не снятого сериала.

Не радует и актёрская игра. В японском кино хватает талантливых актёров, которые работают в соответствии с западным стилем, «по Станиславскому», но здесь артистов уровня Такуи Кимуры или Эрики Тоды мы не увидим. Хотя нельзя сказать, что актёры «Стального алхимика» плохи сами по себе. Например, исполнитель главной роли Рёске Ямада хоть и айдол (так в Японии называют молодых поп-звёзд и моделей), но уже успел не раз ярко отметиться в кино и на телевидении. Просто именно в этом фильме ему играть нечего — как и другим занятым здесь японским звёздам вроде Рюта Сато, Каната Хонго, Ё Оидзуми или Фумиё Кохинаты. Похоже, им была дана команда даже не пытаться играть — лишь изображать картонные фигуры «под мангу». В итоге получается видеокосплей — красочный, но бездушный.

Вот с чем в «Стальном алхимике» порядок, это с картинкой. Броские пейзажи и статичные кадры, эффектные переходы от света к мраку и наоборот — видно, что оператор знает своё дело. Колоритны и красочны костюмы с декорациями. Динамично и с фантазией поставлены экшен-эпизоды. Конечно, мега-бюджетом лента похвастать не может, всё-таки не Голливуд, но в целом смотрится симпатично. Только этого мало, чтобы получить от фильма настоящее удовольствие.

Что японские игровые экранизации манги, что американские — пока результат близок к нулевому. И «Стальной алхимик» не изменил тенденцию на провалы. Но скоро грядут игровые «Блич» и «Невероятные приключения ДжоДжо» и, главное, «Алита: Боевой ангел» Кэмерона и Родригеса. Может, кому-то из них повезёт больше?