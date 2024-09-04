«Хеллбой: Проклятие Горбуна»: экранизация лично для Майка Миньолы

США, 1959 год. Хеллбой и агент Бюро расследований паранормальной деятельности Бобби Джо Сонг везут через Аппалачи одержимого злом паука. Арахнид сбегает в горные леса, и Хеллбой с напарницей отправляются на поиски. Вскоре выясняется, что в здешних краях обитает зло пострашнее: немногочисленных жителей одолевают ведьмы во главе с могущественным демоном по прозвищу Горбун.
Жанр: боевик, ужасы
Режиссёр: Брайан Тейлор
В ролях: Джек Кеси, Джефферсон Уайт, Леа Макнамара
Премьера в России: 19 сентября
Возрастной рейтинг: 18+
Похоже на: «Байки из склепа», первые сезоны «Сверхъестественного», «Яркость»
Майку Миньоле, создателю комиксов про Хеллбоя, никогда не нравились их экранизации. От любимой публикой дилогии с блистательным Роном Перлманом в главной роли у него смешанные чувства; Гильермо дель Торо буквально говорил ему: «Это не твой Хеллбой, это мой Хеллбой». В неудачной попытке 2019 года от режиссёра Нила Маршалла Майк поучаствовал вскользь, на ранних стадиях написания сценария. А вот в «Проклятии Горбуна» Миньона принимал полноценное участие как один из сценаристов и остался очень доволен результатом.
Дело в том, что создатели всех предыдущих фильмов снимали эпические фентэзи-блокбастеры про грандиозные события — с Адом, параллельными мирами и сказочными народами, зрелищными баталиями и Апокалипсисом. Но большая часть комиксов про Хеллбоя, которые сочинял и рисовал Миньола, по сути были процедуралом вроде «Баек из склепа» или ранних «Секретных материалов». Они освещали отдельные служебные задания героя, в которых он сталкивался с чертовщиной в разных уголках Америки и мира. Комиксы мрачнее, взрослее и оккультнее фильмов, в них большой фокус сделан на фольклорном происхождении Зла. Противостояния дьявольской и божественной силы тут часто местечковые, в масштабах не миров, а одного дома или человеческой души.
«Проклятие Горбуна» попыталось вернуть серию к истокам и показать именно комиксного Хеллбоя, дорогого Миньоле. Майк считает, что получилось. Но что насчёт нас, зрителей?
«Проклятие Горбуна» — экранизация одноимённого комикса из трёх выпусков 2008-го, который написал Миньола, а нарисовал Ричард Корбен. Если считать хорошей экранизацией не ту, что талантливо адаптирует и дополняет оригинал, а ту, что покадрово его повторяет, то «Проклятие горбуна» — именно такая сверхточная экранизация. Фильм оживляет многие комиксные кадры, цитирует 80% диалогов. Не забыта маленькая интерлюдия-вставка с рецептом ведьминского проклятья, а также деление на акты, отсылающее к трём томам комикса. Просто праздник для фаната первоисточника!
Но все эти мелочи будут непонятны зрителю, даже знакомому с прошлыми фильмами или с первыми комиксами, где Хеллбой противостоял Распутину. Комикс «Проклятие горбуна» — очень камерная и откровенно простая, линейная хоррор-история, «испуг на вечер». Таким получился и фильм. И в комиксе, и в фильме герои буквально бродят в трёх соснах, пытаясь победить локального злодея, который покусился на благополучие всего трёх человек. Чтобы у решений и поступков было больше мотивации и глубины, появляется новый персонаж, агент-учёный Бобби Джо Сонг, сюжетные элементы про мать Хеллбоя из комикса «Гроб в цепях», а также завязка с перевозкой паука — в комиксе Хеллбой объяснял своё появление в Аппалачах тем, что мимо проходил.
С точки зрения киноязыка «Проклятие горбуна» не ужасный, а местами и неплохой фильм. Режиссёр Брайан Тейлор, известный сериалом «Хэппи!» и тем, что надругался над Призрачным Гонщиком, в этот раз проделал работу на крепкую четвёрку. Можно поворчать разве что на затянутость некоторых сцен, но она не удивляет, если учитывать скромный объём первоисточника. Нововведения в целом не подкачали. Флешбэки о прошлом матери Хеллбоя смотрятся органично, а агент Бобби Джо (пусть она и служит по сути функцией, чтобы хоть как-то выводить на понятные эмоции твердокаменного Хеллбоя) хорошо вписалась в историю. Кореянка для деревенщин в аппалачских лесах в конце 1950-х выглядит такой же неслыханной диковинкой, как огромный адский мужик с хвостом и отпиленными рогами!
К слову, кастинг очень удачный: у реднеков на лицах чудятся следы фетального синдрома и кровосмесительных связей в нескольких поколениях. Но главный актёрский успех фильма — никому особо не известный Джек Кеси в роли Хеллбоя. Самые заметные его работы — второстепенный злодей Чёрный Том в «Дэдпуле 2» и вампир-певец Боливар в сериале «Штамм». Но в роль Кеси вписался и показал нам «фирменного» комиксного Хеллбоя: брутального, курящего как паровоз, ироничного, ничему не удивляющегося, но тем не менее по-человечески ранимого глубоко внутри. На приключения такого Хеллбоя интересно было бы смотреть и дальше. Но на продолжение у фильма сомнительные шансы.
Визуально «Проклятие горбуна» ничем не удивляет, а массового зрителя даже может отпугнуть, и вовсе не мерзкими монстрами или скримерами. Это самый дешёвый фильм за всю историю экранизаций Хеллбоя, и особенно это видно по графике. Увы, в некоторых сериалах на стриминговых сервисах CG на голову выше. Чудища и спецэффекты местами пластиковые, картинка мыльновата, частота кадров и операторские решения вызывают вопросы. Возможно, это была попытка придать картинке стильной лесной жути а-ля «Ведьма из Блэр» и «Ритуал», но она объективно провалилась.
И в плане продакшена, и в плане повествования новому «Хеллбою» было бы комфортнее и честнее существовать в формате телефильма или мини-сериала с длинными сериями. Тем более что формула «Один выпуск — одно приключение» без масштабной эпической фабулы, на которую явно нацелен перезапуск, прекрасно для этого подходит.
Очередной возрождённый в кино «Хеллбой» не станет откровением ни для кого, кроме тех, кто ну очень хорошо знаком с работами Майка Миньолы. Для рядового киномана это фантастический ужастик на один раз, проигрывающий по красоте и масштабности фильмам Гильермо дель Торо. Но если вы увлекаетесь именно комиксами про Хеллбоя, ему стоит дать шанс.
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