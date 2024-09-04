«Хеллбой: Проклятие Горбуна»: экранизация лично для Майка Миньолы

Майку Миньоле, создателю комиксов про Хеллбоя, никогда не нравились их экранизации. От любимой публикой дилогии с блистательным Роном Перлманом в главной роли у него смешанные чувства; Гильермо дель Торо буквально говорил ему: «Это не твой Хеллбой, это мой Хеллбой». В неудачной попытке 2019 года от режиссёра Нила Маршалла Майк поучаствовал вскользь, на ранних стадиях написания сценария. А вот в «Проклятии Горбуна» Миньона принимал полноценное участие как один из сценаристов и остался очень доволен результатом.



