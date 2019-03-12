Есть фильмы, с которыми скучно: они нравятся или не нравятся подавляющему большинству, на них легко предугадать реакцию случайного зрителя, после них не будет ни бурных обсуждений, ни споров — и они не расскажут вам ничего нового о человеке, с которым вы идёте на просмотр. «Капитан Марвел» — иной фильм. Интересуясь чужими мнениями после сеанса, легко можно прийти к выводу, что каждый смотрел «совсем другое кино». Потому что история Кэрол Дэнверс отражается в глазах смотрящего. И каждый в ней видит что-то своё. Рита Каруба увидела много хорошего.

Осторожно, спойлеры! Текст рассчитан на смотревших фильм!

Всё в этом фильме — не то, чем кажется изначально: скруллы — не враги, Йон-Рогг — не друг, очаровательный котик — пугающий монстр, финальный поединок с Великим Интеллектом на поверку кинговский ритуал Чудь, а сам фильм, представлявшийся бездушной поделкой на злобу дня, оказывается в итоге отличной историей, необходимой сегодняшнему миру.

Огрехи постановки искупаются актёрской игрой, шероховатости сценария — забываются с новым поворотом сюжета. Ник Фьюри кажется как никогда родным, ещё не растерявший наивности новичок Фил Коулсон — до неприличия трогательным. А в Кэрол Дэнверс прекрасно всё.

Она не пытается постоянно хохмить или трагически хмурить брови, ни с кем не заигрывает и не строит из себя кого-то, кем не является, не даёт подогнать себя под стереотипы и не реагирует заученными фразами. И самое главное в Кэрол Дэнверс: она не пытается произвести впечатление.

Защитить — да, запугать — легко, если случится такая необходимость. Но Кэрол Дэнверс не пытается казаться, предпочитая быть. В ней даже сарказма нет — только хорошее чувство юмора, помогающее преодолеть любые невзгоды (и выбрать самый невероятный шлем из всего арсенала кри).

История капитана Марвел удалась в разы лучше той же истории Чудо-женщины: она по-настоящему вдохновляет. Потому что Диана — сказочная принцесса, а Кэрол — девушка из соседнего двора, отказавшаяся сдаваться.

И там, где у Дианы была любящая мама, наставники и целый остров людей, готовых поддерживать её и защищать, у Кэрол — звенящая пустота и постоянные падения, ей не за кого зацепиться — и никто не помогает ей встать. А ей и не нужно. Кэрол сама становится той, кто протягивает руку.

Интересно при этом, что Диану Принс к активным действиям всегда подталкивает мужчина (сперва Стив Тревор, затем — Брюс Уэйн), а Кэрол мужчины только останавливают, ставя палки в колёса, принижая её способности, убеждая, что она никогда не сравнится ни с кем из них. А Кэрол вскидывает брови, многозначительно молчит — и идёт дальше, не пытаясь спорить, никому ничего не доказывая. Какой в этом смысл? Она делает то, что считает правильным.

Ей нет нужды побеждать Йон-Рогга в рукопашную — она уже по умолчанию победила, как бы не пытался убеждать её в обратном бывший наставник. Кэрол — дитя Хана Соло, воспитанница Индианы Джонса: она стреляет первой. И никогда не промахивается.

…что абсолютно не мешает ей сопереживать. В фильме не делают акцента на суперспособностях Дэнверс: сверхсила, неуязвимость и лазеры из рук — это всё замечательно, но история не об этом. Красивое сине-золотое свечение — антураж, то самое фантастическое допущение, помогающее раскрыть характер. Главное в обретении Кэрол суперсил — не как, а почему. Её не кусает радиоактивный паук, она не пытается начать новую жизнь, искупая былые грехи, — Кэрол Дэнверс получает свои способности, делая ровно то, чем занималась всю свою жизнь: поступая так, как считает нужным.

Она не ведает страха. С самого детства Кэрол расплачивается за свою несгибаемость: ушибами и ссадинами, неприятием социума, одиночеством. На фоне всей её жизни момент обретения суперсил — проходной эпизод, ничуть не выбивающийся из общей картины. Сперва Кэрол Дэнверс научилась играть в бейсбол и водить карт, следом — лазить по канату и пилотировать самолёты, потом — стрелять лазерами из рук и летать, а на следующей неделе отыщет новый дом скруллам — чтобы потом, очевидно, вернуться на Землю и объяснить Таносу, что ещё он может сделать со своей перчаткой.

Значительный плюс сюжета — работа над линией скруллов. И если их поступки можно трактовать по-разному, то процесс перевода из стана врагов в друзья выполнен филигранно: каждое появление скруллов окрашено эмоциями, что помогает зрителям проникнуться к ним если не симпатией, то как минимум интересом. Это и юмор («настройка» Кэрол во время допроса, соперничество за приглянувшийся человеческий облик, широкая улыбка старушки в метро), и драматичная сцена прощания с павшим товарищем, великолепно сыгранная Беном Мендельсоном. Нам показывают, что, несмотря на разницу сторон, у землян со скруллами больше общего, чем кажется на первый взгляд: схожие ценности и реакции на окружающий мир делают реальной возможность переговоров, а затем — и заключение союза между людьми и пришельцами.

Имя «Капитан Марвел» в фильме героиней официально принято не было, но к нему изящно подвели: оно будет взято в честь отважной женщины, много значившей для Дэнверс, — и по наводке её нового друга, вездесущего Ника Фьюри, не поленившегося спеть для Кэрол целую песню.

Ещё один важный эпизод — обретение названия самими Мстителями: логично, что потрясённый встречей с Кэрол (и всеми сопутствующими событиями) Ник Фьюри выбрал именно позывной Дэнверс, придумывая название для своей инициативы. Короткое слово в заголовке закольцовывает всю историю Мстителей, выводя её на метауровень: это уже не случайно перепутанные нити судеб, а полноценный узор, старательно выплетаемый Фьюри на протяжении пары десятков лет.

Тони Старк начал готовиться к встрече с Таносом после вторжения читаури. Ник, как теперь выясняется, видел в космосе угрозу задолго до него.

В мире, полном перевёртышей, где мама может оказаться зеленокожим инопланетянином, дарующее силу устройство — сдерживающим фактором, друг — врагом, а враг — отчаявшимся человеком, где даже котика следует гладить с чрезвычайной, чрезвычайной осторожностью, Кэрол Дэнверс всегда остаётся собой — в любом возрасте, с любыми способностями и любым количеством личных воспоминаний. Её не мучают вопросы силы и ответственности, всемогущество не сваливается на неё просто так — Кэрол Дэнверс всю жизнь к нему шла: тренировалась, училась и билась, бросалась вперёд, твёрдо зная, каким человеком хочет быть. А то, что в итоге вместо чёрного пояса по карате, медали почёта или лётного удостоверения у неё оказались суперсилы, — просто допустимая погрешность.

Опыт Таноса, кри или богини мёртвых Хель доказал, что героем делают не способности — характер. И выбор, который часто совершается не в трудный и пафосный момент, а каждодневно, среди рутины. Так однажды утром Кэрол Дэнверс вместе с доктором Лоусон отправилась спасать чужие жизни…