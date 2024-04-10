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    #космос #обзор фильма

    «Космонавт»: кино об одиночестве и космическом пауке-психотерапевте

    10 апреля 2024
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    10.04.2024
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    #космос #обзор фильма
    «Космонавт»: кино об одиночестве и космическом пауке-психотерапевте 3

    Мир недалёкого будущего. Учёные обнаруживают рядом с Юпитером странное фиолетовое облако, которое нарекают Чопра. Найти его было не то чтобы очень сложно, потому что Чопру с Земли видно невооружённым глазом. Для исследования облака к нему с одиночной миссией отправляют астронавта по имени Якуб Прохазка (Адам Сэндлер). Пробыть в космосе полгода очень непросто, особенно если дома остались нерешённые проблемы. Когда дела Якуба становятся совсем плохи, на корабле внезапно появляется инопланетный паук с удивительно мирными намерениями.

    О первоисточнике

    Ярослав Калфарж «Космонавт из Богемии»

    Ярослав Калфарж «Космонавт из Богемии». Философские беседы с космическим пауком

     Елена Щетинина |  08.12.2022 |  2662

    Интеллектуальном проза в обёртке космической фантастики.

    Spaceman

    Жанр: фантастическая драма

    Режиссёр: Йохан Ренк

    В ролях: Адам Сэндлер, Кэри Маллиган, Пол Дано, Кунал Найяр, Изабелла Росселлини

    Премьерный показ: 21 февраля 2024 (мир), 1 марта 2024 (цифровой релиз на «Netflix»)

    Продолжительность: 107 минут

    Похоже на: «Луна 2112» (2009), «К звёздам» (2019), «Интерстеллар» (2014), «Гравитация» (2013), «Солярис» (1972)

    Йохан Ренк уже давно зарекомендовал себя как талантливый режиссёр — он работал над эпизодами сериалов «Ходячие мертвецы» и «Во все тяжкие», а также над популярным мини-сериалом от HBO «Чернобыль». Когда Ренк решил взяться за полнометражный фильм, всё выглядело вполне оптимистично. Достойный литературный первоисточник в виде романа Ярослава Калфаржа «Космонавт Богемии», звёздные имена в актёрском составе, прекрасный Макс Рихтер в качестве композитора. Несмотря на всё это, фильм сопровождали проблемы. Постпродакшен затянулся на целых три года, а запланированный на 2023 год прокат в кинотеатрах пришлось отложить из-за забастовки SAG-AFTRA.

    После выхода фильма мнения публики разделились — одни ругали его на чём свет стоит, другие, напротив, отзывались очень тепло. Причины несогласия понять несложно — восприятие зависит от того, что за кино вы ожидаете увидеть.

    Положа руку на сердце, скажем, что синопсис «Адам Сэндлер разговаривает с гигантским пауком в космическом корабле» звучит подозрительно похоже на очередную комедию с Адамом Сэндлером. К сожалению или к счастью, это совсем не комедия — и даже не полноценная научная фантастика. Это печальная драма об одиночестве и любви.

    Главный герой, космонавт Якуб Прохазка, отправляется в шестимесячный полёт к Юпитеру в ореоле славы. Миссия считается опасной, влиятельные страны не особенно хотят рисковать, и поэтому экспедицию организует Чехия. Бюджетность полёта ощущается во всём — потрёпанный корабль выглядит так, как будто его собрали из старых клавиатур в батином гараже, а герой-астронавт, кажется, вот-вот отдаст концы. У Якуба есть объективные причины впасть в депрессию — на Земле осталась его беременная жена Ленка (Кэри Маллиган), отношения с которой буквально висят на волоске. Он изнурён, не может заснуть без лекарств, и рабочие будни сливаются в бесконечный день сурка. Вдобавок ко всему чешский астронавт обязан с вымученной бодростью регулярно озвучивать на камеру рекламные слоганы спонсоров — иначе полёт не окупится.

    В один прекрасный день жена Якуба решает от него уйти и перестаёт выходить на связь. У Ленки тоже есть веские причины, но её поступок грозит окончательно сломать и без того хрупкое душевное равновесие космического путешественника. Руководство (Изабелла Росселлини) решает скрыть от него этот факт, и теперь Прохазка изнывает от неведения. Но затем (будто всего остального было мало) на корабле появляется инопланетянин — огромный разумный паук, который говорит голосом Пола Дано. Пока Якуб вместе со зрителями думает, настоящий ли это пришелец или вызванная стрессом галлюцинация, фильм окончательно и бесповоротно превращается в драму.

    В своё время «Интерстеллар» Кристофера Нолана ругали за то, что главной движущей силой Вселенной он назвал любовь. «Космонавт» делает в точности то же самое, только вместо робота-помощника TARS здесь эмпатичный инопланетянин, а вместо загадки (чёрной) дыры — секреты таинственного фиолетового облака. Сюжет здесь строится не на изобретательных научно-фантастических концепциях, а на личной драме главного героя — космос и все сопутствующие детали выступают только в роли декораций. Чуть ли не единственная любопытная придумка — система связи CzechConnect. В обычных условиях сигнал с Юпитера шёл бы около получаса, и обмен сообщениями получился бы долгим. По сюжету CzechConnect использует принцип квантовой запутанности, что позволяет осуществлять связь быстрее скорости света. Пока таких технологий у человечества нет, но теоретически возможность их создания пока не опровергнута.

    Благодаря говорящему пауку Якуб получает бесплатный курс психотерапии. Инопланетянин заинтересован в том, чтобы помочь человеку, и в качестве платы просит только возможность погудеть неисправным оборудованием и съесть немного ореховой пасты. Космонавт называет пришельца Гануш в честь великого часовщика из легенды о пражских курантах (почитайте её на досуге, это печальная, но интересная история).

    Тот, кто попытается смотреть фильм ради научно-фантастической составляющей, вероятно, будет разочарован. Вместо камерной напряжённой истории вроде «Луны 2112» на экране разворачивается рассказ об уставшем одиноком человеке. Якуб готов улететь в далёкий космос, чтобы сбежать от проблем, и при всей неприглядности некоторых его поступков невозможно не ощутить что-то вроде понимания и даже сочувствия. Большую часть хронометража занимает не космос, а флешбэки главного героя и сцены на Земле. С тем же успехом он мог уехать на Северный полюс и встретить там говорящего пингвина, который увлекается психоанализом.

    Гануш ведёт с Якубом долгие философские беседы — некоторым зрителям они покажутся слишком долгими. Кино можно пожурить за медленный темп повествования, хотя оно вполне понравится тем, кто любит неспешные разговорные драмы. Наблюдать за космическим бытом Якуба тоже интересно — если присмотреться, можно заметить занятные подробности вроде приклеенных на скотч предметов (чтобы они не улетали в невесомости). Пожалуй, одним из самых существенных недостатков для автора этого текста стал дизайн Гануша, точнее, одна-единственная его деталь. Инопланетному пауку зачем-то приделали человеческий рот с человеческими зубами, и анимация его речи каждый раз вызывает оторопь и недоумение. Почему он не может общаться телепатически — вопрос, который, вероятно, так и останется без ответа.

    Адам Сэндлер уже давно доказал, что способен играть драматические роли — взять хотя бы «Неогранённые алмазы» братьев Сэфди. Здесь он тоже достойно отыгрывает человека, который еле держится: апатичного, измотанного, с мешками размером с пол-Чехии под глазами. О комедийном прошлом Сэндлера не вспоминаешь ни разу, но это логично — фильм убийственно серьёзный, и в нём почти нет шуток.

    Кэри Маллиган в роли Ленки очаровательна, но лишена индивидуальности — она выглядит как среднестатистическая героиня любого своего фильма. Изабелле Росселлини и вовсе нечего играть, её функция — со встревоженным видом рассуждать о важности миссии. Если вы встрепенулись при виде имени Кунала Найяра (Раджеш Кутраппали из «Теории Большого взрыва»), то успокойтесь. Кажется, в этом фильме он ни разу не улыбнулся — видимо, пытался продемонстрировать, что может играть серьёзных героев. Кроме Сэндлера, похвалы заслуживает ещё и Пол Дано. Его гипнотизирующий голос настолько идеально попал в персонажа, что ради этого строго рекомендуется смотреть фильм на английском.

    «Космонавт» Йохана Ренка не заслужил как минимум части негативных отзывов в свой адрес. Фильм может обмануть ожидания, он медленный и медитативный, но, несмотря на это, его просмотр доставляет удовольствие. Адам Сэндлер здесь действительно хорош, Пол Дано — ещё лучше, а основной сюжетный конфликт заставляет задуматься о собственных решениях. Иногда мы все убегаем от трудностей вместо того, чтобы пытаться с ними справиться, и наказанием нам становится одиночество, за которое нельзя винить никого, кроме себя.

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