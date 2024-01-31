«Мечты робота». Неизвестный мультфильм, номинированный на «Оскар»

На Пса давит одиночество большого города. Он не умеет общаться с людьми, робок, загружен работой и отчаянно мечтает о друге. Как славно, что он живёт во времена технологического прогресса! Для таких, как Пёс, разработали уникальный продукт — робота-друга! Сначала всё хорошо: Робот оказывается настоящей личностью, и новым приятелям нравится проводить время вместе… пока ужасная, нелепая трагедия не разлучает их.

Robot Dreams Жанр: фантастика, драма, комедия Режиссёр: Пабло Берхер Показ в России: 25 января 2024 Возрастной рейтинг: 12+ Похоже на: «Мэри и Макс», «Зверополис», «Томас в Лощине Диких Волков»

Режиссёры игрового кино обычно обращаются к анимации, когда фантазии не удаётся воплотить «живыми» методами. Никого не удивил кукольный фильм от Гильермо дель Торо, а интерес Джима Хенсона («Маппет-шоу») к игровому кино, наоборот, вызвал вопросы. Владислав Старевич («Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами»), наряду с кукольными, ставил игровые фильмы. А что заставило обратиться к анимации Пабло Берхера?

Сам он говорит, что его поразил оригинальный комикс Сары Варон — американской художницы, специализирующейся на карикатурах и иллюстрациях к детским книгам. В принципе, и «Мечты робота» (вернее, «Сны робота», но грань очень тонкая) — история, которая, несмотря на сложность концепции, будет понятна детям. Рейтинг 12+ в России дали исключительно за демонстрацию сигарет — которые всё равно смешно заблюрены на экране. Интересно, что Пабло Берхер обратил внимание даже не на сам сюжет комикса — его привлёк сеттинг Нью-Йорка 80-х. Впрочем, в ленте это скорее образ из массового сознания, не вполне реальный город (помимо наличия антропоморфных животных), в котором хорошо было бы снимать старые фильмы — хоть детские, хоть контркультурные, хоть мелодрамы.

Кстати, о мелодраме.

В рецензиях на «Мечты робота» так или иначе упоминается любовь, и это оправданно. Вот только она здесь не романтическая — это, скорее, идея. Дружеская, токсичная, преданная — это любовь во всех смыслах слова, чувство, которое останется на века, но не будет иметь продолжения. Фантастический элемент развит слабее, чем мог бы: да, тут есть робот, и он попадает в ситуации, в которых ожидаешь увидеть робота. Но с тем же успехом герои могли бы потеряться в огромном городе или разлучиться другим способом.

Как ни странно, история о человекоподобной собаке и её домашнем роботе — самая жизненная история в фильмографии Берхера. От такого эксцентричного режиссёра ожидаешь полёта фантазии в духе «Энтергалактик» или «Кислотного дождя», но «Мечты робота» — очень простая по структуре драма-сказка, в которой нечего ни убавить, ни прибавить. Немного странный выбор для «Оскара»: обычно номинируют более артистичные или более взрослые европейские мультфильмы. Есть исключения вроде «Эрнеста и Селестины», но эта картина была куда более грандиозной и монументальной. «Мечты» же — маленькая история, не выходящая за пределы города — и снов.

Постановка тоже производит обманчиво простое впечатление. На самом деле, в ленте Берхера больше деталей и тонкой продуманной анимации, чем может показаться. Это перестаёт удивлять, когда узнаёшь, что художник-постановщик фильма — Хосе Луис Агреда, человек, приложивший руку к другому испанскому реалистично-сюрреалистичному творению «Бунюэль в лабиринте черепах». «Мечты робота», конечно, более «комиксовые» и мягкие по цвету, однако почерк Агреды — утрированные формы и чёткий лайн — тут виден.

В мультфильме нет диалогов, но и музыка здесь не доминирует. Хотя она есть, и хорошая: треки 80-х в сочетании с композициями Альфонсо де Виллалонги звучат интересно. Стилизация — сильная сторона композитора: он принимал участие в работе над другим фильмом Пабло Берхера, «Белоснежка» 2012 года, и там его музыка звучала готично и грандиозно.