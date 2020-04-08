Фильм «Платформа»: дилемма заключённого и благородные Дон Кихоты

В некоем обществе существует тюрьма любопытного устройства. Это глубокая яма на множество этажей вглубь, на каждом из которых находятся двое. Попадают туда кто за совершённые преступления, а кто для того, чтобы получить деньги или социальные блага, поучаствовав в эксперименте. Кто-то даже просто из философских убеждений. В центре каждого этажа прорезано отверстие. Раз в сутки вниз едет платформа с едой — запасать её нельзя, иначе тебя поджарят или заморозят заживо, можно только есть в течение нескольких минут. Если бы каждый ограничивался необходимым ему количество пищи, хватило бы всем узникам, даже на самых нижних этажах. Хватило бы. В идеальном мире, но не здесь…

El hoyo Жанр: социальный триллер Режиссёр: Гальдер Гастелу-Уррутия В ролях: Иван Массаге, Антония Сан Хуан, Сорион Эгилеор, Эмилио Буале Кока Премьера: 21 февраля 2020 на Netflix Возрастной рейтинг: 18+ Похоже на: «Сквозь снег» (2013), «Куб» (1997)

«Платформа» — это иллюстрация к классической «дилемме заключенного», великолепная по силе воздействия и тошнотворная по используемым образам. В ситуации, когда кооперация, любовь к ближнему и решение действовать заодно могли бы сохранить всем героям фильма здоровье, рассудок и жизнь, что-то идёт не так с самого начала.

Черна человеческая натура, по мнению создателей фильма. Каждый дорожит только своей шкурой и не способен глядеть даже на шаг вперёд. Лишь бы нажраться здесь и сейчас. Лишь бы сделать себе хорошо в текущий момент. Даже зная, что каждый месяц происходит ротация и заключённых могут перебросить на любой этаж — как выше, так и ниже, — жители верхних этажей ведут себя как свиньи. Едят до рвоты, а что не съедают, то портят. Из-за этого обитатели нижних уровней вынуждены убивать и пожирать друг друга, чтобы выжить.

Главный герой Горенг начинает как идеалист, луч света в тёмном царстве низменных желаний и потребностей. Каждому заключённому можно взять с собой в камеру единственный предмет, и он выбирает не оружие, а книгу. Да какую книгу — «Дон Кихота». Надо ли говорить, что возвышенные идеи и попытки добром изменить общество к лучшему быстро терпят крах? Новый рыцарь печального образа оказывается перед выбором: поступиться жизнью или принципами? Пытаться менять людей угрозами и силой — или бессильно смотреть, как они собственными руками делают друг другу хуже? Возможно ли непротивление злу добром?

К этому фильму приложимы почти все вопросы морали и нравственности, которыми задавалось человечество в течение многих веков. При этом он ловко ухитряется балансировать между философским морализаторством и разудалой пляской смерти. Для тех, кто любит поразмыслить о социальном устройстве, на экран «подадут» меняющегося рефлексирующего персонажа, поиски истины и символичный финал. А тем, кто хочет чисто жанровых признаков хоррора, предложат разнообразные убийства, самоубийства и культ еды, тошнотворно-притягательный. Только представьте, что будет с самым прекрасным многоярусным тортом, если его отправить путешествовать по всем ярусам ада. Представили? То-то же.

Особенно интересно, что в начале фильма герой не знает всех условий игры. Зрителю вместе с ним предстоит узнать подробности о жизни Ямы. Например, сколько всего в ней уровней? Чем живут её обитатели? И главное — чего от них добивается администрация тюрьмы? Есть ли надежда на то, что это действительно место для перевоспитания, а не просто беспросветный, жестокий, мучительный ад?

Отсутствие яркого света, чёткие штрихи, до деталей выверенные кадры, одновременно красивые и страшные, — эстетически «Платформа» очень хороша. Жаль, что, по мнению режиссёра фильма, рыцарям нет места в этом гротескном мире. И дилемма заключённого всегда разрешится традиционным способом — все предадут всех. Пусть и ради высокой цели.