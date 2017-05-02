Что посмотреть? Новые фильмы мая 2017

Как будто сговорившись, крупнейшие студии проигнорировали апрель и выпускают самые ожидаемые картины в мае. Новинок будет немного, зато каждая — очень громкая. Нас ждут новый фильм Marvel, новый «Чужой», новые «Пираты» и внезапное фэнтези от Гая Ричи.

Стражи галактики. Часть 2

Премьера: 4 мая

Что? Космическая опера по комиксам Marvel.

О чём? О команде не-то-чтобы-супергероев, в которой есть говорящий енот, почти говорящее дерево, не понимающий шуток качок, зелёная амазонка и жулик-меломан, который отчаянно хочет, чтобы его называли Звёздным Лордом. А ещё о женщине-богомоле, читающей мысли, о космических пиратах и о разумной планете Эго с внешностью Курта Рассела, которая окажется отцом одного из героев.

Чего ждём? Ещё одну порцию всеми любимых «Стражей галактики» со всеми их ингредиентами. Много юмора, много приключений в безумном космосе, максимум милоты от Малыша Грута и его отношений с енотом Ракетой. Идеальное развлечение в духе «Пятого элемента» и первых «Пиратов Карибского моря». «Стражи галактики 2» — один из самых ожидаемых фантастических фильмов года. Пропускать его нельзя. А подробнее можете почитать в нашем обзоре.

Доспехи бога: В поисках сокровищ

Премьера: 8 мая

Что? Комедийный боевик с Джеки Чаном.

О чём? О современном китайском Индиане Джонсе — археологе Джеке Си. Он раскапывает древние заколдованные артефакты с названиями вроде «Глаз Шивы», а потом отбивает их от загребущих лап мафии при помощи забавных приёмов кунг-фу.

Чего ждём? Точно не «Доспехи бога» — никакой связи с этой серией фильмов у новой картины нет, это просто трюк локализаторов. Фильм в оригинале называется куда забавнее: «Кунг-фу йога». И точно не каскадёрских чудес от самого Джеки. Он уже не в том возрасте, чтобы самому выполнять все трюки, так что готовьтесь часто смотреть на спины дублёров. А вот ценителям комедийного таланта Чана картина наверняка придётся по душе.

Меч короля Артура

Премьера: 11 мая

Что? Мифологическое фэнтези.

О чём? Очень вольная интерпретация мифов о короле Артуре. По фильму Артур — вожак средневековой банды разбойников из Лондиниума, который, так уж случилось, вытащил волшебный меч из камня. Но, вопреки легендам, трон ему просто так не дадут, потому что в стране правит тиран Вортигерн, и его сперва надо свергнуть.

Чего ждём? Самое странное в этом проекте — его снял мастер криминальной комедии Гай Ричи, которого зачем-то понесло в фэнтези. И в первом трейлере нам даже показали забавный диалог, выдающий создателя «Большого куша». Мы настроились было на постмодернистскую пародию, как вдруг второй ролик показал совершенно не смешное стандартное фэнтези, где с пафосом задвигають про избранность, пророчества и прочие банальности. В сочетании с костюмами и чернокожим Джимоном Хонсу в роли рыцаря Бедивера фильм стал напоминать не хорошую шутку, а стандартную голливудскую сказку вроде «Белоснежки и охотника». Так что ничего особо «гайричиевского» от картины ждать всё-таки не стоит.

Чужой: Завет

Премьера: 18 мая

Что? Космические ужасы. Шестой фильм серии «Чужой» и продолжение «Прометея».

О чём? Звездолёт «Завет» везёт группу колонистов на недавно открытую планету. Она кажется похожей на рай, пока герои не осознают, что с прежними жителями планеты случилось что-то неладное. Причём это неладное зубасто, хвостато и очень радо прибытию свежего мяса.

Чего ждём? Ответов. «Прометей» оставил многое недосказанным. Почему создатели человечества, Инженеры, хотели нас уничтожить? Почему у них это не получилось и почему они не повторили попытку? Откуда они прилетели? Были ли Чужие искусственно созданным ими биологическим оружием?

А ещё — ждём возвращение нормального Чужого. «Прометею» не хватало визитной карточки серии: старого доброго ксеноморфа. Недаром в названии фильма даже не было слова «Чужой». На сей раз и слово есть, и тварь появляется уже в трейлере. А судя по фотографиям со съёмочной площадки, нас ждёт ещё несколько любопытных разновидностей Чужого, уродливее и страшнее прежнего. Похоже, дизайнеры «Завета» откопали неиспользованные концепты к старым фильмам, такие как «ксеноморф-белуха», и нашли им новое применение.

Sci-Fi Shorts

Премьера: 18 мая

Что? Сборник фантастических короткометражек.

О чём? О будущем, роботах, виртуальной реальности, подводном мире. Как и все короткометражки, которые мы выкладываем на нашем сайте.

Чего ждём? Самого разного, это же сборник. Какие-то короткометражки окажутся гениальными и заставят вас запомнить имена многообещающих режиссёров. Какие-то будут сразу забыты. Но достаточно даже пары удачных работ, чтобы не пожалеть о походе в кино. В конце концов, тут вам точно не придётся досиживать два часа, если фильм не удался.

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

Премьера: 25 мая

Что? Приключенческий фильм с элементами фэнтези. Пятая часть киносерии.

О чём? О Джеке Воро капитане Джеке Воробье, который попал в очередную передрягу. Мистический капитан Салазар разыскивает его, чтобы отомстить за давнюю обиду, а пока убивает всех остальных пиратов в Карибском море. Джеку нужно срочно найти волшебный артефакт — трезубец Посейдона, с помощью которого можно победить Салазара.

Чего ждём? Очередную попытку Джонни Деппа доказать, что, несмотря на серию провалов, он всё ещё кассовый актёр. Последним окупившимся фильмом, где он играл одну из главных ролей, были как раз четвёртые «Пираты». Причём в отличие от предыдущих частей, где Воробей делил экран с героями Орландо Блума и Киры Найтли, в четвёртом он солировал. Правда, для франшизы в целом это была скорее неудача: фильм собрал в Америке меньше предыдущих и был разгромлен критиками. Учитывая это, продюсер Джерри Брукхаймер позвал обратно старую гвардию — Блума, Найтли, Джеффри Раша (Барбосса). Но роли у них явно маленькие, на уровне камео.

«Мертвецы не рассказывают сказки» — очередной эпизод бесконечного сериала, который наверняка не завершится и на этом фильме и вряд ли будет сильно отличаться от предыдущих. Правда, это первые «Пираты», снятые новыми режиссёрами Хоакимом Рённингом и Эспеном Сандбергом, известными по сериалу «Марко Поло». Но в студийном проекте им вряд ли дадут продвигать своё видение. Так что не стоит ждать от фильма откровений — только ещё одну порцию весёлых ужимок Деппа и зрелищного экшена.