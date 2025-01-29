«Присутствие» Стивена Содерберга: фильм о том, каково быть призраком

Режиссёр Стивен Содерберг называет себя «тараканом киноиндустрии», потому что способен пережить любые перипетии, которые в ней происходят. Его фильмография — отличное тому подтверждение. В ней есть драмы («Секс, ложь и видео»), биографии («Эрин Брокович»), криминал (фильмы о друзьях Оушена), триллеры («Побочный эффект»), исторический сериал («Больница Никербокер») и даже комедии о стриптизёрах («Супер Майк»). За фильм «Траффик» 2000 года Содерберг получил премию «Оскар» как лучший режиссёр. В некоторых фильмах он выступает ещё и в роли оператора (под псевдонимом Питер Эндрюс) и монтажёра (под именем Мэри Энн Бернар). Вот и теперь кинодел демонстрирует, что он и швец, и жнец, и умеет снимать ещё и фильмы ужасов. Правда, этот момент требует уточнения.



