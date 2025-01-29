«Присутствие» Стивена Содерберга: фильм о том, каково быть призраком

В немного старомодный, но просторный и красивый дом переезжает обычная семья. Родителей интересует близость к престижной школе и выгодная цена, а детей — личные переживания. Ребекка (Люси Лью) — глава семьи, а ещё домашний тиран и не самый приятный человек. Её мягкий и эмпатичный муж Крис (Крис Салливан) подумывает о разводе, старший сын Райан (Уэст Малхолланд) — испорченный «золотой мальчик», а дочь Хлоя (Каллина Лян) тяжело переживает смерть подруги Нади. На всех этих людей мы, зрители, смотрим глазами невидимой сущности, или Присутствия, — не то полтергейста, не то привидения. Вскоре герои замечают, что в доме они не одни, и пытаются понять, что от них нужно потустороннему существу.
Режиссёр Стивен Содерберг называет себя «тараканом киноиндустрии», потому что способен пережить любые перипетии, которые в ней происходят. Его фильмография — отличное тому подтверждение. В ней есть драмы («Секс, ложь и видео»), биографии («Эрин Брокович»), криминал (фильмы о друзьях Оушена), триллеры («Побочный эффект»), исторический сериал («Больница Никербокер») и даже комедии о стриптизёрах («Супер Майк»). За фильм «Траффик» 2000 года Содерберг получил премию «Оскар» как лучший режиссёр. В некоторых фильмах он выступает ещё и в роли оператора (под псевдонимом Питер Эндрюс) и монтажёра (под именем Мэри Энн Бернар). Вот и теперь кинодел демонстрирует, что он и швец, и жнец, и умеет снимать ещё и фильмы ужасов. Правда, этот момент требует уточнения.
Формально в «Присутствии» много «ужасных» клише — проблемная семья, новый дом, беспокойный дух и ребёнок, которого никто не слушает. Однако на деле (и это очень важно) новое кино Содерберга — мастерски написанная драма с элементами триллера. Режиссёр привлёк к работе над сценарием Дэвида Кеппа, мастодонта Голливуда, который работал над «Парком юрского периода», фильмом «Миссия невыполнима» и «Человеком-пауком» с Тоби Магуайром.
Компания Neon уже не в первый раз обманывает зрителя подменой жанров — её «Собиратель душ» оказался не триллером, а оккультным хоррором, «Анора» — не сказкой о Золушке, а социальной драмой. Громкие рекламные лозунги о «самом страшном фильме ужасов» даже не вводят в заблуждение, а бессовестно врут, и неоправданные ожидания не идут картине на пользу. «Присутствие» может заставить вас вздрогнуть ровно один раз, но не от страха, а скорее от неожиданности.
На идею фильма режиссёра натолкнул случай из его жизни. Однажды ночью домработница Содерберга смотрела телевизор и увидела в коридоре человеческую фигуру. До этого в здании умерла женщина, и он, как сын парапсихолога, решил, что стал владельцем дома с привидением. Он задумался, каково было призраку мириться с новыми жильцами, что и вылилось в набросок сценария. Ранее режиссёр говорил, что фильмы от первого лица не работают для аудитории. Зрители хотят видеть главного героя, чтобы понимать его эмоции, и, когда этого не происходит, испытывают фрустрацию. Решение оказалось простым и элегантным — желания взглянуть на центрального персонажа «Присутствия» не возникает потому, что он невидимый.
Зато мы отлично видим остальных героев — иногда даже ближе, чем хотелось бы. Зритель в роли растерянного призрака бродит по дому, сторонится людей, но тем не менее внимательно за ними наблюдает. Перед его взором разворачивается настоящая локальная трагедия — несчастливый брак, избалованный и, кажется, совершенно гнилой сын-спортсмен и печальная девочка, лучшая подруга которой умерла во сне из-за передозировки наркотиков. Именно Хлоя, как наиболее восприимчивая и самая несчастная, первой начинает ощущать присутствие пятого жильца. Она делает логичный вывод, что к ней с того света вернулась Надя, и пытается выйти с ней на контакт.
Как драма фильм работает лучше всего. Трогательный и немного неловкий отец переживает за дочь и пытается ей помочь, а мать не скрывает, что любит успешного сына гораздо больше, и делает всё ради него. Погружение в сюжет получается даже слишком полным — так же, как безмолвный призрак, мы, сидя перед экраном, вынуждены только наблюдать, как бы ни хотелось вмешаться. Правда, Присутствие может двигать предметы, но власти над ситуацией у него всё равно нет.
Весь фильм Содерберг снимал сам. Он использовал недорогую ручную камеру Sony A7 и небольшой стабилизатор Ronin, а чтобы не было слышно его шагов, перемещался по съёмочной площадке в мягких тапочках. Всё действие разворачивается в пределах дома, а за уличными сценами мы наблюдаем из окна. Как и большинство каноничных привидений, Присутствие привязано к месту, в котором обитает. Сцены в основном сняты без монтажа, а для перехода между ними Содерберг использует несколько секунд чёрного экрана. Это тоже повествовательный приём — чем больше времени между сценами прошло в мире фильма, тем дольше длится чернота.
Если бы не вид от первого лица, «Присутствие» стало бы крепкой картиной средней руки, которую можно посмотреть где-нибудь на стриминге и моментально забыть. Благодаря тому, что нам дают возможность побывать в шкуре привидения, кино приобретает дополнительный слой — печали, растерянности, неловкости. Зритель начинает догадываться, в чём дело, только к концу фильма — параллельно с самим призраком, поначалу не понимающим, что он такое и зачем здесь находится.
Если вы собираетесь смотреть этот фильм, то избегайте спойлеров. Он гораздо лучше работает в том виде, в котором был задуман режиссёром. Содерберг полтора часа аккуратно развешивает ружья, чтобы под конец они выстрелили все разом, — и будет куда лучше, если грохот получится неожиданным.
Люси Лью уже давно показала себя как талантливая актриса. Хотя роль суровой азиатской матери уже перешла в разряд киношных клише, Лью выжимает из неё всё, что возможно. Крис Салливан, сыгравший повара Бенни в первом сезоне «Очень странных дел» и опустошителя по имени Шокерфейс в «Стражах Галактики», заставляет проникнуться своим персонажем буквально с первых кадров. Каллина Лян и Уэст Малхолланд, которым достались роли детей, не так хорошо знакомы аудитории, но их персонажи вызывают эмоции разного толка, а значит, справиться с работой им удалось. Главного же героя в каком-то смысле сыграл сам Содерберг. Состояние Присутствия мы воспринимаем в основном благодаря движениям камеры. Отдельной похвалы заслуживает композитор фильма Зак Райан. Музыкальное сопровождение не перетягивает одеяло на себя, но аккуратно подчёркивает настроение каждой сцены.
«Присутствие» — неспешный, необычный и очень печальный фильм. Он не сможет напугать даже самых пугливых — да и не пытается. Его цель в другом — используя стандартные и порядком поизносившиеся сюжетные элементы хоррора, рассказать историю несчастных людей и ещё более несчастного духа. Это маленькое независимое кино с небольшим бюджетом, которое сняли всего за пару недель. Именно так его и нужно воспринимать — как удачный камерный эксперимент с формой, который, по счастливому стечению обстоятельств, оказался хорошо написан и поставлен.
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