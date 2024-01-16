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    #Дэвид Линч #Дюна #что могло бы быть

    Сценарий «Мессии Дюны»: что не снял Дэвид Линч?

    16 января 2024
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    16.01.2024
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    6 минут на чтение
    #Дэвид Линч #Дюна #что могло бы быть
    Сценарий «Мессии Дюны»: что не снял Дэвид Линч? 10

    На улице фанатов Фрэнка Герберта и Дэвида Линча перевернулся харвестер с пряностью. Марк Эври, главный спец по киноинкарнации «Дюны» от Дэвида Линча и автор толстой книги об этом фильме «Неупорядоченный шедевр» (2023), объявил через издание Wired, что нашёл сценарий Линча по «Мессии Дюны» — второму роману цикла.

    Когда легендарный продюсер Дино Де Лаурентис купил права на шедевр Герберта и после просмотра «Человека-слона» решил, что экранизировать этот роман должен только молодой талантливый режиссёр Дэвид Линч, они подписали контракт сразу на три фильма. Подразумевалось, что «Дюне» непременно будет сопутствовать успех и Линч создаст трилогию, последовательно перенеся на экран и «Мессию», и «Детей Дюны». В 1981 году Де Лаурентис перезаключил договор с Гербертом, включив в него права на сиквелы.

    Годом ранее Голливуд впечатлился успехом фильма «Империя наносит ответный удар», и Де Лаурентис считал, что, раз у публики есть запрос на такого рода кино, Линч точно сумеет создать успешную альтернативу «Звёздным войнам» Джорджа Лукаса — свою трилогию «Дюна», космическую фантастику для взрослых. У проекта было всё: деньги и опыт продюсирования Де Лаурентиса, недюжинный талант Линча (он был нарасхват — тот же Лукас предлагал Линчу снять «Возвращение джедая»), блестящая литературная основа Герберта. Что могло пойти не так?

    Сценарий «Мессии Дюны»: что не снял Дэвид Линч? 9

    Дэвид Динч на съёмочной площадке “Дюны«

    Душевные неурядицы колеблющегося диктатора

    Как показала практика, примерно всё. Части упорно не хотели складываться даже в целое, не говоря о чем-то большем. После помпезной премьеры в декабре 1984 года «Дюна» начала бодрячком (по итогам первой недели — второе место в прокате после «Полицейского из Беверли-Хиллз»), однако быстро схлопнулась и к финалу проката недобрала четверть от своего немаленького бюджета. Фильм единодушно разругали критики — как «невнятную, уродливую, лишённую какой-либо структуры, бесцельную экскурсию по мрачным кошмарам одного из самых невразумительных сценариев в истории», как выразился Роджер Эберт.

    Команда творцов, естественно, ожидала совсем другого приёма и, заканчивая «Дюну», уже готовилась к съёмкам сиквелов. Кайл Маклахлен подписал контракт сразу на два фильма, декорации заботливо складировались, а главное, сам Линч приступил к сценарию «Мессии Дюны». Как только обозначились масштабы катастрофы и на сиквелы было наложено вето, он этот сценарий забросил и переключился на «Синий бархат» с тем же Маклахленом и под продюсерским покровительством того же Де Лаурентиса.

    Впоследствии Линч говорил, что написал «полсценария», что сильно увлёкся, что «это была камерная история, как бы история одного квартала, и там были очень крутые штуки». Какие крутые штуки там были — и, как пишет Эври, «что бы сделал Линч с двумя следующими романами Герберта, получи он такую возможность», — почти тридцать лет мы могли только догадываться: фанаты Линча — с замиранием сердца, все остальные — со вздохом облегчения.

    Сценарий «Мессии Дюны»: что не снял Дэвид Линч? 8

    Пока Макс Эври работал над своим томом о линчевской «Дюне», достать полсценария ему не удалось, хотя из интервью Фрэнка Герберта 1984 года следовало, что копия текста у него была. В июле 2023 года, роясь в архиве Герберта в Университете штата Калифорния в Фуллертоне, Эври, наконец нашёл тоненькую папку со стикером «Правки к сценарию „Мессии Дюны“». В папке обнаружились датированные 2–7 января 1984 года 56 страниц — полсценария Линча с пометками Герберта.

    Эври утверждает, что сценарий Линча великолепен — и сам по себе («из него вышел бы чертовски прекрасный фильм»), и даже по сравнению с романом Герберта. Сложно сказать, сколько тут здравой оценки ситуации, а сколько — восторга фаната, наткнувшегося на утерянный текст своего культурного героя. Как известно, сюжет «Мессии» вертится вокруг заговора: Бене Гессерит, Космогильдия, планета Тлейлакс и дочь падишаха-императора, она же номинальная супруга Муад’Диба, принцесса Ирулан, хотят избавиться от диктатора-мессии, в то время как сам Муад’Диб, истребив в ходе межзвёздного джихада больше 60 миллиардов человек, тяготится и властью, и мессианством, и вообще всем на свете. Эту историю и правда можно описать как «камерную». По словам Эври, Линчу, судя по сценарию, удалось найти киношный подход к этой «абсолютно неэкранизируемой книге», сделав акцент на дворцовых интригах — и на «душевных неурядицах колеблющегося диктатора» вместо традиционного пути героя.

    18 ртов в 18 головах и 16 километров чистого золота

    Сценарий «Мессии Дюны»: что не снял Дэвид Линч? 1

    Ричард Джордан в роли Дункана Айдахо

    Судя по описанию сценария, Линч сполна воспользовался правом на художественные вольности. Так, в первых сценах мы узнали бы, что личный врач барона Харконнена (в «Дюне» его играл Леонардо Чимино) — это не кто иной, как лицевой танцор (или в другом переводе лицедел) Скайтейл, способный менять обличья засланец Бене Тлейлаксу. Пока барон бомбит Арракин и овладевает Дюной, Скайтейл крадёт тело Дункана Айдахо (Ричард Джордан), который пал смертью храбрых, защищая леди Джессику и её сына. После чего нам 10 минут показывали бы, как 12 лет кряду обитатели жуткой планеты Тлейлакс создают гхолу (клона) Айдахо — чтобы преподнести его в подарок Муад’Дибу в качестве троянского коня, на чём в значительной степени и держится сюжет «Мессии». Как припоминает актёр Эверетт Макгилл (Стилгар), Ричард Джордан согласился на де-факто эпизод в «Дюне» с условием, что в сиквеле он сможет развернуться по полной.

    Линч хотел показать Тлейлакс как «мрачный металлический мир, по каналам которого струятся химикалии и кислоты», а обрамлены эти каналы «мёртвыми розовыми маленькими зверьками из пробирки» (что бы сказал на это критик Эберт?). Целая планета космических босхианских садистов-оборотней — можно ли вообразить более дэвидлинчевскую картинку? «Дружки Скайтейла смеются и дико перекатывают под ладонями стеклянные шарики, наблюдая, как Скайтейл поёт через восемнадцать ртов в восемнадцати головах, привязанных одна к другой плотью, похожей на вялый пожарный шланг. Головы поют всюду по розовой комнате. Один мужчина открывает рот, из него выбегает туча крошечных людей, поющих в унисон со Скайтейлом. Другой мужчина испускает летающую собаку, которая взрывается в воздухе, после чего все резко уменьшаются в размерах и теряются в ворсе красивого ковра. Уменьшившись, они все продолжают смеяться, и их смех становится пронзительно высоким. Скайтейл (теперь у него всего одна голова) ползёт вверх по стене, истерически гогоча». В одной такой розовой комнате, «чём-то среднем между гостиной и резиновой операционной», Скайтейл оживляет гхолу Айдахо. При этом лицевой танцор несколько раз «танцует лицом», преображаясь в Айдахо. Макс Эври полагает, что такие съёмки потребовали бы разработки технологии морфирования изображений за несколько лет до «Уиллоу» Рона Ховарда.

    Сценарий «Мессии Дюны»: что не снял Дэвид Линч? 6

    Дальше больше: в фильме Линча появился бы рыжебородый Абулурд Харконнен II. Младший полубрат Владимира, отец Глоссу Раббана и Фейд-Рауты, упоминается у Герберта в приложениях к «Дюне» ровно три раза. Абулурд поручает Скайтейлу выкрасть у Муад’Диба песчаного червя; отмечается, что у этого героя есть линчевские внутренние монологи.

    Потом Скайтейл садится на хайлайнер и летит на заснеженную планету Валлах IX, где он, принцесса Ирулан (Вирджиния Мэдсен), Преподобная Мать Гай Елена Мохийам (Шан Филлипс) и навигатор Гильдии Эдрик составляют заговор против Пола. С этого места сценарий более-менее напоминает роман Герберта. Ирулан возвращается на Дюну, мы видим Арракин как «сады странных, экзотических растений из всех уголков вселенной, а в центре — дворец из чистого золота». В центре дворца — гигантская тронная зала, «самое большое помещение в космосе, с дорожкой к трону в десять миль [16 километров]», тоже из чистого золота, «с 800-футовыми [250 метров] потолками», а под тронной залой Пол Муад’Диб зачем-то держит песчаного червя. Оказывается, они выжили, несмотря на абсурдный катастрофический дождь, который мессия зачем-то устроил в конце первого фильма, хотя вода, как известно, шаи-хулудов убивает.

    То ли в «Дюне» заложен позыв к гигантомании, то ли Линча в тот момент покусал Алехандро Ходоровский, который хотел экранизировать роман Герберта именно так, эпически, но 16-километровый проход в золотом дворце — явный перебор.

    Мы все — песок под сапогами Муад’Диба

    Сценарий «Мессии Дюны»: что не снял Дэвид Линч? 3

    В этой самой зале Муад’Диб сталкивается с фременской оппозицией; в книге это отдельный заговор, а здесь — одинокий фремен, бросающий Полу вызов. Отвечает на вызов официально наложница, а на деле жена Пола Чани (Шон Янг): мол, сначала убей меня, — после чего укладывает фремена двумя пинками и приставляет нож к его шее. Затем Пола посещает видение: океан крови, умоляющие голоса из тени, которая превращается в «массивный чёрный вибрирующий мягкий куб криков».

    Чани будит Пола, и они спорят о том, должен ли Пол зачать с Ирулан официального наследника. Пока в городе Скайтейл в форме Дункана творит под взором Абулурда злые дела, Пол собирает совет, и мы видим его сестру Алию — «сексуальную, 17 лет, в очень красивой версии нарядов Преподобных Матерей Бене Гессерит». На эту роль Линч планировал Дженнифер Джейсон Ли. Прибывает навигатор, как водится, в большом аквариуме, и дарит Полу Хейта — это новое имя гхолы Айдахо (как говорил кот в «Понедельнике» Стругацких: «Каков подарочек!»). Стилгар просит Пола отказаться, но тщетно.

    Сценарий «Мессии Дюны»: что не снял Дэвид Линч?

    Дженнифер Джейсон Ли (справа) в фильме Беспечные времена в “Риджмонт Хай«

    Мать Мохийам ссаживают с хайлайнера и бросают в тюрьму, её навещает Ирулан, и они ведут сразу два разговора: один, для прикрытия, голосами, второй, настоящий, жестами; этот второй разговор в фильме «переводил» бы голос за кадром. Старуха из ордена Бене Гессерит приказывает Ирулан убить Чани, если та зачнёт ребёнка, и поощрить инцест Пола с его родной сестрой — Алией. Это всё есть и у Герберта, но Линч значительно расширил диалог, придав ему драматизма. В одной из следующих сцен, также повторяющей книгу, голая Алия дерётся со спарринг-манекеном, входит Пол, видит обнажённую сестру, в нём пробуждаются какие-то чувства — это, опять же, есть и у Герберта, — но наблюдающая за ними Ирулан понимает, что так продолжаться не может, и выкладывает всю правду о заговоре. Герберту сцена явно не понравилась — он всю её вычеркнул.

    Полсценария заканчиваются на том, что Скайтейл, прикинувшись убитой им девушкой, заманивает Пола в ловушку. Пол всё понимает, но соглашается пойти с девушкой навстречу возможной гибели. На последней странице почерком Линча приписано: «Метафоры: песок из сапога Пола (песочные часы)».

    * * *

    Сценарий «Мессии Дюны»: что не снял Дэвид Линч? 4

    Как отмечает Эври, в наброске нет кое-чего важного, что есть в книгах Герберта и фильме Вильнёва: у Линча Пол не очень-то тяготится кровавостью своего джихада. Между тем Линч, по природе своей аполитичный, и правда должен был бы выбрать, кто такой Муад’Диб — супергерой или злодей вроде Гитлера. Этого древнего «императора» Пол упоминает в «Мессии Дюны» — с горечью, как своего предтечу в плане массовых убийств, — но Линч именно эту сцену вынес за скобки.

    Насколько Эври объективен в похвалах неоконченному сценарию — вопрос; всю «Дюну» он описывает как «пространный макиавеллиевский рассказ о воюющих космических династиях», что, мягко говоря, в саге не главное. Сам Линч в разное время давал этой своей работе разные оценки. В 2013 году он рассказывал, как увлечён был «Дюной 2», но когда Макс Эври обратился к нему с просьбой прокомментировать находку, ответ прислал ассистент Линча: «Он припоминает, что что-то такое писал, но не помнит, чтобы закончил сценарий… Он считает „Дюну“ провалом и думать или говорить об этом не хочет».

    Стоит заметить, что микросенсация случилась очень вовремя — аккурат во время предпремьерной кампании второй «Дюны» Дени Вильнёва. Нельзя исключать, впрочем, что эта находка — не окончательная: Линч говорил журналистам, что продолжает сочинять сценарий, в январе 1985 года, а обнаруженный Эври текст датирован годом ранее. В любом случае «Дюна 2» — фильм, которого не случилось, и, может, к лучшему: всякий раз, когда кто-то сокрушается, какой бы это был шедевр, где-то в розовой комнате на планете Тлейлакс взрывается летающая собака.

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