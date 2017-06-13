2
Слово главного редактора
7
Эпиграф
Элеонора Раткевич
«По образу и подобию»
8
Мокбастеры: поддельное кино
«Трансморферы», «День независимых», «Эра хоббитов», «Терминаторы». Это не опечатки на обложках DVD, а снятые за гроши подделки — мокбастеры студии Asylum и им подобных. Не покупайте эти «абибасы» от кино — лучше почитайте об этой удивительной индустрии.
14
Книжный ряд
«У нас это невозможно»: рецензия на книгу и кое-что об антиутопиях.
16
Контакт
Ричард Морган
Пятнадцать лет назад появился дебютный роман Ричарда Моргана «Видоизменённый углерод», который принёс автору известность, а также премию имени Филипа Дика. В этом году по мотивам романа выйдет сериал. В преддверии премьеры нам удалось встретиться и пообщаться с писателем.
20
Книги номера
Вера Камша
«Синий взгляд смерти. Рассвет. Часть вторая» • Майк Гелприн, Ольга Рэйн
«Зеркало для героев» • Абдул аль-Хазред
«Некрономикон. Аль-Азиф, или Шёпот ночных демонов» • Мария Галина
«Не оглядываясь» • Гай Гэвриел Кей
«Дети Земли и Неба» • Кристофер Прист
«Островитяне» и другие книги.
33
Что почитать?
Эпическое фэнтези или научная фантастика? А может быть, детективное фэнтези? Советуем книги на любой вкус.
34
Топ
10 нестандартных фэнтезийных миров
Подборка неординарных фэнтези-книг, чьи авторы сумели привнести в жанр нечто по-настоящему оригинальное.
38
Комиксы
Зеркало мрака • Леди Механика. Тайна механического трупа
40
Видеодром
Главные кино- и телепремьеры месяца: от «Игры престолов» и «Человека-паука» до экранизации Castlevania и поумневшего «Армагеддона».
42
Премьера месяца
Третий фильм о конфликте людей и разумных обезьян — драматичная социальная фантастика и бенефис Энди Серкиса, мастера цифрового грима.
44
Черновики
12 самых странных идей из нереализованных сценариев «Чужого»
Фильмы про Чужого могли быть очень странными. Продюсеры не пропустили на экран обкуренных учёных, плачущего ксеноморфа-папашу и кроссовер с «Бегущим по лезвию».
48
После финальных титров
Чужой: Завет • Чудо-женщина
52
Персона
Энди Серкис
Энди Серкис завоевал признание публики, играя Голлума и Кинг Конга с помощью «цифрового грима». Он преданный адепт технологии motion capture, убеждённый, что за ней — будущее кино. Грядущий фильм «Планета обезьян: Война», где у Серкиса одна из главных ролей, — ещё один аргумент в пользу этой технологии.
57
Реальность фантастики
Фильм «Время первых» и реальная история
Удалось ли авторам фильма достоверно показать историю первого выхода в открытый космос? Давайте разбираться.
60
Шедевры
«Нечто»
Фильм Джона Карпентера потряс зрителей, провалился в прокате и стал культовым. Его называли самым ненавистным фильмом в истории. Шедевру ужасов исполняется 35 лет — вспомним историю его появления.
66
Мнение
Как сделать новый сезон «Секретных материалов» лучше
Сериал про Малдера и Скалли продлили на одиннадцатый сезон, хотя десятый был довольно неудачным. Что может сделать Крис Картер, чтобы вернуть «Секретные материалы» в форму?
68
Мнение
Нужно ли продолжение «Светлячка»?
Канал Fox заявил, что не против возродить телесериал «Светлячок», но только при условии, что им будет заниматься Джосс Уидон. Нужно ли возвращать культовый сериал? Мы собрали все доводы за и против.
72
Финал сезона
Восьмое чувство (2 сезон) • Самурай Джек (5 сезон) • Флэш (3 сезон) • Стрела (5 сезон) • Агенты Щ.И.Т. (4 сезон)
79
Топ
Научно-популярные сериалы для гиков
Гиками называют не только поклонников фантастики, но и знатоков науки и техники. Эти сериалы помогут вам стать таким знатоком.
82
Игровой клуб
Авторская колонка Ксении Аташевой
Гибель персонажа чаще всего знаменует собой проигрыш и необходимость вернуться к последнему сохранению. Но есть немало игр, где со смертью связаны разные оригинальные фишки и интересные механики.
84
Лучшие видеоигры
Prey • The Surge • Injustice 2
88
Настольные игры
Авторская колонка Павла Ильина
Игры, основным компонентом которых служат кубики, многие не воспринимают всерьёз. Но забраковать сразу все игры на кубиках будет несправедливо. Есть немало достойных «кубических» версий популярных настолок. Давайте их вспомним.
Рецензия
: Кубарем по галактике
92
Врата миров
Обсуждаем фанатскую теорию о «Тёмной башне». А кто, собственно, сказал, что герой Идриса Эльбы — именно Роланд Дискейн?
94
Бестиарий
Андроиды в мире «Чужих»
Главным героем фильма «Чужой: Завет» и чуть ли не всей этой франшизы оказался андроид. Самое время вспомнить его сородичей.
98
Косплей месяца
Feyische и Enishi
Беседуем с косплей-дуэтом двух талантливых крафтеров. Они сами создают свои костюмы, и не пугаются самых сложных проектов.
104
Машина времени
Авторская колонка Антона Первушина
Со времён изобретения радио учёные перехватывают сигналы из космоса, которые часто интерпретируются как послания инопланетян. Недавно список загадочных сигналов пополнился «быстрыми радиовсплесками». Что стоит за их открытием? Нужно ли ждать сенсацию?
106
Назад в будущее
Прошлое и будущее роботов
Роботы давно стали частью нашего мира. Предполагалось, что они заменят людей на вредных и поточных производствах, станут безропотными слугами и интеллектуальными помощниками. Однако в реальности появление роботов не освободило человека от труда. Чего нам ждать от дальнейшей автоматизации?
111
Если бы
Кто сможет заменить человечество?
Если человечество исчезнет с планеты, вид, готовый занять наше место в материальном мире, конечно же, найдётся. Но кто это будет? Может быть, он уже рядом и ждёт своего часа?
116
Рассказ
Алексей Провоторов
«Фемур»
Во многих сказках герой крадет у ведьмы быстроногого коня. Но обычно в этих сказках нет смрадных болот и плотоядных цветов. Да и герои там попроще…
124
Рассказы
Вареники
Подборка миниатюр с конкурса, который проводит ростовский КЛФ «Притяжение».
127
Постскриптум
Моменты счастья
Марина и Сергей Дяченко рассказывают о счастье, которые доступно соавторам.
128
Зона комикса
Александр Ремизов
«Захват движения»