Полное содержание номера

2

7

Спецматериал

8

Книжный ряд

14

16

20

33

34

38

Видеодром

40

42

44

48

52

57

60

66

68

72

79

Игровой клуб

82

84

88

Врата миров

92

94

98

Машина времени

104

106

111

Зона развлечений

116

124

127

128

«По образу и подобию»«Трансморферы», «День независимых», «Эра хоббитов», «Терминаторы». Это не опечатки на обложках DVD, а снятые за гроши подделки — мокбастеры студии Asylum и им подобных. Не покупайте эти «абибасы» от кино — лучше почитайте об этой удивительной индустрии.«У нас это невозможно»: рецензия на книгу и кое-что об антиутопиях.Пятнадцать лет назад появился дебютный роман Ричарда Моргана «Видоизменённый углерод», который принёс автору известность, а также премию имени Филипа Дика. В этом году по мотивам романа выйдет сериал. В преддверии премьеры нам удалось встретиться и пообщаться с писателем.«Синий взгляд смерти. Рассвет. Часть вторая» •«Зеркало для героев» •«Некрономикон. Аль-Азиф, или Шёпот ночных демонов» •«Не оглядываясь»«Дети Земли и Неба» •«Островитяне» и другие книги.Эпическое фэнтези или научная фантастика? А может быть, детективное фэнтези? Советуем книги на любой вкус.Подборка неординарных фэнтези-книг, чьи авторы сумели привнести в жанр нечто по-настоящему оригинальное.Зеркало мрака • Леди Механика. Тайна механического трупаГлавные кино- и телепремьеры месяца: от «Игры престолов» и «Человека-паука» до экранизации Castlevania и поумневшего «Армагеддона».Третий фильм о конфликте людей и разумных обезьян — драматичная социальная фантастика и бенефис Энди Серкиса, мастера цифрового грима.Фильмы про Чужого могли быть очень странными. Продюсеры не пропустили на экран обкуренных учёных, плачущего ксеноморфа-папашу и кроссовер с «Бегущим по лезвию».Чужой: Завет • Чудо-женщинаЭнди Серкис завоевал признание публики, играя Голлума и Кинг Конга с помощью «цифрового грима». Он преданный адепт технологии motion capture, убеждённый, что за ней — будущее кино. Грядущий фильм «Планета обезьян: Война», где у Серкиса одна из главных ролей, — ещё один аргумент в пользу этой технологии.Удалось ли авторам фильма достоверно показать историю первого выхода в открытый космос? Давайте разбираться.Фильм Джона Карпентера потряс зрителей, провалился в прокате и стал культовым. Его называли самым ненавистным фильмом в истории. Шедевру ужасов исполняется 35 лет — вспомним историю его появления.Сериал про Малдера и Скалли продлили на одиннадцатый сезон, хотя десятый был довольно неудачным. Что может сделать Крис Картер, чтобы вернуть «Секретные материалы» в форму?Канал Fox заявил, что не против возродить телесериал «Светлячок», но только при условии, что им будет заниматься Джосс Уидон. Нужно ли возвращать культовый сериал? Мы собрали все доводы за и против.Восьмое чувство (2 сезон) • Самурай Джек (5 сезон) • Флэш (3 сезон) • Стрела (5 сезон) • Агенты Щ.И.Т. (4 сезон)Гиками называют не только поклонников фантастики, но и знатоков науки и техники. Эти сериалы помогут вам стать таким знатоком.Гибель персонажа чаще всего знаменует собой проигрыш и необходимость вернуться к последнему сохранению. Но есть немало игр, где со смертью связаны разные оригинальные фишки и интересные механики.Prey • The Surge • Injustice 2Игры, основным компонентом которых служат кубики, многие не воспринимают всерьёз. Но забраковать сразу все игры на кубиках будет несправедливо. Есть немало достойных «кубических» версий популярных настолок. Давайте их вспомним.: Кубарем по галактикеОбсуждаем фанатскую теорию о «Тёмной башне». А кто, собственно, сказал, что герой Идриса Эльбы — именно Роланд Дискейн?Главным героем фильма «Чужой: Завет» и чуть ли не всей этой франшизы оказался андроид. Самое время вспомнить его сородичей.Беседуем с косплей-дуэтом двух талантливых крафтеров. Они сами создают свои костюмы, и не пугаются самых сложных проектов.Со времён изобретения радио учёные перехватывают сигналы из космоса, которые часто интерпретируются как послания инопланетян. Недавно список загадочных сигналов пополнился «быстрыми радиовсплесками». Что стоит за их открытием? Нужно ли ждать сенсацию?Роботы давно стали частью нашего мира. Предполагалось, что они заменят людей на вредных и поточных производствах, станут безропотными слугами и интеллектуальными помощниками. Однако в реальности появление роботов не освободило человека от труда. Чего нам ждать от дальнейшей автоматизации?Если человечество исчезнет с планеты, вид, готовый занять наше место в материальном мире, конечно же, найдётся. Но кто это будет? Может быть, он уже рядом и ждёт своего часа?«Фемур»Во многих сказках герой крадет у ведьмы быстроногого коня. Но обычно в этих сказках нет смрадных болот и плотоядных цветов. Да и герои там попроще…Подборка миниатюр с конкурса, который проводит ростовский КЛФ «Притяжение».Марина и Сергей Дяченко рассказывают о счастье, которые доступно соавторам.«Захват движения»