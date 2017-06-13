Июльский номер «Мира фантастики» расскажет о поддельных блокбастерах, Энди Серкисе, научных сериалах и наших преемниках на этой планете.

В номере

  • «Чужие против аватаров» и «Трансморферы»: как зарабатывать, снимая кино-«абибасы». Уроки студии The Asylum.
  • Кто после людей? Если завтра человечества не станет, кому достанется Земля?
  • «Самый ненавидимый фильм всех времён»: как «Нечто» был провалом, а стал признанным шедевром.
  • Самое необычное фэнтези: топ книжных миров, авторы которых действительно напрягали фантазию.
  • Неснятые черновики «Чужого»: как бы вам понравились чужие-комары и обкуренные травкой учёные?
  • Научно-популярные сериалы: их надо смотреть, чтобы всё знать о тайнах космоса и величайших заблуждениях.
  • Энди Серкис: как он стал Голлумом и величайшим цифровым актёром.

А также:

Новые законы роботехники • рецензии на фильмы «Чудо-женщина» и «Чужой: Завет» • новые сезоны сериалов «Агенты Щ.И.Т.», «Самурай Джек», «Стрела» и «Флэш» • книги Веры Камши, Гая Гэвриела Кея, Дж. К. Роулинг и других • комиксы, компьютерные и настольные игры • интервью с писателем Ричардом Морганом • реальная история против «Времени первых» • идеи для возрождения «Светлячка» • комикс Александра Ремизова • и многое другое!

Иллюстрация на обложке: «Планета обезьян: Война».

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В продаже с 20 июня.
Следующий номер выйдет 18 июля.

Полное содержание номера

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№ 166 (Июнь 2017)

Мир фантастики №166 (июнь 2017)

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