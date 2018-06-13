Полное содержание номера

1

5

Спецматериал

6

Книжный ряд

14

16

24

34

39

40

42

Видеодром

44

46

48

50

52

59

62

Игровой клуб

64

68

Врата миров

74

76

80

82

85

Машина времени

88

90

94

Зона развлечений

96

107

111

112

Диск

Спецматериалы

Выпуски «Мир фантастики Live» #22-24

Видеоинтервью с Марией Семёновой

Топ-10 игровых героев-идиотов

Обзоры

Дэдпул 2

Хан Соло: Звёздные войны. Истории

State of Decay 2

Detroit: Become Human

Pillars of Eternity 2

Настольные игры

«Спутник героя»На протяжении почти всей своей истории советская фантастика находилась под надзором цензуры. Даже видные фантасты не всегда могли публиковать свои тексты в исходном виде. А страдали от этого прежде всего читатели, которые зачастую даже не подозревали, чего лишены.Рассказываем о жизни, книгах и свершениях Гарднера Дозуа — самого выдающегося редактора-составителя антологий в современной англоязычной фантастике, ушедшего от нас в мае этого года.Мария Семёнова прославилась благодаря романам про Волкодава, после которых получила от критиков и читателей титул королевы «славянского фэнтези». Однако писательница известна не одним «Волкодавом» — на её счету немало захватывающих книг. Недавно мы пригласили Марию Семёнову в редакцию, где задали немало вопросов — в том числе и от наших читателей.«Тень ингениума» •«Блудный сын. Книга 1. Отщепенец» •«Карта хаоса» •«Борн» •«Совершенство» •«Печальная история братьев Гроссбарт» и другие книги.Продолжаем рассказ о проектах по «Звёздным войнам», которые так и не увидели свет. Самые драматичные истории, как ни странно, у отменённых книг: были тут и обманы, и сломанные судьбы…Космическая фантастика или военное фэнтези? А может быть, литературная игра? Советуем книги на любой вкус.Хан Соло • Дарт Мол«Наклей на что угодно пару шестерёнок и назови это стимпанком!» Рассказываем о стимпанк-комиксах, авторы которых решили не ограничиваться шестерёнками.О неудачниках этого года — о том, почему «Хан Соло» плохо стартовал в прокате, и о сериалах, которые не получат продолжения.Сейчас, когда братья Руссо только что устроили киновселенной MARVEL феерический разгром руками Таноса, фанаты больше всего ждут четвёртых «Мстителей». Но сначала передышка — лёгкая, смешная и личная история Человека-муравья и Осы.Перед выходом фильма «Человек-муравей и Оса» мы созвонились с исполнителем главной роли, чтобы расспросить его о новом фильме. Но разговор пошёл совсем по иному сценарию.Всё, что известно о будущих фильмах MARVEL и о том, кто точно переживёт Войну бесконечности.Дэдпул 2 • Хан Соло: Звёздные войны. Истории • Черновик. Фильм против книгиХодячие мертвецы (8 сезон) • Космический рубеж (1 сезон)Рассказываем о новом мультсериале по «Звёздным войнам», который выйдет этой осенью и будет стилизован под аниме.Недавно Nintendo Switch обзавелась периферией в виде интерактивного картонного конструктора Nintendo Labo. И хотя рассчитан он на детей, столь смелая идея привлекла и взрослых. Делимся впечатлениями от этого чудо-устройства.: Detroit: Become HumanВселенная Лавкрафта подарила нам множество отличных настолок — от «Ужаса Аркхэма» до «Зова Ктулху». Давайте пройдёмся по туманному побережью Новой Англии, вспомнив лучшие игры по вселенной Мифов Ктулху.: Star Wars: Destiny, «Гайя», «Море облаков»Рассказываем, что нового (и странного!) мы узнали о «Звёздных войнах» из недавней книги о Хане Соло и Лэндо.А вы знали, что в комиксах Человек-муравей подглядывал за красотками, откусил голову злодею и создал Альтрона? А что Оса бывала русской и возглавляла Мстителей?Кто в киновселенной больше всех, а кто меньше? Кто самый огромный из героев, а кто — из злодеев? И кто выше — Танос или Халк? Считаем!Среди героев вселенной MARVEL хватает не только сильных, но и умных — гениальных учёных и изобретателей. Правда, их открытия почему-то не могут изменить даже их вымышленный мир… Почему же?Директор музыкального театра «Тампль» Никита Коледин и артист и певец Андрей Лобашёв рассказывают, как они создавали театральные постановки по Сильмариллиону и можно ли стать актёром мюзикла, не имея опыта.Вечная молодость — давняя мечта человечества. Но, увы, до сих не найдено надёжных средств, помогающих гарантированно продлить жизнь хотя бы до ста лет. О сохранении молодости на такой срок не идёт и речи. И тем не менее учёные не оставляют надежды этого добиться.Блокировка Telegram и российских соцсетей, Великий китайский файрвол и платные комментаторы — рейтинги свободы в интернете падают из года в год. Значит ли это, что эра свободного интернета подходит к концу? Разбираемся, какие вызовы нам готовит XXI век и чем новая цензура отличается от той, что была раньше.Недавно корпорация Google представила искусственный интеллект Duplex, способный самостоятельно разговаривать по телефону. Фантастическое будущее уже наступило — мы живём в нём прямо сейчас. Но чего от него ждать?История о том, как реальность превращается в легенды — и как эти легенды потом влияют на реальность.Два парных рассказа из сборника «Руны и зеркала» — мужской и женский взгляд на одну и ту же тему.Миниатюры авторов семинара «Вареники», который ведёт Сергей Битюцкий из ростовского КЛФ «Притяжение».«Человек-муравей и методы рационального мышления»

Материалы настольного видеоблога «Два в кубе»:

Star Wars Destiny

4 килограмма настолок

Аудиокнига

Дмитрий Биленкин — Исключение из правил

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