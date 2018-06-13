Июльский номер «Мира фантастики» — злободневный. Обсуждаем цензуру в прошлом и будущем, а также новинки мира MARVEL.

В номере

  • Цензура в прошлом: как власти следили за советской фантастикой.
  • Цензура в будущем: что завтра будет запрещено в интернете.
  • Мария Семенова рассказывает, чем Волкодав похож на её деда и почему для викинга война — это богослужение.
  • Великие учёные MARVEL: почему их изобретения так и не изменили мир.
  • Человек-муравей и Оса: самые странные факты о самых маленьких героях.
  • «Звёздные войны», которые не издали: невышедшие книги, стоившие карьеры.

А также:

Будущий сериал по Star Wars • будущие фильмы MARVEL • интервью с актёром Полом Раддом и музыкантами рок-ордена «Тампль» • обзоры фильмов «Дэдпул 2», «Хан Соло» и «Черновик» • новые сезоны сериалов «Ходячие мертвецы» и «Космический рубеж» • книги Леки, Вандермеера, Семёновой, Пехова, Белянина и других • комиксы, компьютерные и настольные игры • новый рассказ Тима Скоренко • комикс Александра Ремизова • и многое другое!

Иллюстрация на обложке: «Человек-муравей и Оса» © 2018 MARVEL

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В продаже с 19 июня.
Следующий номер выйдет 17 июля.

Полное содержание номера
1 Слово главного редактора

Мир фантастики №179 (Июль 2018) 1 5 Эпиграф
Владимир Аренев «Спутник героя»

Спецматериал
6 Как запрещали фантастику в СССР
На протяжении почти всей своей истории советская фантастика находилась под надзором цензуры. Даже видные фантасты не всегда могли публиковать свои тексты в исходном виде. А страдали от этого прежде всего читатели, которые зачастую даже не подозревали, чего лишены.

Книжный ряд
14 Книжный ряд
Рассказываем о жизни, книгах и свершениях Гарднера Дозуа — самого выдающегося редактора-составителя антологий в современной англоязычной фантастике, ушедшего от нас в мае этого года.

16 Контакт
Мария Семёнова
Мария Семёнова прославилась благодаря романам про Волкодава, после которых получила от критиков и читателей титул королевы «славянского фэнтези». Однако писательница известна не одним «Волкодавом» — на её счету немало захватывающих книг. Недавно мы пригласили Марию Семёнову в редакцию, где задали немало вопросов — в том числе и от наших читателей.

24 Книги номера
Алексей Пехов «Тень ингениума» • Генри Лайон Олди «Блудный сын. Книга 1. Отщепенец» • Феликс Х. Пальма «Карта хаоса» • Джефф Вандермеер «Борн» • Клэр Норт «Совершенство» • Джесс Буллингтон «Печальная история братьев Гроссбарт» и другие книги.

34 Сериал
«Звёздные войны»: отменённые книги и комиксы
Продолжаем рассказ о проектах по «Звёздным войнам», которые так и не увидели свет. Самые драматичные истории, как ни странно, у отменённых книг: были тут и обманы, и сломанные судьбы…

39 Что почитать?
Космическая фантастика или военное фэнтези? А может быть, литературная игра? Советуем книги на любой вкус.

40 Комиксы
Хан Соло • Дарт Мол

42 Веб-комикс
Авторская колонка Дарьи Беленковой
«Наклей на что угодно пару шестерёнок и назови это стимпанком!» Рассказываем о стимпанк-комиксах, авторы которых решили не ограничиваться шестерёнками.

Видеодром
44 Видеодром
О неудачниках этого года — о том, почему «Хан Соло» плохо стартовал в прокате, и о сериалах, которые не получат продолжения.

46 Премьера месяца
Человек-муравей и Оса
Сейчас, когда братья Руссо только что устроили киновселенной MARVEL феерический разгром руками Таноса, фанаты больше всего ждут четвёртых «Мстителей». Но сначала передышка — лёгкая, смешная и личная история Человека-муравья и Осы.

48 Контакт
Пол Радд
Перед выходом фильма «Человек-муравей и Оса» мы созвонились с исполнителем главной роли, чтобы расспросить его о новом фильме. Но разговор пошёл совсем по иному сценарию.

50 Забегая вперёд
Что будет дальше с киновселенной MARVEL
Всё, что известно о будущих фильмах MARVEL и о том, кто точно переживёт Войну бесконечности.

52 После финальных титров
Дэдпул 2 • Хан Соло: Звёздные войны. Истории • Черновик. Фильм против книги

59 Финал сезона
Ходячие мертвецы (8 сезон) • Космический рубеж (1 сезон)

62 Забегая вперёд
Star Wars Resistance
Рассказываем о новом мультсериале по «Звёздным войнам», который выйдет этой осенью и будет стилизован под аниме.

Игровой клуб
64 Игровой клуб
Недавно Nintendo Switch обзавелась периферией в виде интерактивного картонного конструктора Nintendo Labo. И хотя рассчитан он на детей, столь смелая идея привлекла и взрослых. Делимся впечатлениями от этого чудо-устройства.
Рецензия: Detroit: Become Human

68 Настольные игры
Вселенная Лавкрафта подарила нам множество отличных настолок — от «Ужаса Аркхэма» до «Зова Ктулху». Давайте пройдёмся по туманному побережью Новой Англии, вспомнив лучшие игры по вселенной Мифов Ктулху.
Рецензии: Star Wars: Destiny, «Гайя», «Море облаков»

Врата миров
74 Врата миров
Рассказываем, что нового (и странного!) мы узнали о «Звёздных войнах» из недавней книги о Хане Соло и Лэндо.

76 Портрет героя
Удивительные факты о Человеке-муравье и Осе
А вы знали, что в комиксах Человек-муравей подглядывал за красотками, откусил голову злодею и создал Альтрона? А что Оса бывала русской и возглавляла Мстителей?

80 Инфографика
MARVEL в масштабе
Кто в киновселенной больше всех, а кто меньше? Кто самый огромный из героев, а кто — из злодеев? И кто выше — Танос или Халк? Считаем!

82 Фантастические профессии
Учёные и изобретатели в мире MARVEL
Среди героев вселенной MARVEL хватает не только сильных, но и умных — гениальных учёных и изобретателей. Правда, их открытия почему-то не могут изменить даже их вымышленный мир… Почему же?

85 Контакт
Музыкальный театр «Тампль»
Директор музыкального театра «Тампль» Никита Коледин и артист и певец Андрей Лобашёв рассказывают, как они создавали театральные постановки по Сильмариллиону и можно ли стать актёром мюзикла, не имея опыта.

Машина времени
88 Машина времени
Вечная молодость — давняя мечта человечества. Но, увы, до сих не найдено надёжных средств, помогающих гарантированно продлить жизнь хотя бы до ста лет. О сохранении молодости на такой срок не идёт и речи. И тем не менее учёные не оставляют надежды этого добиться.

90 Назад в будущее
Цензура цифровой эры
Блокировка Telegram и российских соцсетей, Великий китайский файрвол и платные комментаторы — рейтинги свободы в интернете падают из года в год. Значит ли это, что эра свободного интернета подходит к концу? Разбираемся, какие вызовы нам готовит XXI век и чем новая цензура отличается от той, что была раньше.

94 Сумма технологий
Как Google Duplex ведёт нас в киберпанк-будущее
Недавно корпорация Google представила искусственный интеллект Duplex, способный самостоятельно разговаривать по телефону. Фантастическое будущее уже наступило — мы живём в нём прямо сейчас. Но чего от него ждать?

Зона развлечений
96 Рассказ
Тим Скоренко «Этиология мифа»
История о том, как реальность превращается в легенды — и как эти легенды потом влияют на реальность.

107 Рассказы
Денис Тихий «Слово на букву «п»
Елена Клещенко «Хулиганка»
Два парных рассказа из сборника «Руны и зеркала» — мужской и женский взгляд на одну и ту же тему.

111 Рассказы
Алексей Мазуров «Завтра наступит осень»
Михаил Загирняк Mental Time Travel
Миниатюры авторов семинара «Вареники», который ведёт Сергей Битюцкий из ростовского КЛФ «Притяжение».

112 Зона комикса
Александр Ремизов «Человек-муравей и методы рационального мышления»

Диск
Мир фантастики №179 (Июль 2018) 2

Спецматериалы

  • Выпуски «Мир фантастики Live» #22-24
  • Видеоинтервью с Марией Семёновой
  • Топ-10 игровых героев-идиотов

Обзоры

  • Дэдпул 2
  • Хан Соло: Звёздные войны. Истории
  • State of Decay 2
  • Detroit: Become Human
  • Pillars of Eternity 2

Настольные игры

Материалы настольного видеоблога «Два в кубе»:

  • Star Wars Destiny
  • 4 килограмма настолок

Аудиокнига

Дмитрий Биленкин — Исключение из правил

Трейлеры новинок кино, отрывки из книг и другие материалы

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Мир фантастики №178 (июнь 2018)

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