1
Слово главного редактора
5
Эпиграф
Владимир Аренев
«Спутник героя»
6
Как запрещали фантастику в СССР
На протяжении почти всей своей истории советская фантастика находилась под надзором цензуры. Даже видные фантасты не всегда могли публиковать свои тексты в исходном виде. А страдали от этого прежде всего читатели, которые зачастую даже не подозревали, чего лишены.
14
Книжный ряд
Рассказываем о жизни, книгах и свершениях Гарднера Дозуа — самого выдающегося редактора-составителя антологий в современной англоязычной фантастике, ушедшего от нас в мае этого года.
16
Контакт
Мария Семёнова
Мария Семёнова прославилась благодаря романам про Волкодава, после которых получила от критиков и читателей титул королевы «славянского фэнтези». Однако писательница известна не одним «Волкодавом» — на её счету немало захватывающих книг. Недавно мы пригласили Марию Семёнову в редакцию, где задали немало вопросов — в том числе и от наших читателей.
24
Книги номера
Алексей Пехов
«Тень ингениума» • Генри Лайон Олди
«Блудный сын. Книга 1. Отщепенец» • Феликс Х. Пальма
«Карта хаоса» • Джефф Вандермеер
«Борн» • Клэр Норт
«Совершенство» • Джесс Буллингтон
«Печальная история братьев Гроссбарт» и другие книги.
34
Сериал
«Звёздные войны»: отменённые книги и комиксы
Продолжаем рассказ о проектах по «Звёздным войнам», которые так и не увидели свет. Самые драматичные истории, как ни странно, у отменённых книг: были тут и обманы, и сломанные судьбы…
39
Что почитать?
Космическая фантастика или военное фэнтези? А может быть, литературная игра? Советуем книги на любой вкус.
40
Комиксы
Хан Соло • Дарт Мол
42
Веб-комикс
Авторская колонка Дарьи Беленковой
«Наклей на что угодно пару шестерёнок и назови это стимпанком!» Рассказываем о стимпанк-комиксах, авторы которых решили не ограничиваться шестерёнками.
44
Видеодром
О неудачниках этого года — о том, почему «Хан Соло» плохо стартовал в прокате, и о сериалах, которые не получат продолжения.
46
Премьера месяца
Человек-муравей и Оса
Сейчас, когда братья Руссо только что устроили киновселенной MARVEL феерический разгром руками Таноса, фанаты больше всего ждут четвёртых «Мстителей». Но сначала передышка — лёгкая, смешная и личная история Человека-муравья и Осы.
48
Контакт
Пол Радд
Перед выходом фильма «Человек-муравей и Оса» мы созвонились с исполнителем главной роли, чтобы расспросить его о новом фильме. Но разговор пошёл совсем по иному сценарию.
50
Забегая вперёд
Что будет дальше с киновселенной MARVEL
Всё, что известно о будущих фильмах MARVEL и о том, кто точно переживёт Войну бесконечности.
52
После финальных титров
Дэдпул 2 • Хан Соло: Звёздные войны. Истории • Черновик. Фильм против книги
59
Финал сезона
Ходячие мертвецы (8 сезон) • Космический рубеж (1 сезон)
62
Забегая вперёд
Star Wars Resistance
Рассказываем о новом мультсериале по «Звёздным войнам», который выйдет этой осенью и будет стилизован под аниме.
64
Игровой клуб
Недавно Nintendo Switch обзавелась периферией в виде интерактивного картонного конструктора Nintendo Labo. И хотя рассчитан он на детей, столь смелая идея привлекла и взрослых. Делимся впечатлениями от этого чудо-устройства.
Рецензия
: Detroit: Become Human
68
Настольные игры
Вселенная Лавкрафта подарила нам множество отличных настолок — от «Ужаса Аркхэма» до «Зова Ктулху». Давайте пройдёмся по туманному побережью Новой Англии, вспомнив лучшие игры по вселенной Мифов Ктулху.
Рецензии
: Star Wars: Destiny, «Гайя», «Море облаков»
74
Врата миров
Рассказываем, что нового (и странного!) мы узнали о «Звёздных войнах» из недавней книги о Хане Соло и Лэндо.
76
Портрет героя
Удивительные факты о Человеке-муравье и Осе
А вы знали, что в комиксах Человек-муравей подглядывал за красотками, откусил голову злодею и создал Альтрона? А что Оса бывала русской и возглавляла Мстителей?
80
Инфографика
MARVEL в масштабе
Кто в киновселенной больше всех, а кто меньше? Кто самый огромный из героев, а кто — из злодеев? И кто выше — Танос или Халк? Считаем!
82
Фантастические профессии
Учёные и изобретатели в мире MARVEL
Среди героев вселенной MARVEL хватает не только сильных, но и умных — гениальных учёных и изобретателей. Правда, их открытия почему-то не могут изменить даже их вымышленный мир… Почему же?
85
Контакт
Музыкальный театр «Тампль»
Директор музыкального театра «Тампль» Никита Коледин и артист и певец Андрей Лобашёв рассказывают, как они создавали театральные постановки по Сильмариллиону и можно ли стать актёром мюзикла, не имея опыта.
88
Машина времени
Вечная молодость — давняя мечта человечества. Но, увы, до сих не найдено надёжных средств, помогающих гарантированно продлить жизнь хотя бы до ста лет. О сохранении молодости на такой срок не идёт и речи. И тем не менее учёные не оставляют надежды этого добиться.
90
Назад в будущее
Цензура цифровой эры
Блокировка Telegram и российских соцсетей, Великий китайский файрвол и платные комментаторы — рейтинги свободы в интернете падают из года в год. Значит ли это, что эра свободного интернета подходит к концу? Разбираемся, какие вызовы нам готовит XXI век и чем новая цензура отличается от той, что была раньше.
94
Сумма технологий
Как Google Duplex ведёт нас в киберпанк-будущее
Недавно корпорация Google представила искусственный интеллект Duplex, способный самостоятельно разговаривать по телефону. Фантастическое будущее уже наступило — мы живём в нём прямо сейчас. Но чего от него ждать?
96
Рассказ
Тим Скоренко «Этиология мифа»
История о том, как реальность превращается в легенды — и как эти легенды потом влияют на реальность.
107
Рассказы
Денис Тихий «Слово на букву «п»
Елена Клещенко «Хулиганка»
Два парных рассказа из сборника «Руны и зеркала» — мужской и женский взгляд на одну и ту же тему.
111
Рассказы
Алексей Мазуров «Завтра наступит осень»
Михаил Загирняк Mental Time Travel
Миниатюры авторов семинара «Вареники», который ведёт Сергей Битюцкий из ростовского КЛФ «Притяжение».
112
Зона комикса
Александр Ремизов
«Человек-муравей и методы рационального мышления»
Спецматериалы
- Выпуски «Мир фантастики Live» #22-24
- Видеоинтервью с Марией Семёновой
- Топ-10 игровых героев-идиотов
Обзоры
- Дэдпул 2
- Хан Соло: Звёздные войны. Истории
- State of Decay 2
- Detroit: Become Human
- Pillars of Eternity 2
Настольные игры
Материалы настольного видеоблога «Два в кубе»:
- Star Wars Destiny
- 4 килограмма настолок
Аудиокнига
Дмитрий Биленкин — Исключение из правил
Трейлеры новинок кино, отрывки из книг и другие материалы
Комментарии (Правила дискуссии)