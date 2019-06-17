Мир фантастики №188 (июнь 2019)

В июньском номере «Мира фантастики» много внимания уделяется теме здоровья. Рассказываем, как менялся подход к идее бессмертия, чем болеют в фантастических книжках и как в старину лечили болезни… но лучше б не лечили!

Кроме того, мы побеседовали с множеством интересных людей: косплей-фотографом Викторией Миллиган, французской комиксистской Пенелопой Бажьё и польским писателем Цезарием Збешховским. А ещё порассуждали про чёрные дыры, зарубежные издания отечественных книг и секс-технологии будущего. А ещё… нет, лучше сразу смотрите содержание: просто так всё интересное не перечислить!