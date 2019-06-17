Мир фантастики №188 (июнь 2019)

Журнал, Избранное
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Мир фантастики №188 (июнь 2019) 1

В июньском номере «Мира фантастики» много внимания уделяется теме здоровья. Рассказываем, как менялся подход к идее бессмертия, чем болеют в фантастических книжках и как в старину лечили болезни… но лучше б не лечили!

Кроме того, мы побеседовали с множеством интересных людей: косплей-фотографом Викторией Миллиган, французской комиксистской Пенелопой Бажьё и польским писателем Цезарием Збешховским. А ещё порассуждали про чёрные дыры, зарубежные издания отечественных книг и секс-технологии будущего. А ещё… нет, лучше сразу смотрите содержание: просто так всё интересное не перечислить!

В номере

  • Бессмертие — это хорошо или плохо? И как ответ на этот вопрос менялся со временем
  • Сексуальность и секс-технологии будущего: как будут меняться предпочтения, желания и способы их удовлетворения
  • DC Rebirth: мягкий перезапуск, который мы заслужили
  • Авторский блокбастер: как снимался «Бэтмен» Тима Бёртона
  • Чёрные дыры: от гипотезы к фотографии
  • Вымышленные болезни: какую заразу напридумывали фантасты
  • Жуткие способы лечения:  от кровопускания до радиоактивных таблеток

А также:

Интервью с новым классиком польской фантастики Цезарием Збешховским • рецензии на новые книги Олега Дивова, Вадима Панова, Тэда Уильямса, Чайны Мьевиля, Стивена Кинга и других • история переводов отечественной фантастики • мастер-класс Генри Лайона Олди • комикс Александра Ремизова • и многое другое!

Иллюстрация на обложке: TM & © 2019 DC Comics. All Rights Reserved

Где купить?

Список магазинов

С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World и распространяется через партнёров издательства. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 490 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки). Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.

  • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Все деньги пойдут на поддержку проекта. Всего в России более 80 фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
    Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
    Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен.
  • Старый-добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы покупали журнал в нём раньше, вы его помните — в нём есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки. Кроме того, в нём доступна подписка.
  • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
  • Мы планируем вернуться в каталоги почтовой подписки в 2020 году. Пока доступна подписка через Journalshop. Скоро мы вернём подписку через некоторые подписные агентства, а также добавим возможность подписаться через сайт Hobby Games.
  • Цифровые версии в данный момент недоступны и не планируются. Если у вас осталась действующая подписка в Google Play — запросите возврат средств.

Полный список

Продаёте «Мир фантастики» и хотите попасть на эту страницу? Напишите нам или вашему менеджеру по продажам.
Если вы хотите продавать журнал, пишите на sales@mirf.ru.

В продаже с 21 июня.
Следующий номер выйдет 1 июля.

Полное содержание номера
1 Слово главного редактора

2

Зал славы

Говорим спасибо тем, кто нас поддержал

Спецматериалы
6

Бессмертие в фантастике и реальности

Как менялось отношение к вечной жизни

Мир фантастики №188 (июнь 2019) 2
Врата миров
16

Фантастические болезни

Чем заражают придуманных героев

Книжный ряд
24

Интервью с Цезарием Збешховским

Ещё один нестандартный польский автор

28

Рецензии на книги

Олег Дивов «Техподдержка» • Андрей Лях «Челтенхэм» • Вадим Панов «Аркада. Эпизод первый. kamataYan» • Тэд Уильямс

«Корона из ведьминого дерева»  Стивен Кинг «Чужак» и другие книги

44

Зарубежные переводы русской фантастики

Кого из наших авторов любят иностранцы?

48

Мастер-класс Генри Лайона Олди

Шесть тезисов о литературе

Комиксы
53

Серия DC Rebirth

Как DC удачно перезапустили свою мультивселенную

Мир фантастики №188 (июнь 2019) 3 58

Интервью с Пенелопой Бажьё

Французская комиксистка, которая мягко борется за женские права

Видеодром
62

Как снимался «Бэтмен» Тима Бёртона

Почему все ненавидели Майкла Китона, а Джек Николсон озолотился

Мир фантастики №188 (июнь 2019) 4
Игровой клуб
68

«Рыцарь-маг». Обзор настольной игры

Одна из главных настолок наших дней

72

«Анахронность». Обзор настольной игры

«Расстановка рабочих» в необычном сеттинге

Машина времени
76

Космос: Чёрные дыры

Путь от смелой гипотезы до первой фотографии

Мир фантастики №188 (июнь 2019) 5 78

Жуткие способы лечения

Ртуть, кровопускание и другие способы сделать хуже

88

Гонзо-заметка о сексуальности будущего

Как технологии влияют на влечение

Фан
96

Косплей: Виктория Миллиган

Снимать косплей — непростая задача!

102

Рассказ: Сергей Пальцун «Страсти по Абдулле»

Приключения разумных котиков на неразумной Земле

108

Рассказы: Миниатюры

Очередная порция «Вареников» от членов КЛФ «Притяжение»

110

Рассказы: Лаконичная фантастика

Работы победителей конкурса микрорассказов от «Музея Будущего»   

112 Зона комикса: Александр Ремизов «Смертельный вирус»

Космический хоррор про неизлечимую заразу

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