Мир фантастики №188 (июнь 2019)

В июньском номере «Мира фантастики» много внимания уделяется теме здоровья. Рассказываем, как менялся подход к идее бессмертия, чем болеют в фантастических книжках и как в старину лечили болезни… но лучше б не лечили!
Кроме того, мы побеседовали с множеством интересных людей: косплей-фотографом Викторией Миллиган, французской комиксистской Пенелопой Бажьё и польским писателем Цезарием Збешховским. А ещё порассуждали про чёрные дыры, зарубежные издания отечественных книг и секс-технологии будущего. А ещё… нет, лучше сразу смотрите содержание: просто так всё интересное не перечислить!
В номере
- Бессмертие — это хорошо или плохо? И как ответ на этот вопрос менялся со временем
- Сексуальность и секс-технологии будущего: как будут меняться предпочтения, желания и способы их удовлетворения
- DC Rebirth: мягкий перезапуск, который мы заслужили
- Авторский блокбастер: как снимался «Бэтмен» Тима Бёртона
- Чёрные дыры: от гипотезы к фотографии
- Вымышленные болезни: какую заразу напридумывали фантасты
- Жуткие способы лечения: от кровопускания до радиоактивных таблеток
А также:
Интервью с новым классиком польской фантастики Цезарием Збешховским • рецензии на новые книги Олега Дивова, Вадима Панова, Тэда Уильямса, Чайны Мьевиля, Стивена Кинга и других • история переводов отечественной фантастики • мастер-класс Генри Лайона Олди • комикс Александра Ремизова • и многое другое!
Иллюстрация на обложке: TM & © 2019 DC Comics. All Rights Reserved
Где купить?
В продаже с 21 июня.
Следующий номер выйдет 1 июля.
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