Мир фантастики №232 (март 2023)

18 февраля не стало Александра Ремизова — бессменного художника «Мира фантастики». В память о нашем коллеге мы напечатали в этом номере его интервью, которое Александр давал для «нулевого» спецвыпуска. Кроме того, место привычного комикса в этом номере занял некролог.
В остальном же на этот раз наша редакция решила тряхнуть стариной. Вас ждёт обширная статья про палеоарт (это когда художники в соответствии с научными данными реконструируют облик динозавров), доска почёта, посвящённая возрастным героиням в фантастике, небольшая подборка грандиозных и громоздких инженерных проектов начала XX века, история довольно-таки древнего сериала «Человек за шесть миллионов долларов» и рассказ о старом добром советском фантасте Владимире Савченко.
Также в номере
- тернистый путь к звёздам женщин-космонавтов;
- почему «Тёмный город» с годами выходит из тени «Матрицы»;
- как в настольных играх передают сюжет;
- писателю Уильяму Гибсону — 75 лет!
- чем царство грибов по сей день удивляет учёных?
А ещё: рецензии на книги Марины и Сергея Дяченко, Девина Мэдсона, Ярослава Гжендовича и других • интервью с художницей Юлией Жоховой • творчество Генри Лайона Олди • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Юлия Жохова
Где купить?
С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
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- Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
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- Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
- Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
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Следующий номер выйдет 14 апреля.
История палеоарта
У кого-то в детстве были игрушечные динозавры. Кто-то вспомнит «Парк юрского периода» или «Прогулки с динозаврами». Кто-то назовёт свежий документальный сериал «Доисторическая планета» или видеоигру Prehistoric Kingdom. Так вот, всё это — палеоарт: жанр искусства, где в качестве предмета изображения выступают вымершие организмы или среда их обитания. Рассказываем, как менялся жанр с XIX века до наших дней.
Фантастические женщины: старшее поколение
Предлагаем вашему вниманию список самых-самых фантастических дам, которые доказали, что возраст — не помеха тому, чтобы вершить судьбы мира.
Марина и Сергей Дяченко «Леон» • Марина Ясинская «Шатёр отверженных» • Джон Браннер «На волне шока» • Деннис Тейлор «Потому что нас много» • Ярослав Гжендович «Таксидермист» • и другие книги. 41 Персона
Уильям Гибсон: книги, идеи, влияние
Мы уже не раз писали о Гибсоне, однако 75-летний юбилей писателя — отличный повод рассказать о том, как его идеи повлияли на развитие научной фантастики. 46 Ретроспектива
Творчество Генри Лайона Олди
Дуэт соавторов под общим псевдонимом работает в самых разных стилях и жанрах: среди произведений Олди можно найти и эпическое фэнтези, и космооперу, и детектив, и всё что душе угодно. Рассказать о каждой из их книг невозможно чисто физически, но попробуем остановиться хотя бы на самых заметных. 52 Классики
Владимир Савченко
Хотя в своё время без повестей Владимира Савченко не обходилась ни одна серьёзная НФ-антология, его имя так и не стало символом эпохи подобно именам Беляева, Обручева, Ефремова, Стругацких, Крапивина или Булычёва. Попробуем разобраться, почему же писателю, не обделённому умом и талантом, лауреату «Аэлиты» и любимцу советских ИТР, так не повезло с местом в истории жанра.
Александр Ремизов
18 февраля, в самый разгар сдачи этого номера, ушёл из жизни наш бессменный художник Александр Ремизов. Можно смело сказать, что для команды МФ закончилась целая эпоха. Рисунки Александра — одна из первых вещей, которые приходят в голову, когда слышишь про «Мир фантастики». Это интервью мы брали для «нулевого» спецвыпуска — вышедшего в 2019 году сборника работ Александра. До сих пор не верится, что оно — последнее…
Как создавался «Тёмный город»
Несмотря на коммерческий провал и существование в тени «Матрицы», картине Алекса Пройаса удалось выжить и обзавестись фанатами. Со временем некоторые начали оценивать её выше ленты Вачовски, а кое-кто даже стал обвинять режиссёров «Матрицы» в плагиате. Сейчас «Тёмному городу» исполнилась четверть века — самое время поговорить о его истории и творческом наследии. 68 Сериал
«Человек на шесть миллионов долларов» и «Бионическая женщина»
7 марта исполнилось уже 50 лет с момента выхода телефильма «Человек на шесть миллионов долларов» — пилотного эпизода сериала, который стал одним из самых популярных шоу своего времени, но при этом совершенно неизвестен в России. «Мир фантастики» стремится исправить это упущение.
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Долгая дорога женщин на орбиту
Теоретики космонавтики считали это дело мужским, что в первой половине ХХ века выглядело нормой: среди ракетчиков, инженеров и лётчиков процент женщин был ещё ничтожен. С тех пор многое поменялось, но подлинного равенства в космосе женщинам приходится добиваться десятилетиями. 88 Вперёд в прошлое
Самые грандиозные инженерные конструкции, часть 2
Когда какой-нибудь максималистский или неординарный проект оказывается реализованным и при этом остаётся невостребованным, то человечество получает очередной памятник своим амбициям. Выглядят такие памятники, как правило, впечатляюще — там есть на что полюбоваться. 92 Эволюция
Фантастическое царство грибов
Их тонкие сети простираются на десятки и сотни километров, они живут на слизистых млекопитающих, манипулируют сознанием насекомых, превращая их в зомби, помогают водорослям синтезировать больше углеводов и насыщают нас в чудесных супах-пюре. Они — это грибы, и сегодня мы попробуем приоткрыть завесу в самое загадочное царство живых существ.
Юлия Жохова
Сегодняшняя гостья успела поработать над Knock on the Coffin Lid, Valorant и обложкой для одного из наших спецвыпусков. Расспросили Юлию о её любимых проектах, соотношении работы и хобби и о пользе ИИ для художника. 105 Рассказ
Кирилл Размыслович, Денис Делендик «Почти человек»
Космический корабль отправляется в непредсказуемый исследовательский полёт к далёкой звёздной системе. Вот только вместо бортового компьютера у него — человеческий разум. Что ждёт того, кто сменил привычное тело на датчики и научные инструменты, а знакомую, пусть и недолгую жизнь — на путешествие сквозь бездну пространства и времени? 112 Зона комикса
Александр Гагинский и Роман Новиков
Памяти Александра Ремизова.
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