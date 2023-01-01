Мир фантастики №232 (март 2023)

Полное содержание номера

1

Спецматериалы

4

У кого-то в детстве были игрушечные динозавры. Кто-то вспомнит «Парк юрского периода» или «Прогулки с динозаврами». Кто-то назовёт свежий документальный сериал «Доисторическая планета» или видеоигру Prehistoric Kingdom. Так вот, всё это — палеоарт: жанр искусства, где в качестве предмета изображения выступают вымершие организмы или среда их обитания. Рассказываем, как менялся жанр с XIX века до наших дней.

Врата миров

14

Книжный ряд

20

41

46

52

Комиксы

56

Видеодром

62

68

Игровой клуб

74

Машина времени

82

88

92

Фан

96

105

112

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