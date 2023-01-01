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    Журнал
    #номера

    Мир фантастики №232 (март 2023)

    17 марта 2023
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    17.03.2023
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    5 минут на чтение
    #номера

    18 февраля не стало Александра Ремизова — бессменного художника «Мира фантастики». В память о нашем коллеге мы напечатали в этом номере его интервью, которое Александр давал для «нулевого» спецвыпуска. Кроме того, место привычного комикса в этом номере занял некролог.

    В остальном же на этот раз наша редакция решила тряхнуть стариной. Вас ждёт обширная статья про палеоарт (это когда художники в соответствии с научными данными реконструируют облик динозавров), доска почёта, посвящённая возрастным героиням в фантастике, небольшая подборка грандиозных и громоздких инженерных проектов начала XX века, история довольно-таки древнего сериала «Человек за шесть миллионов долларов» и рассказ о старом добром советском фантасте Владимире Савченко.

    Мир фантастики №232 (март 2023) 1

    Также в номере

    • тернистый путь к звёздам женщин-космонавтов;
    • почему «Тёмный город» с годами выходит из тени «Матрицы»
    • как в настольных играх передают сюжет;
    • писателю Уильяму Гибсону — 75 лет!
    • чем царство грибов по сей день удивляет учёных?

    А ещё: рецензии на книги Марины и Сергея Дяченко, Девина Мэдсона, Ярослава Гжендовича и других • интервью с художницей Юлией Жоховой • творчество Генри Лайона Олди • и кое-что ещё!

    Иллюстрация на обложке: Юлия Жохова

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    Мир фантастики №232 (март 2023) 4
    Мир фантастики №232 (март 2023) 3

    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Аниме интернет-магазин xlm.ru.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
    • Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
    Почтовая подписка

    Обратите внимание!

    Почтовая подписка не включает в себя спецвыпуски «Мира фантастики». Их необходимо приобретать отдельно.
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    Сайт: www.periodicals.ru
    Индекс в каталоге 46452.
    Доставка в более чем 70 стран мира.

    В продаже с 17 марта.
    Следующий номер выйдет 14 апреля.

    Полное содержание номера
    1 Слово главного редактора

    Спецматериалы
    4 Как рисовали динозавров
    История палеоарта
    У кого-то в детстве были игрушечные динозавры. Кто-то вспомнит «Парк юрского периода» или «Прогулки с динозаврами». Кто-то назовёт свежий документальный сериал «Доисторическая планета» или видеоигру Prehistoric Kingdom. Так вот, всё это — палеоарт: жанр искусства, где в качестве предмета изображения выступают вымершие организмы или среда их обитания. Рассказываем, как менялся жанр с XIX века до наших дней.

    Врата миров
    14 Доска почёта
    Фантастические женщины: старшее поколение
    Предлагаем вашему вниманию список самых-самых фантастических дам, которые доказали, что возраст — не помеха тому, чтобы вершить судьбы мира.

    Книжный ряд
    20 Рецензии на книги
    Марина и Сергей Дяченко «Леон» • Марина Ясинская «Шатёр отверженных» • Джон Браннер «На волне шока» • Деннис Тейлор «Потому что нас много» • Ярослав Гжендович «Таксидермист» • и другие книги.

    41 Персона
    Уильям Гибсон: книги, идеи, влияние
    Мы уже не раз писали о Гибсоне, однако 75-­летний юбилей писателя — отличный повод рассказать о том, как его идеи повлияли на развитие научной фантастики.

    46 Ретроспектива
    Творчество Генри Лайона Олди
    Дуэт соавторов под общим псевдонимом работает в самых разных стилях и жанрах: среди произведений Олди можно найти и эпическое фэнтези, и космооперу, и детектив, и всё что душе угодно. Рассказать о каждой из их книг невозможно чисто физически, но попробуем остановиться хотя бы на самых заметных.

    52 Классики
    Владимир Савченко
    Хотя в своё время без повестей Владимира Савченко не обходилась ни одна серьёзная НФ-­антология, его имя так и не стало символом эпохи подобно именам Беляева, Обручева, Ефремова, Стругацких, Крапивина или Булычёва. Попробуем разобраться, почему же писателю, не обделённому умом и талантом, лауреату «Аэлиты» и любимцу советских ИТР, так не повезло с местом в истории жанра.

    Комиксы
    56 Интервью
    Александр Ремизов
    18 февраля, в самый разгар сдачи этого номера, ушёл из жизни наш бессменный художник Александр Ремизов. Можно смело сказать, что для команды МФ закончилась целая эпоха. Рисунки Александра — одна из первых вещей, которые приходят в голову, когда слышишь про «Мир фантастики». Это интервью мы брали для «нулевого» спецвыпуска — вышедшего в 2019 году сборника работ Александра. До сих пор не верится, что оно — последнее…

    Видеодром
    62 Классика
    Как создавался «Тёмный город»
    Несмотря на коммерческий провал и существование в тени «Матрицы», картине Алекса Пройаса удалось выжить и обзавестись фанатами. Со временем некоторые начали оценивать её выше ленты Вачовски, а кое­-кто даже стал обвинять режиссёров «Матрицы» в плагиате. Сейчас «Тёмному городу» исполнилась четверть века — самое время поговорить о его истории и творческом наследии.

    68 Сериал
    «Человек на шесть миллионов долларов» и «Бионическая женщина»
    7 марта исполнилось уже 50 лет с момента выхода телефильма «Человек на шесть миллионов долларов» — пилотного эпизода сериала, который стал одним из самых популярных шоу своего времени, но при этом совершенно неизвестен в России. «Мир фантастики» стремится исправить это упущение.

    Игровой клуб
    74 Настольные игры
    Как в настолке передать сюжет?
    В последние годы сюжетных игр выходит всё больше, а главное — истории становятся всё качественнее. Давайте же разберёмся, как вообще можно погрузить игроков в повествование.

    Машина времени
    82 Космос
    Долгая дорога женщин на орбиту
    Теоретики космонавтики считали это дело мужским, что в первой половине ХХ века выглядело нормой: среди ракетчиков, инженеров и лётчиков процент женщин был ещё ничтожен. С тех пор многое поменялось, но подлинного равенства в космосе женщинам приходится добиваться десятилетиями.

    88 Вперёд в прошлое
    Самые грандиозные инженерные конструкции, часть 2
    Когда какой-­нибудь максималистский или неординарный проект оказывается реализованным и при этом остаётся невостребованным, то человечество получает очередной памятник своим амбициям. Выглядят такие памятники, как правило, впечатляюще — там есть на что полюбоваться.

    92 Эволюция
    Фантастическое царство грибов
    Их тонкие сети простираются на десятки и сотни километров, они живут на слизистых млекопитающих, манипулируют сознанием насекомых, превращая их в зомби, помогают водорослям синтезировать больше углеводов и насыщают нас в чудесных супах-­пюре. Они — это грибы, и сегодня мы попробуем приоткрыть завесу в самое загадочное царство живых существ.

    Фан
    96 Художник
    Юлия Жохова
    Сегодняшняя гостья успела поработать над Knock on the Coffin Lid, Valorant и обложкой для одного из наших спецвыпусков. Расспросили Юлию о её любимых проектах, соотношении работы и хобби и о пользе ИИ для художника.

    105 Рассказ
    Кирилл Размыслович, Денис Делендик «Почти человек»
    Космический корабль отправляется в непредсказуемый исследовательский полёт к далёкой звёздной системе. Вот только вместо бортового компьютера у него — человеческий разум. Что ждёт того, кто сменил привычное тело на датчики и научные инструменты, а знакомую, пусть и недолгую жизнь — на путешествие сквозь бездну пространства и времени?

    112 Зона комикса
    Александр Гагинский и Роман Новиков
    Памяти Александра Ремизова.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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