Blizzard опубликовали новую короткометражку по игре Overwatch, которая посвящена происхождению Мэй.

В ролике рассказывается, как климатолог Мэй приходит в себя на отдалённой полярной станции. Девушка изучает полученные сведения и узнаёт о том, что случилось с отрядом «Овервотч». Также в короткометражке нам показывают, как Мэй обзавелась своим оружием — она его собрала из подручных материалов.

На английском языке:

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