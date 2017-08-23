Короткометражка Kapture: Fluke — скетч от Нила Бломкампа (на русском языке) Нил Бломкамп и его студия Oats Studio продолжают публиковать экспериментальные короткометражки. На днях в Сети появился новый скетч Kapture: Fluke. Этот ролик, выполненный в документальном стиле, пародирует сцены с учёными из фильма «Район №9». Самое примечательное, что этот скетч полностью создан при помощи компьютерной графики. На русском языке от AlexFilm: В ролике рассказывается о странных случаях, […]

Все пасхалки и отсылки в трейлере «Первому игроку приготовиться» Они есть почти в каждом кадре трейлера: от персонажей и деталей из популярных произведений и до секретного QR-кода и загадочных символов Q в титрах.

Короткометражка Zygote из серии Нила Бломкампа (на русском) Героиня Дакоты Фаннинг пытается выжить на полярной станции, где её преследует чудище из множества тел.