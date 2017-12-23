«Мир фантастики. Live» — шестой выпуск нашего ток-шоу

Дорогие друзья, представляем вам запись шестого выпуска нашего еженедельного ток-шоу «Мир фантастики. Live»!
В этом предновогоднем выпуске главный редактор «Мира фантастики» Сергей Серебрянский позвал главного редактора «Игромании» Евгения Пекло обсудить самые ожидаемые фильмы, игры, книги и сериалы 2018 года.
Если вы предпочитаете аудиоформат, то послушать выпуск в виде подкаста можно вот здесь. Тут же вы можете скачать себе в формате MP3.
comments powered by HyperComments
Читайте также
«Мир фантастики. Live» — пятый выпуск нашего ток-шоу
На этот раз в центре внимания — новый эпизод «Звёздных войн»! Фильм обсуждают Сергей Серебрянский, Дмитрий Злотницкий, Алексей Ионов и Сергей Епишин.
Правила участия в обсуждении
Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.