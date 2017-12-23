«Мир фантастики. Live» — шестой выпуск нашего ток-шоу

Дорогие друзья, представляем вам запись шестого выпуска нашего еженедельного ток-шоу «Мир фантастики. Live»!

В этом предновогоднем выпуске главный редактор «Мира фантастики» Сергей Серебрянский позвал главного редактора «Игромании» Евгения Пекло обсудить самые ожидаемые фильмы, игры, книги и сериалы 2018 года.

Если вы предпочитаете аудиоформат, то послушать выпуск в виде подкаста можно вот здесь. Тут же вы можете скачать себе в формате MP3.

Читайте также «Мир фантастики. Live» — пятый выпуск нашего ток-шоу На этот раз в центре внимания — новый эпизод «Звёздных войн»! Фильм обсуждают Сергей Серебрянский, Дмитрий Злотницкий, Алексей Ионов и Сергей Епишин.