Уже полгода авторы YouTube-канала Studio 188 снимают забавные ролики — они воссоздают трейлеры к играм и сериалам с помощью подручных средств в обычной квартире. Так Сейлор Мун обзавелась багетами вместо хвостиков, планета Титан из «Войны бесконечности» превратилась в оранжевый таз, а летающую тарелку из заставки «Секретных материалов» заменили на пельмень.

Power Rangers

«Мстители: Война бесконечности»

Mortal Kombat (1995)

Sailor Moon

«Секретные материалы»

«Игра престолов»

«Терминатор 2»

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.
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