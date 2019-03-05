Уже полгода авторы YouTube-канала Studio 188 снимают забавные ролики — они воссоздают трейлеры к играм и сериалам с помощью подручных средств в обычной квартире. Так Сейлор Мун обзавелась багетами вместо хвостиков, планета Титан из «Войны бесконечности» превратилась в оранжевый таз, а летающую тарелку из заставки «Секретных материалов» заменили на пельмень.
Power Rangers
«Мстители: Война бесконечности»
Mortal Kombat (1995)
Sailor Moon
«Секретные материалы»
«Игра престолов»
«Терминатор 2»
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