Видео: блиц-интервью с Алексеем Пеховым и Еленой Бычковой

Наши коллеги из Hobby World опубликовали пусть запоздалое, но всё ещё интересное видеоинтервью с писателями Алексеем Пеховым и Еленой Бычковой.

Ведущий Семён Пыхтеев разузнал, с какими настолками знакомы фантасты, какой музыкой вдохновляются, о чём стоит писать молодым авторам и планирует ли дуэт заглянуть на «Игрокон 2020».