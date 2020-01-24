Видео: блиц-интервью с Алексеем Пеховым и Еленой Бычковой

Наши коллеги из Hobby World опубликовали пусть запоздалое, но всё ещё интересное видеоинтервью с писателями Алексеем Пеховым и Еленой Бычковой.
Ведущий Семён Пыхтеев разузнал, с какими настолками знакомы фантасты, какой музыкой вдохновляются, о чём стоит писать молодым авторам и планирует ли дуэт заглянуть на «Игрокон 2020».
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