Видео: блиц-интервью с Алексеем Пеховым и Еленой Бычковой

Видео, Видео МирФ
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Наши коллеги из Hobby World опубликовали пусть запоздалое, но всё ещё интересное видеоинтервью с писателями Алексеем Пеховым и Еленой Бычковой.

Ведущий Семён Пыхтеев разузнал, с какими настолками знакомы фантасты, какой музыкой вдохновляются, о чём стоит писать молодым авторам и планирует ли дуэт заглянуть на «Игрокон 2020».

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