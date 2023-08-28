Видео: лучшие настольные игры для вечеринок

Наши друзья из Hobby World опубликовали новое видео, в котором ведущий Семен Пыхтеев порекомендовал лучшие настольные игры для вечеринок.

В выпуск попали «Мои чуваки…», «Similo. История», «Тако, кот, коза, сыр, пицца», «Кринж: Без выходных!» и не только.