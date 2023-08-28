Видео: лучшие настольные игры для вечеринок

Наши друзья из Hobby World опубликовали новое видео, в котором ведущий Семен Пыхтеев порекомендовал лучшие настольные игры для вечеринок.
В выпуск попали «Мои чуваки…», «Similo. История», «Тако, кот, коза, сыр, пицца», «Кринж: Без выходных!» и не только.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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Александр Ремизов
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