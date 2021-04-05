Видео: новости из мира настольных игр Hobby World

Hobby World опубликовал новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев рассказал, что происходит в мире настольных игр этой весной.
В видео попали «Эпические схватки боевых магов: Дебош в Адской школе», Warhammer Underworlds: Direchasm, «Каркассон Big Box», «Палео» и другие игры.
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Здесь нужно понимать друг друга в тишине.
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