Видео: новости из мира настольных игр Hobby World

Hobby World опубликовал новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев рассказал, что происходит в мире настольных игр этой весной.

В видео попали «Эпические схватки боевых магов: Дебош в Адской школе», Warhammer Underworlds: Direchasm, «Каркассон Big Box», «Палео» и другие игры.