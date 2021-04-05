    Видео МирФ

    Видео: новости из мира настольных игр Hobby World

    5 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    05.04.2021
    6460
    0 минут на чтение

    Hobby World опубликовал новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев рассказал, что происходит в мире настольных игр этой весной.

    В видео попали «Эпические схватки боевых магов: Дебош в Адской школе», Warhammer Underworlds: Direchasm, «Каркассон Big Box», «Палео» и другие игры.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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