Видео: обзор настольной игры Gravity Falls (Гравити Фолз)

Наши коллеги из Hobby World опубликовали видеообзор своей недавней новинки — настольной игры Gravity Falls (Гравити Фолз). Ведущий Семён Пыхтеев объясняет правила и показывает содержимое коробки.
Ролик, по сути, состоит из двух обзоров — для начинающих игроков, которые впервые захотят попробовать кооперативные настолки, и для продвинутых.
Если после обзора останутся вопросы, то стоит обратить внимание на 15-минутный разбор правил:
Читайте также
Как «Гравити Фолз» живёт после закрытия: книги и игры
Что почитать и во что поиграть любителям мультсериала и откуда узнать настоящее имя Диппера?
Видео: интервью с Германом Тихомировым, автором настольных игр «Гравити Фолз» и «Одержимость»
Он также работал над книгой правил «Круг Земной» для «Дневника авантюриста».
Комментарии (Правила дискуссии)