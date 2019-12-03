Видео: обзор настольной игры Gravity Falls (Гравити Фолз)

Видео, Видео МирФ
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Наши коллеги из Hobby World опубликовали видеообзор своей недавней новинки — настольной игры Gravity Falls (Гравити Фолз). Ведущий Семён Пыхтеев объясняет правила и показывает содержимое коробки.

Ролик, по сути, состоит из двух обзоров — для начинающих игроков, которые впервые захотят попробовать кооперативные настолки, и для продвинутых.

Если после обзора останутся вопросы, то стоит обратить внимание на 15-минутный разбор правил:

 

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