Видео: обзор настольной игры Gravity Falls (Гравити Фолз)

Наши коллеги из Hobby World опубликовали видеообзор своей недавней новинки — настольной игры Gravity Falls (Гравити Фолз). Ведущий Семён Пыхтеев объясняет правила и показывает содержимое коробки.

Ролик, по сути, состоит из двух обзоров — для начинающих игроков, которые впервые захотят попробовать кооперативные настолки, и для продвинутых.

Если после обзора останутся вопросы, то стоит обратить внимание на 15-минутный разбор правил: