Видео: интервью с Германом Тихомировым, автором настольных игр «Гравити Фолз» и «Одержимость»

Наши коллеги из Hobby World опубликовали видеоинтервью с «Игрокона» с Германом Тихомировым, автором настольных игр «Гравити Фолз» и «Одержимость». Эти игры издатель представил на фестивале, и, в основном, о них и пойдёт речь в ролике.

Герман рассказал, о чём эти игры, почему получился долгим цикл разработки и как выбирался сеттинг. Кроме того, он поделился мнением о других отечественных настолках и раскрыл, кто ещё к нему обращается за разработкой игр.

А ещё вы можете выиграть копию «Одержимости» с автографом автора. Придумайте, что будете делать вы, оказавшись в проклятом городке ночью. Как будете выживать и как справитесь с Одержимыми. Ответы пишите в комментариях к видео на YouTube!