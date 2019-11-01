Видео: интервью с Ником Перумовым (на Comic Con Russia 2019)

Видео, Видео МирФ
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На фестивале Comic Con Russia 2019 мы взяли видеоинтервью у Ника Перумова. Ведущий Семён Пыхтеев пообщался для МирФа с писателем о его новой книге — второй части дилогии «Война ангелов», действие которой разворачивается за много лет до событий цикла «Хранитель мечей».

Автор также рассказал, чего ждать от второй части «Гибели богов» (история растянулась на несколько романов), с каких книг начать знакомство со вселенной и чему учит работа с большими циклами.

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