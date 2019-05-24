Видео: топ-10 настольных игр для шашлыков

Видео, Видео МирФ
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Наши коллеги из Hobby World составили список из 10 настольных игр, которые отлично подойдут для шашлыков. В подборке — быстрые и динамичные игры, для многих из которых даже не нужен стол!

Список получился вот такой:

  • «Рик и Морти – Всмортить всё»
  • «Эпичные схватки боевых магов: Переполох в хоромах страсти»
  • «Взрывные котята»
  • «Мстители: Финал. Битва с Таносом»
  • «Spyfall: Машина времени»
  • Conex
  • «Бэнг: Долина теней»
  • «Аладдин»
  • «Соображарий. Картинки»
  • «Artline. Эрмитаж»

Некоторые зрители в комментариях отметили, что список ещё можно дополнять и дополнять: например, не хватает «Цитаделей», а мы бы от себя обязательно добавили «Тайное послание». А какие бы игры вы взяли к шашлыкам (не на растопку)?

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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