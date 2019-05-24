Видео: топ-10 настольных игр для шашлыков

Наши коллеги из Hobby World составили список из 10 настольных игр, которые отлично подойдут для шашлыков. В подборке — быстрые и динамичные игры, для многих из которых даже не нужен стол!

Список получился вот такой:

«Рик и Морти – Всмортить всё»

«Эпичные схватки боевых магов: Переполох в хоромах страсти»

«Взрывные котята»

«Мстители: Финал. Битва с Таносом»

«Spyfall: Машина времени»

Conex

«Бэнг: Долина теней»

«Аладдин»

«Соображарий. Картинки»

«Artline. Эрмитаж»

Некоторые зрители в комментариях отметили, что список ещё можно дополнять и дополнять: например, не хватает «Цитаделей», а мы бы от себя обязательно добавили «Тайное послание». А какие бы игры вы взяли к шашлыкам (не на растопку)?