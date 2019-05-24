Видео: топ-10 настольных игр для шашлыков Кот-редактор 24.05.2019 Видео, Видео МирФ 140 0 минут на чтение Наши коллеги из Hobby World составили список из 10 настольных игр, которые отлично подойдут для шашлыков. В подборке — быстрые и динамичные игры, для многих из которых даже не нужен стол! Список получился вот такой: «Рик и Морти – Всмортить всё» «Эпичные схватки боевых магов: Переполох в хоромах страсти» «Взрывные котята» «Мстители: Финал. Битва с Таносом» «Spyfall: Машина времени» Conex «Бэнг: Долина теней» «Аладдин» «Соображарий. Картинки» «Artline. Эрмитаж» Некоторые зрители в комментариях отметили, что список ещё можно дополнять и дополнять: например, не хватает «Цитаделей», а мы бы от себя обязательно добавили «Тайное послание». А какие бы игры вы взяли к шашлыкам (не на растопку)? Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: