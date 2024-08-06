«Аватар 3», «Белоснежка» и новая «Суперсемейка» — самое интересное с D23

Сегодня ночью прошла презентация D23, в рамках которой Disney поделилась рядом анонсов и трейлеров своих грядущих проектов.

Мы собрали все самое интересное в одном материале.

«Перси Джексон и Олимпийцы»

Первый тизер-трейлер второго сезона, в основу которого ляжет книга «Перси Джексон и Море чудовищ». В ролике показали главного героя и его колесницу.

«Аватар: Огонь и пепел»

Компания показала несколько концепт-артов триквела «Аватара» Джеймса Кэмерона, по сюжету которого Пандора окажется в огне.

Премьера состоится 19 декабря 2025 года.

«Муфаса: Король лев»

Первый трейлер спин-оффа «Короля Льва» про Муфасу, постановкой которого занимается Барри Дженкинс («Лунный свет»).

Фильм про знакомство Муфасы с Такой выйдет 20 декабря.

«Белоснежка»

Первый тизер-трейлер киноадаптации «Белоснежки и семи гномов» с Рэйчел Зеглер и Галь Гадот в главных ролях. Режиссером выступает Марк Уэбб, известный по дилогии «Новый Человек-паук».

Ждем фильм 21 марта 2025 года.

«Сорвиголова: Рожденный заново»

На D23 показали первый тизер-трейлер нового сериала про Сорвиголову, который Disney пока не выкладывала официально. Тем не менее в сети уже появилась экранка. Так, в ролике можно увидеть Карателя и Белого тигра.

Шоу из 13 эпизодов выйдет в 2025 году.

«Звездные войны: Опорная команда»

Первый трейлер грядущего сериала по «Звездным войнам» про группу детей, которые потерялись в галактике и пытаются найти путь домой.

Премьера 3 декабря.

«Моана 2»

Disney показала трейлер второй части «Моаны», в которой главная героиня позврослела, и у нее появилась младшая сестра.

Смотрим уже с 27 ноября этого года!

«История игрушек 5»

Концепт-арт и тизер с логотипом пятой части «Истории игрушек», которая выйдет летом 2026 года.

«Суперсемейка 3»

Студия Pixar запустила в производство триквел «Суперсемейки». В режиссерское кресло вернется Брэд Берд.

Подробностей о мультфильме пока нет.

Dream Production

«Головоломка» получит мультсериал, действие которого развернётся между события первой и второй частей, — про киностудию, воплощающую в жизнь сны Райли.

Премьера в 2025 году.

«Элио»

Кадр из грядущего мультфильма Pixar, который расскажет об 11-летнем мальчике, что случайно стал послом Земли в межпланетной организации.

Картина выйдет 13 июня 2025 года.

«Хопперы»

Pixar анонсировала полнометражку «Хопперы», по сюжету которого главная героиня переносит сознание в робота-бобра, чтобы пожить среди настоящих бобров.

Ждем в 2026 году.

«Лило и Стич»

Первый взгляд на Стича из киноадаптации «Лило и Стича». Картина выйдет летом 2025 года.

«Зверополис 2»

Постер сиквела «Зверополиса», который выйдет 26 ноября 2025 года.

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