«Аватар 3», «Белоснежка» и новая «Суперсемейка» — самое интересное с D23

Сегодня ночью прошла презентация D23, в рамках которой Disney поделилась рядом анонсов и трейлеров своих грядущих проектов.
Мы собрали все самое интересное в одном материале.
«Перси Джексон и Олимпийцы»
Первый тизер-трейлер второго сезона, в основу которого ляжет книга «Перси Джексон и Море чудовищ». В ролике показали главного героя и его колесницу.
«Аватар: Огонь и пепел»
Компания показала несколько концепт-артов триквела «Аватара» Джеймса Кэмерона, по сюжету которого Пандора окажется в огне.
Премьера состоится 19 декабря 2025 года.
«Муфаса: Король лев»
Первый трейлер спин-оффа «Короля Льва» про Муфасу, постановкой которого занимается Барри Дженкинс («Лунный свет»).
Фильм про знакомство Муфасы с Такой выйдет 20 декабря.
«Белоснежка»
Первый тизер-трейлер киноадаптации «Белоснежки и семи гномов» с Рэйчел Зеглер и Галь Гадот в главных ролях. Режиссером выступает Марк Уэбб, известный по дилогии «Новый Человек-паук».
Ждем фильм 21 марта 2025 года.
«Сорвиголова: Рожденный заново»
На D23 показали первый тизер-трейлер нового сериала про Сорвиголову, который Disney пока не выкладывала официально. Тем не менее в сети уже появилась экранка. Так, в ролике можно увидеть Карателя и Белого тигра.
Шоу из 13 эпизодов выйдет в 2025 году.
«Звездные войны: Опорная команда»
Первый трейлер грядущего сериала по «Звездным войнам» про группу детей, которые потерялись в галактике и пытаются найти путь домой.
«Моана 2»
Disney показала трейлер второй части «Моаны», в которой главная героиня позврослела, и у нее появилась младшая сестра.
Смотрим уже с 27 ноября этого года!
«История игрушек 5»
Концепт-арт и тизер с логотипом пятой части «Истории игрушек», которая выйдет летом 2026 года.
«Суперсемейка 3»
Студия Pixar запустила в производство триквел «Суперсемейки». В режиссерское кресло вернется Брэд Берд.
Подробностей о мультфильме пока нет.
Dream Production
«Головоломка» получит мультсериал, действие которого развернётся между события первой и второй частей, — про киностудию, воплощающую в жизнь сны Райли.
«Элио»
Кадр из грядущего мультфильма Pixar, который расскажет об 11-летнем мальчике, что случайно стал послом Земли в межпланетной организации.
Картина выйдет 13 июня 2025 года.
«Хопперы»
Pixar анонсировала полнометражку «Хопперы», по сюжету которого главная героиня переносит сознание в робота-бобра, чтобы пожить среди настоящих бобров.
«Лило и Стич»
Первый взгляд на Стича из киноадаптации «Лило и Стича». Картина выйдет летом 2025 года.
«Зверополис 2»
Постер сиквела «Зверополиса», который выйдет 26 ноября 2025 года.
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