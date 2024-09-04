«Азбука» издаст «Глаза кошки» Мебиуса и сборник лучших работ автора





Первой на презентации представили «Глаза кошки» — коллаборацию Мебиуса и Алехандро Ходоровски, которую в «Азбуке» назвали настоящим арт-объектом. Это красивая сюрреалистическая история о силе судьбы и о надежде.







Вторым анонсом стал Moebius: L’oeuvre Hermetique — монументальный 480-страничный сборник лучших работ Жиро, включающий избранные комиксы, преимущественно созданные в 70-е годы. Среди них также будет «Герметический гараж», ранее издававшийся в России, но давно пропавший с полок магазинов.





Сборник издадут в двух томах. Ч асть работ выполнена в цвете, часть — черно-белая.

Компания «Азбука» объявила, что получила лицензию на издание работ французского комиксиста Жана Жиро, более известного под псевдонимом Мебиус.