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«Азбука» издаст «Глаза кошки» Мебиуса и сборник лучших работ автора
Андрей Квасков
18 сентября 14:20
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1 минута на чтение
Компания «Азбука» объявила, что получила лицензию на издание работ французского комиксиста Жана Жиро, более известного под псевдонимом Мебиус.

Первой на презентации представили «Глаза кошки» — коллаборацию Мебиуса и Алехандро Ходоровски, которую в «Азбуке» назвали настоящим арт-объектом. Это красивая сюрреалистическая история о силе судьбы и о надежде.

Вторым анонсом стал Moebius: L’oeuvre Hermetique — монументальный 480-страничный сборник лучших работ Жиро, включающий избранные комиксы, преимущественно созданные в 70-е годы. Среди них также будет «Герметический гараж», ранее издававшийся в России, но давно пропавший с полок магазинов.

Сборник издадут в двух томах. Часть работ выполнена в цвете, часть — черно-белая.

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Андрей Квасков
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