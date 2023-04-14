25 минут геймплея Final Fantasy XVI

Square Enix в рамках трансляции State of Play показала аж минут геймплея Final Fantasy XVI.
Тезисно пересказываем основные моменты:
- В игре не будет открытого мира, только локации разного размера с точками интереса, между которыми можно перемещаться через глобальную карту;
- Все бои будут проходить в реальном времени — с использованием холодного оружия и магии;
- Побеждая врагов, игроки смогут улучшать способности персонажа. При желании, можно сделать автоматическое распределение очков;
- По ходу прохождения главный герой столкнется с другими персонажами, некоторые из которых станут его напарниками.
Релиз состоится 22 июня только на PS5.
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Редактор
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Александр Ремизов
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