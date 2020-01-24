Друзья, новость для жителей Москвы и поклонников российской фантастической литературы!

4 февраля в Библиотеке имени Чехова пройдёт научно-фантастическая конференция «Образы будущего в русской литературе». Её организуют представители Клуба проектирования будущего (проект делового издания «Инвест-Форсайт», занимается прогнозами развития общества, экономики и технологий) и литературной премии «Новые горизонты» (с 2013-го ежегодно вручают призы лучшим русскоязычным фантастам).

Участники конференции обсудят, как представляли будущее России и мира писатели прошлых лет и каким будущее видят наши современники. Каким может быть вклад культуры вообще и литературы в частности в создание будущего? Как соотносятся образы будущего, представленные в русской литературе, и образы будущего иных культурных традиций? Как со временем изменялись представления о будущем? И какие уроки русской литературы будут полезны нам сегодня и завтра?

Темы некоторых докладов

«Русское поле утопий. Россия реальная и вымышленная» — Евгений Харитонов, историк литературы и кино, руководитель литературных проектов Российской государственной библиотеки для молодежи.

— Евгений Харитонов, историк литературы и кино, руководитель литературных проектов Российской государственной библиотеки для молодежи. «Кампанелла, Ефремов, Стругацкие: Представления о коммунистическом будущем советских фантастов в контексте классической социальной утопии» — Константин Фрумкин, шеф-редактор делового издания «Инвест-Форсайт»

— Константин Фрумкин, шеф-редактор делового издания «Инвест-Форсайт» «Общий Звёздный путь: соприкосновение мира будущего у Ивана Ефремова и вселенной „Звёздного пути“» — Лариса Михайлова, кандидат философских наук, главный редактор журнала «Сверхновая. F&SF», старший научный сотрудник факультета журналистики МГУ

— Лариса Михайлова, кандидат философских наук, главный редактор журнала «Сверхновая. F&SF», старший научный сотрудник факультета журналистики МГУ «Механизмы утопии: два пути построения идеального общества в советской НФ 50-60-х годов ХХ века» — Глеб Елисеев, кандидат исторических наук, критик, исследователь фантастики.

— Глеб Елисеев, кандидат исторических наук, критик, исследователь фантастики. «Код антиутопии. Социальная инженерия и картография дивных новых миров. Замятин, Ефремов и немного Хаксли» — Сергей Шикарев, литературный критик, исследователь фантастики, основатель книжного клуба «Координаты фантастики»

— Сергей Шикарев, литературный критик, исследователь фантастики, основатель книжного клуба «Координаты фантастики» «Утопии.net. Как релятивизм убил утопическую литературу (и поделом)» — Василий Владимирский, литературный критик, книжный обозреватель.

— Василий Владимирский, литературный критик, книжный обозреватель. «Бесполезность футурологических прогнозов в современной отечественной фантастике. Системные ошибки и тренды (на примере сборника рассказов финалистов премии «Будущее время»)» — Мария Галина, сотрудник и колумнист отдела Критики и публицистики журнала «Новый мир».

Адрес: Москва, Страстной бульвар, 8. Начало в 16:00.

Вход свободный, но нужно зарегистрироваться на странице мероприятия. В сообществе Книжного клуба «Координаты фантастики» конференцию будут транслировать онлайн.