Наконец-то определилась судьба супергеройского сериала по мотивам комиксов Marvel «Агенты Щ.И.Т.». The Hollywood Reporter сообщает, что канал ABC продлил шоу на шестой сокращённый сезон.

Издание уточняет, что кабельная сеть заказала лишь 13 эпизодов нового сезона против 22 серий в каждом сезоне ранее. Окончательного решения о закрытии пока нет, но вероятнее всего, сериал приближается к логическому завершению — шестой сезон завершит основные сюжетные линии.

«Агентов» хотели закрыть и ранее, сразу после четвёртого сезона, однако СМИ стало известно, что Disney — владелец канала ABC — вмешались летом прошлого года и попросили продлить шоу на пятый сезон. Впрочем, шоураннеры и сами понимают, что совсем скоро «Агентов Щ.И.Т.» наверняка закроют, поэтому готовятся к завершению.

Напомним, пару дней назад канал объявил, что закрывает «Нелюдей» — неудачный сериал во вселенной Marvel, который рассказывал об интригах инопланетной расы. По слухам, решение о закрытии шоу приняли ещё до выхода всех серий на экраны.