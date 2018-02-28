Создатели супергеройского сериала Marvel «Агенты Щ.И.Т.» Джед Уидон и Морисса Танчароен в недавнем интервью порталу TV Line рассказали, что готовятся к закрытию шоу. По их словам, судьба проекта ещё не определена, но в финальном эпизоде пятого сезона шоураннеры дадут ответы на все вопросы.

Сейчас мы активно работаем над сценарием последнего эпизода. […]

Мы готовы к тому, что он станет для сериала последним. Мы в любом случае сделаем всё, что сделать его запоминающимся.

Мы более-менее оставили пространство для манёвра, и вполне можем изменить что-то в последнюю минуту. Но мы знаем, что дойдём до конца намеченного плана. Думаю, что концовка будет захватывающей!

Джед Уидон и Морисса Танчароен

В пятницу, 9 марта, канал ABC покажет уже 100 эпизод сериала. Создатели обещают, что серия перевернёт всё с ног на голову, она станет своего рода «переломным моментом».

Напомним, в сентябре прошлого года канал ABC уже хотел отменить шоу из-за низких рейтингов, но тогда Disney настояла на съёмках пятого сезона. Возможно, это будет действительно последний сезон «Агентов Щ.И.Т.». С другой стороны, канал может уцепиться за любую возможность после провала «Нелюдей».

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