Актёр Дакре Монтгомери (Билли из «Очень странных дел») во время онлайн-интервью на Reddit рассказал, что компания Hasbro работает над следующим фильмом во вселенной «Могучие рейнджеры».

В последней картине — 2017 года — Монтгомери сыграл Джейсона, Красного рейнджера. Как подчеркнул артист, студия работает над новой картиной, но с другим актёрским составом. По всей видимости, Hasbro планирует новую перезагрузку. Или пока что всё находится на очень раннем этапе, и потому к актёрам пока не обращались.

Картина 2017 года при бюджете в 100 миллионов долларов собрала в прокате всего 140 миллионов, производство фильма не окупилось. Критики и зрители встретили фильм довольно прохладно — средняя оценка от журналистов на Metacritic составила 44 балла. Рейтинг зрителей равен 6,8 баллов.

За несколько месяцев до выхода новых «Могучих рейнджеров» исполнительный директор Lionsgate Джон Фелтхеймер рассказывал, что студия готова снять сразу несколько фильмов по франшизе.

Мы в полном восторге от новых «Могучих рейнджеров» и могли бы снять ещё пять, шесть или даже семь фильмов.