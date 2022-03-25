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    Новости

    «Аллоды Онлайн» побили свой рекорд по онлайну игроков

    25 марта 2022
    25.03.2022
    829
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    Руководитель «Аллодов Онлайн» Антон Турищев рассказал, что MMORPG побила свой релизный рекорд по количеству активных игроков.

    По его словам, онлайн игры вырос более чем в 10 раз. Скорее всего, это отчасти связано с тем, что геймеры из России больше не могут продлить подписку World of Warcraft.

    Команда «Аллодов Онлайн» в связи с неожиданным наплывом игроков уже открыла четыре новых подписочных сервера и готовится к запуску пятого. Кроме того, разработчики не исключают, что им понадобится еще больше серверов в дальнейшем.

    Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы этот шанс реализовать в полной мере.

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