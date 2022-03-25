«Аллоды Онлайн» побили свой рекорд по онлайну игроков

Руководитель «Аллодов Онлайн» Антон Турищев рассказал, что MMORPG побила свой релизный рекорд по количеству активных игроков.

По его словам, онлайн игры вырос более чем в 10 раз. Скорее всего, это отчасти связано с тем, что геймеры из России больше не могут продлить подписку World of Warcraft.

Команда «Аллодов Онлайн» в связи с неожиданным наплывом игроков уже открыла четыре новых подписочных сервера и готовится к запуску пятого. Кроме того, разработчики не исключают, что им понадобится еще больше серверов в дальнейшем.