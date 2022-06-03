    3
    Новости

    Alpaca выпустит комикс «Кольцо Тьмы» по роману Ника Перумова

    3 июня 2022
    03.06.2022
    283
    1 минута на чтение

    Издательство Alpaca объявила, что выпустит комикс-адаптацию фэнтезийного романа Ника Перумова «Кольцо Тьмы» из цикла вольного продолжения «Властелина Колец».

    Над комиксом издательство работает вместе с «Vicious Membrane». Адаптацией занимаются Алексей Горбут («Вор Теней», «Победители Невозможного») и Григорий Старостин («Некрополис», «Мутаген», «Остров Маньяков»).

    Первый том адаптирует первую часть цикла — «Эльфийский клинок». В него войдёт 72 страницы. Формат А4.

    Книгу хотят выпустить к концу лета.

    Действие «Кольца Тьмы» разворачивается спустя триста лет после завершения «Властелина Колец». В центре сюжета оказываются хоббит Фолко Брендибэк и гном Торин. Вместе они отправляются в путешествие, где добираются до края Средиземья, чтобы спасти мир от зла, вновь набравшего силу. Именно свободное продолжение эпоса Толкина и принесло славу Нику Перумова. В трилогию входят «Эльфийский клинок», «Чёрное копьё» и «Адамант Хенны».

    Иллюстрации

    Читайте также

    Продолжения Толкина. Ник Перумов, Ниэнна и другие 8

    Продолжения Толкина. Ник Перумов, Ниэнна и другие

     Кот-император |  01.05.2004

    Больше чем фанфики: «Кольцо тьмы», «Чёрная книга Арды» и многое другое.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Какие фильмы смотреть в кино в июне 2022? Сказки для детей, ужасы про мужчин
    0
    12417
    Какие фильмы смотреть в кино в июне 2022? Сказки для детей, ужасы про мужчин

    А ещё в кинотеатры возвращаются аниме Хаяо Миядзаки и советская классика.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2022 11
    0
    28973
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2022

    Фантастические книги: от альтернативно-исторического романа немецкого писателя до нескольких книг ориентального фэнтези

    Настольная игра «Нечто»: никому не верю во льдах Антарктиды 11
    0
    87891
    Настольная игра «Нечто»: никому не верю во льдах Антарктиды

    По сути, это усложненная «Мафия», но если игроки окунутся в атмосферу, то смогут ощутить себя на полярной станции, где люди не те, кем кажутся.

    «Оби-Ван Кеноби», 3-я серия. Месть ситха — рекап
    0
    107418
    «Оби-Ван Кеноби», 3-я серия. Месть ситха — рекап

    Владыка Вейдер вернулся во всей красе.

    Обзор Vampire: The Masquerade — Swansong. Как The Council, только хуже 9
    0
    136426
    Обзор Vampire: The Masquerade — Swansong. Как The Council, только хуже

    Как вы яхту назовёте…

    «Аватар 2»: сюжет, дата выхода и что там с «Аватарами 3, 4 и 5»? 6
    0
    177925
    «Аватар 2»: дата выхода, сюжет, и что там с «Аватарами 3, 4 и 5»?

    Что мы знаем о его сюжете, кого можем увидеть на экране и что там с ещё тремя фильмами.

    «Очень странные дела», первая часть 4 сезона: больше ужасов и персонажей… но лучше ли?
    0
    237672
    «Очень странные дела», первая часть 4 сезона: больше ужасов и персонажей… но лучше ли?

    Первые семь эпизодов получились нестабильными.

    100 лет Кристоферу Ли. Что посмотреть, чтобы узнать его снова 28
    0
    284170
    100 лет Кристоферу Ли. Что посмотреть, чтобы узнать его снова

    В этом списке будут фильмы культовые, полузабытые и почти невиданные: французский триллер, немецкий гангстерский фильм, итальянская готика, советское фэнтези, испанская эротика, каталонский авангард.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить