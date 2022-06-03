Alpaca выпустит комикс «Кольцо Тьмы» по роману Ника Перумова

Издательство Alpaca объявила, что выпустит комикс-адаптацию фэнтезийного романа Ника Перумова «Кольцо Тьмы» из цикла вольного продолжения «Властелина Колец».

Над комиксом издательство работает вместе с «Vicious Membrane». Адаптацией занимаются Алексей Горбут («Вор Теней», «Победители Невозможного») и Григорий Старостин («Некрополис», «Мутаген», «Остров Маньяков»).

Первый том адаптирует первую часть цикла — «Эльфийский клинок». В него войдёт 72 страницы. Формат А4.

Книгу хотят выпустить к концу лета.

Действие «Кольца Тьмы» разворачивается спустя триста лет после завершения «Властелина Колец». В центре сюжета оказываются хоббит Фолко Брендибэк и гном Торин. Вместе они отправляются в путешествие, где добираются до края Средиземья, чтобы спасти мир от зла, вновь набравшего силу. Именно свободное продолжение эпоса Толкина и принесло славу Нику Перумова. В трилогию входят «Эльфийский клинок», «Чёрное копьё» и «Адамант Хенны».

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