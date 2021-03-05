Amazon работает над киноадаптацией манги «Хеллсинг»

Amazon объявил, что в производстве находится лайв-экшен адаптация мистической манги с элементами хоррора «Хеллсинг» Коты Хирано.

Картину напишет сценарист «Джона Уика» и по совместительству огромный фанат первоисточника Дерек Колстад.

С тех пор, как несколько лет назад мой брат показал мне мангу и аниме «Хеллсинг», я был одержим идеей их адаптации. <…> Черт подери, этот проект — мечта.

В центре сюжета вампир Алукард — спецагент организации «Хеллсинг», которой заправляет Интегра, правнучка Абрахама Ван Хельсинга. Давным-давно герой поклялся служить человечеству, и теперь он сражается с другими вампирами, упырями и прочей нежитью.