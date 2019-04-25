В честь выхода заключительного сезона «Игры престолов» 2ГИС совместно с «Амедиатекой» выпустили интерактивную карту Вестероса и Эссоса на русском языке. Дизайн карты оформлен под прочие карты реального мира от 2ГИС.

Как и на обычных картах, здесь можно изучать значимые места (сопровождаются краткой справкой и фотографиями из сериала) и даже оставлять отзывы. К некоторым локациям отзывы уже написаны:

Памогите найти человека. во дворе черного замка мимо ехала симпотичная девушка познакомиться постеснялся. Высокая блондинка посматрела на меня как-будто хочет распороть брюхо и съесть печень ❤❤❤

Тормунд, Великанья Смерть (отзыв к Чёрному замку)

Мы здесь нехило отожгли!

Мелисандра (отзыв к Винтерфеллу)

Спасибо организатору свадьбы! Я буквально голову потерял!

Робб Старк (отзыв к Близнецам)

Кроме того, в выпадающем меню можно почитать об «интересных местах» Вестероса, ознакомиться с памяткой Ночного дозора, увидеть территории той или иной стороны и вывести список всех вольных городов. Карта «Игры престолов» доступна как в мобильном приложении для iOS или Android и в онлайн-версии на сайте. 

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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