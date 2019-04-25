В честь выхода заключительного сезона «Игры престолов» 2ГИС совместно с «Амедиатекой» выпустили интерактивную карту Вестероса и Эссоса на русском языке. Дизайн карты оформлен под прочие карты реального мира от 2ГИС.

Как и на обычных картах, здесь можно изучать значимые места (сопровождаются краткой справкой и фотографиями из сериала) и даже оставлять отзывы. К некоторым локациям отзывы уже написаны:

Памогите найти человека. во дворе черного замка мимо ехала симпотичная девушка познакомиться постеснялся. Высокая блондинка посматрела на меня как-будто хочет распороть брюхо и съесть печень ❤❤❤ Тормунд, Великанья Смерть (отзыв к Чёрному замку) Мы здесь нехило отожгли! Мелисандра (отзыв к Винтерфеллу) Спасибо организатору свадьбы! Я буквально голову потерял! Робб Старк (отзыв к Близнецам)

Кроме того, в выпадающем меню можно почитать об «интересных местах» Вестероса, ознакомиться с памяткой Ночного дозора, увидеть территории той или иной стороны и вывести список всех вольных городов. Карта «Игры престолов» доступна как в мобильном приложении для iOS или Android и в онлайн-версии на сайте.