Анджей Сапковский уже написал нового «Ведьмака»

Анджей Сапковский в одном из интервью рассказал , что завершил работу над новой книгой по «Ведьмаку».

По словам писателя, на написание у него ушло около двух лет (привет, Джордж Мартин, так тоже можно!). Однако дальнейших планов на франшизу у него — по крайней мере, пока что.

Роман будет посвящен ведьмаку Геральта — отдельно от основного цикла. Но ранее Сапковский намекнул, что связь все-таки будет.

В Польше книга выйдет этой зимой, а во всем мире — в 2025-м.

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