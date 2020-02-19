Аниме Altered Carbon: Resleeved от сценариста «Ковбоя Бибопа» выйдет 19 марта

Жуткие фотографии Викторианской эпохи Смотришь порой на викторианские фотографии, и дрожь берёт — мертвецы, уродства, странные эффекты. Кому и зачем нужны были эти фотографии? Давайте полистаем старинный альбом и попытаемся найти объяснение содержимому его страниц.

Безумные сценарии инопланетного вторжения: злобные будильники и бессмертные огурцы Готовясь к встрече с инопланетным разумом, надо предполагать даже самые невероятные сценарии. Сейчас нам смешно, а при вторжении будет не до смеха!

Planescape: потерянная мультивселенная D&D Описываем лабиринт безумных измерений, населённых множеством рас, от хвостатых тифлингов до кубов-модронов. Здесь тёмные эльфы Забытых Королевств могли встретиться с драконидами из Dragonlance и вампирами Ravenloft.

Почему мы никогда не забудем «Футураму» Эй, мешки с мясом! «Футураме» исполнилось 20 лет! Вспоминаем любимый мультсериал: как он появился, что предсказал и какие мемы нам подарил. Включая сну-сну. С блэкджеком и шлюхами!