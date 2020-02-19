Аниме Altered Carbon: Resleeved от сценариста «Ковбоя Бибопа» выйдет 19 марта

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Netflix опубликовал три новых кадра из грядущего полнометражного аниме Altered Carbon: Resleeved — во вселенной одноимённой книги и сериала.

Аниме Altered Carbon: Resleeved от сценариста «Ковбоя Бибопа» выйдет 19 марта 2 Аниме Altered Carbon: Resleeved от сценариста «Ковбоя Бибопа» выйдет 19 марта 1 Аниме Altered Carbon: Resleeved от сценариста «Ковбоя Бибопа» выйдет 19 марта

Сюжет картины держится в секрете. Известно лишь, что продолжительность составит 73 минуты.

Сценаристом числится Дай Сато, писавший «Кобоя Бибопа» и «Призрака в доспехах: Синдром одиночки». Официальный аккаунт в твиттере сервиса обещает, что зрители увидят «ещё больше экшена, тайн и киберпанка, чем когда-либо прежде». Вероятно, не за горами и трейлер мультфильма.

Ранее в сети появились короткий тизер и пара кадров:

Выход намечен на 19 марта.

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