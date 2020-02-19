Аниме Altered Carbon: Resleeved от сценариста «Ковбоя Бибопа» выйдет 19 марта

Netflix опубликовал три новых кадра из грядущего полнометражного аниме Altered Carbon: Resleeved — во вселенной одноимённой книги и сериала.
Сюжет картины держится в секрете. Известно лишь, что продолжительность составит 73 минуты.
Сценаристом числится Дай Сато, писавший «Кобоя Бибопа» и «Призрака в доспехах: Синдром одиночки». Официальный аккаунт в твиттере сервиса обещает, что зрители увидят «ещё больше экшена, тайн и киберпанка, чем когда-либо прежде». Вероятно, не за горами и трейлер мультфильма.
Ранее в сети появились короткий тизер и пара кадров:
"Altered Carbon: Resleeved" anime screenshots; worldwide Netflix exclusive coming Spring 2020 (Anima) https://t.co/iD9Khw8UjI pic.twitter.com/112eW8BH7V
— A.I.R (Anime Intelligence (and) Research) (@AIR_News01) October 23, 2019
Выход намечен на 19 марта.
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